Kullanıcı verilerine sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası

7 dakikalık geliri ile cezayı ödeyebilir
Hükümet organı olan Bilgi Komisyonu Ofisi(ICO), Facebook 2007-2014 yıllarında kullanıcı verilerini üçüncü tuygulama araf geliştiricileriyle paylaşırken kullanıcıların rızasını gerektiği şekilde almadı. Cambridge Analytica skandalının da bu durumun sonucunda ortaya çıktığı belirten ICO, İngiltere'deki en az 1 milyon kullanıcıya ait verilerin de skandalda ele geçirildiğini vurguladı. Komisyon, Facebook'un 500 bin pound(645 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.
Tabi Facebook'un geçtiğimiz yıl 40.7 milyar ciroya ulaştığını düşünürsek 645 bin dolarlık cezanın şirket için pek de önemli olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim bu yılın ikinci çeyrek verilerine göre Facebook, her dakika yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ediyor. Buna göre şirketin 7 dakikada elde ettiği gelir söz konusu cezayı ödemesi için yeterli olacak.
Öte yandan ceza çok eski bir yasal düzenlemeye dayandığı için bu denli hafif kalmış durumda. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) Avrupa'da yürürlüğe girdi. Bu tüzük veri ihlali halinde şirketlerin küresel cirosunun yüzde 4'üne varan(Facebook için 1.6 milyar dolar) para cezaları öngörüyor ancak Cambridge Analytica skandalı bu tüzük yürürlüğe girmeden önce yaşandığı için İngiliz yetkililer bu tüzüğe göre ceza veremiyor. ICO'nun verdiği ceza 30 yıl önce yürürlüğe giren ve o dönem için büyük meblağlar olsa da günümüz için komik rakamlarda para cezalarını öngören Veri Koruma Kanununa dayanıyor.
https://thehill.com/policy/technology/413112-facebook-fined-by-uk-over-cambridge-analytica-scandal Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kullanıcı verilerini sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası!
Vergilendirmenin fazla olduğunu düşünüyorlar, ben de az olduğunu düşünüyorum. Cezalar da keza önemli. Sermayen kullanıcı verileriyken ve onları korumakla yükümlüysen sorun olduğunda da ceza ödersin. Bana kalsa kullanıcılara da para ödemeleri lazım da o iş zor şimdilik.