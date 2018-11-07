Bixby asistanı geliştiricilere açıldı

Samsung’un Siri’nin arkasındaki ViV Labs girişimini satın almasıyla birlikte başladığı gelişmiş sanal asistan çalışmaları Bixby ile hayat bulmuştu. Biraz eleştirilse de önemli adımlar atan Bixby asistanı şimdi üçüncü taraf geliştiricilere açılıyor.

Önemli bir ekosistem olacak

Geliştirici konferansında bir duyuru yapan Samsung asistanı için Bixby Kapsül adında yazılım paketleri hazırlamış. Bunlar Samsung’un Bixby asistanına yeni özellikler geliştirmek için kullandığı araçlardan oluşuyor.

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Bixby kapsülleri yine konferansta duyurulan Bixby Developer Studio içerisinde hazırlanabilecek. Bu kapsüller örneğin Uber çağırma veya banka hesabını kontrol etme gibi özellikler barındıracak. Kapsüllerin çeşitliliği geliştiricilerin hayal gücüne bağlı.

Geliştiriciler hazırladıkları kapsülleri Bixby mağazası üzerinden pazarlayabilecekler. Sonrasında ise bu kapsüller mobil cihaz, televizyon, akıllı ev aletleri, beyaz eşya gibi Samsung’un diğer ürünlerine entegre edilebilecek.

Bixby Developer Studio yazılımı Windows ve Mac sistemleri için indirmeye sunuldu. Ayrıca Bixby için henüz ülkemizin yer almadığı 5 yeni dil seçeneği de kullanıma sunulmuş durumda.