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Bixby asistanı geliştiricilere açıldı

Samsung’un katlanabilir telefon prototipini tanıttığı görkemli tanıtımda Bixby asistanı da sahnedeydi. Bixby artık üçüncü taraf geliştiricilerin de erişimine açıldı. Böylece büyük bir ekosistem olacak
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un Siri’nin arkasındaki ViV Labs girişimini satın almasıyla birlikte başladığı gelişmiş sanal asistan çalışmaları Bixby ile hayat bulmuştu. Biraz eleştirilse de önemli adımlar atan Bixby asistanı şimdi üçüncü taraf geliştiricilere açılıyor.

Önemli bir ekosistem olacak

Geliştirici konferansında bir duyuru yapan Samsung asistanı için Bixby Kapsül adında yazılım paketleri hazırlamış. Bunlar Samsung’un Bixby asistanına yeni özellikler geliştirmek için kullandığı araçlardan oluşuyor.

Ayrıca Bkz. "Yargı: Qualcomm teknolojilerini rakiplerine de lisanslamak zorunda"

Bixby kapsülleri yine konferansta duyurulan Bixby Developer Studio içerisinde hazırlanabilecek. Bu kapsüller örneğin Uber çağırma veya banka hesabını kontrol etme gibi özellikler barındıracak. Kapsüllerin çeşitliliği geliştiricilerin hayal gücüne bağlı.

Geliştiriciler hazırladıkları kapsülleri Bixby mağazası üzerinden pazarlayabilecekler. Sonrasında ise bu kapsüller mobil cihaz, televizyon, akıllı ev aletleri, beyaz eşya gibi Samsung’un diğer ürünlerine entegre edilebilecek.

Bixby Developer Studio yazılımı Windows ve Mac sistemleri için indirmeye sunuldu. Ayrıca Bixby için henüz ülkemizin yer almadığı 5 yeni dil seçeneği de kullanıma sunulmuş durumda.

 

https://www.sammobile.com/2018/11/07/bixby-capsules-developers-experiences/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 6 ay
Turkce yok... Samsung Turkiye yi pek umursadigi da yok ! ...
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