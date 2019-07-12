GSM firmasının kurumsal şifresiyle 50 milyon kimlik bilgisi çalındı

Gün içerisinde gerçekleşen operasyonda, 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerinin bir örgütün elinde olduğu ortaya çıktı. Örgüt, GSM firmalarından birine ait kurumsal şifreyi yasa dışı yollarla ele geçirip bu bilgilere ulaştı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütünün 16 üyesini gözaltına aldı.

Nüfus cüzdanı fotokopisi bile mevcut

Ankara, Adana ve Antalya başta olmak üzere sekiz ilde düzenlenen operasyonda örgütün elinde birçok bilgi olduğu ortaya çıktı. GSM abonelerine ait T.C. kimlik numarası, adres, anne kızlık soyadı gibi önemli verileri elinde tutan örgüt, nüfus cüzdanı fotokopilerine bile ulaşabiliyordu. Bu bilgilerle sahte kimlikler hazırlayan örgüt üyelerinin, vatandaşların adına izinsiz GSM hattı çıkarmak ve banka hesapları açmak gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Hatta kimlik bilgilerinin yasa dışı bahis siteleri gibi yerlere satıldığı öğrenildi.

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50 milyon GSM abonesi haliyle büyük bir çoğunluğu kapsıyor. Örgütün elindeki bilgilerle yapılabileceklerin de sınırı yok diyebiliriz. Mahkeme tarafından gözaltına alınan 16 şüphelinin 7’sinin tutuklanmasına, 9’unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

http://www.milliyet.com.tr/gundem/buyuk-operasyon-50-milyon-kisinin-kimlik-bilgilerini-calmislar-2903910