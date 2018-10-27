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Kullanıcı verilerine sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası

İngiliz yetkililer, bu yılın başında ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalıyla ilgili ilk para cezasını belirledi. Cirosu 40 milyar doları aşan Facebook, sadece 645 bin dolar ödeyecek.
7 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Kullanıcı verilerine sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası
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Bu yılın başında ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalıyla yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait veriler İngiliz veri analiz şirketi Cambrdige Analytica tarafından ele geçirilirken ve bu verilerin bir kısmı 2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimlerini manipüle etmek için kullanılmıştı. Facebook, yaklaşık 2.5 yıl boyunca göz ardı ettiği bu skandalla ilgili olarak hem Avrupa'da hem de ABD'de yetkili makamların önünde konuyla ilgili açıklamalar yaparken İngiltere, skandalla ilgili ilk cezayı verdi.


7 dakikalık geliri ile cezayı ödeyebilir 

Hükümet organı olan Bilgi Komisyonu Ofisi(ICO), Facebook 2007-2014 yıllarında kullanıcı verilerini üçüncü tuygulama araf geliştiricileriyle paylaşırken kullanıcıların rızasını gerektiği şekilde almadı. Cambridge Analytica skandalının da bu durumun sonucunda ortaya çıktığı belirten ICO, İngiltere'deki en az 1 milyon kullanıcıya ait verilerin de skandalda ele geçirildiğini vurguladı. Komisyon, Facebook'un 500 bin pound(645 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.


Tabi Facebook'un geçtiğimiz yıl 40.7 milyar ciroya ulaştığını düşünürsek 645 bin dolarlık cezanın şirket için pek de önemli olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim bu yılın ikinci çeyrek verilerine göre Facebook, her dakika yaklaşık 100 bin dolar gelir elde ediyor. Buna göre şirketin 7 dakikada elde ettiği gelir söz konusu cezayı ödemesi için yeterli olacak.


Öte yandan ceza çok eski bir yasal düzenlemeye dayandığı için bu denli hafif kalmış durumda. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) Avrupa'da yürürlüğe girdi. Bu tüzük veri ihlali halinde şirketlerin küresel cirosunun yüzde 4'üne varan(Facebook için 1.6 milyar dolar) para cezaları öngörüyor ancak Cambridge Analytica skandalı bu tüzük yürürlüğe girmeden önce yaşandığı için İngiliz yetkililer bu tüzüğe göre ceza veremiyor. ICO'nun verdiği ceza 30 yıl önce yürürlüğe giren ve o dönem için büyük meblağlar olsa da günümüz için komik rakamlarda para cezalarını öngören Veri Koruma Kanununa dayanıyor.


https://thehill.com/policy/technology/413112-facebook-fined-by-uk-over-cambridge-analytica-scandal Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 7 ay
Orjinal başlık, olması gereken başlık, yazılması gerekli başlık;
Kullanıcı verilerini sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası!
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furkancankeydal 7 ay
Peki ya Facebook'un bundan haberi var mı ? https://www.fckeydal.com/
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mrunseen 7 ay
facebook bu parayı 10 dakikadan daha az sürede kazanıyor..
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simbolmina 7 ay
Satya Nadella ve Tim Cook günümüz yasalarının teknoloji şirketlerine uygun olmadığını söylerken muhtemelen cezaları kast etmemişlerdi assfacXdsa
Vergilendirmenin fazla olduğunu düşünüyorlar, ben de az olduğunu düşünüyorum. Cezalar da keza önemli. Sermayen kullanıcı verileriyken ve onları korumakla yükümlüysen sorun olduğunda da ceza ödersin. Bana kalsa kullanıcılara da para ödemeleri lazım da o iş zor şimdilik.
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