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Kült çizgi roman serisi The Boys dizi oluyor

Preacher'ın yazarı olan Garth Ennis'in bolca şiddet ve cinsellik barındıran kült çizgi roman serisi The Boys, dizi oluyor. Çizgi roman, şöhret düşkünü süper kahramanlarla dolu bir dünyayı anlatıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis'in sevilen çizgi roman serileri, yıllar süren uğraşın ardından nihayet hak ettikleri uyarlamalara kavuşuyorlar. Ennis'in en ünlü eseri olan Preacher'ın AMC kanalı tarafından diziye uyarlanmasının ardından, şimdi de sırada The Boys var. HBO'nun yan kanallarından biri olan Cinemax, kült çizgi roman serisinden uyarlanan bir dizi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Yıllar içinde birçok ünlü yönetmen ve yapımcı The Boys'u sinemaya uyarlamak için uğraştı ama her seferinde proje rafa kaldırıldı. Bunun en önemli sebeplerinden biri, hikayenin hem şiddet hem de cinsellik konusunda oldukça abartılı sahneler ile dolu olmasıydı. Ayrıca The Boys'un hikayesini sınırlı süreye sahip bir film ile anlatmak oldukça zor bir iş olarak görüldü. Öte yandan bir televizyon dizisi ise, Ennis'in yarattığı bu eşsiz dünyayı hakkıyla ekrana taşıyabilir.

The Boys, şöhret düşkünü süper kahramanlarla dolu bir dünyada geçiyor

Ennis'in sevilen çizgi romanını diziye uyarlayacak isimler, Preacher uyarlamasının da arkasındaki isimler olan Seth Rogen ve Evan Goldberg olacak. Preacher sayesinde Ennis ile yakın bir ilişkiye sahip olan Rogen ve Goldberg'in yapımcılığını üstleneceği ve ilk bölümünü yöneteceği dizinin senaryosunu ise, Supernatural dizisinin yaratıcısı olan Eric Kripke kaleme alacak.

Süper kahramanlar ile dolu bir dünyada geçen The Boys, bilindik süper kahraman hikayelerinden çok daha farklı ve karanlık bir hikayeye sahip. Çünkü bu dünyadaki süper kahramanların bir çoğu şöhret yüzünden yozlaşmış durumda ve çoğu zaman faydadan çok zarara sebebiyet veriyorlar. Süper kahramanların dünyanın güvenliğini tehlikeye attığı bu dünyada kontrolü sağlamak, CIA'in özel bir ekibi olan The Boys'a düşüyor. Bu özel ekibin görevi süper kahramanları kontrol altında tutmak ve gerekirse ortadan kaldırmak.

http://deadline.com/2016/04/the-boys-drama-series-comic-book-cinemax-seth-rogen-evan-goldberg-eric-kripke-original-film-sony-1201732097/ Yorum Yaz
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Hepsi uçuyor bunların yürüyen hiç mi yok
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DeanWinchester. 3 yıl
Bune çizgi film olcak sanırsam
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tahir40 3 yıl
Şu sıra süperkahramandan geçilmiyor. Marveli DCsi günce 3 posta film dizi çıkarıyor... Hatta 3lü 5li süperhahraman kombolu yapımlar, yetmedi bunları birbiriyle dövüştürelim şeklinde filmler...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ahmet_Şahin 3 yıl tahir40
Diziler sayfasında hepsini görünmez yaptım, başka türlü kurtulamadım bu süper kahraman dizilerinden. Hakikaten işin şeyini çıkardılar.
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