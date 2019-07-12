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GSM firmasının kurumsal şifresiyle 50 milyon kimlik bilgisi çalındı

Bugün gerçekleşen bir operasyonda, 50 milyon kişinin kimlik bilgisini çalan örgüt yakalandı. Örgütün GSM firmalarından birine ait kurumsal şifreyi ele geçirerek bu bilgilere ulaştığı söyleniyor.
1 sa.
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Güvenlik
Onur Emre Karadağ
Yazar
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GSM firmasının kurumsal şifresiyle 50 milyon kimlik bilgisi çalındı
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Gün içerisinde gerçekleşen operasyonda, 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerinin bir örgütün elinde olduğu ortaya çıktı. Örgüt, GSM firmalarından birine ait kurumsal şifreyi yasa dışı yollarla ele geçirip bu bilgilere ulaştı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütünün 16 üyesini gözaltına aldı.

Nüfus cüzdanı fotokopisi bile mevcut

Ankara, Adana ve Antalya başta olmak üzere sekiz ilde düzenlenen operasyonda örgütün elinde birçok bilgi olduğu ortaya çıktı. GSM abonelerine ait T.C. kimlik numarası, adres, anne kızlık soyadı gibi önemli verileri elinde tutan örgüt, nüfus cüzdanı fotokopilerine bile ulaşabiliyordu. Bu bilgilerle sahte kimlikler hazırlayan örgüt üyelerinin, vatandaşların adına izinsiz GSM hattı çıkarmak ve banka hesapları açmak gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Hatta kimlik bilgilerinin yasa dışı bahis siteleri gibi yerlere satıldığı öğrenildi.

Ayrıca Bkz. "13 yaşında el kurutma makinalarının zararlı olduğunu kanıtladı"

50 milyon GSM abonesi haliyle büyük bir çoğunluğu kapsıyor. Örgütün elindeki bilgilerle yapılabileceklerin de sınırı yok diyebiliriz. Mahkeme tarafından gözaltına alınan 16 şüphelinin 7’sinin tutuklanmasına, 9’unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 


http://www.milliyet.com.tr/gundem/buyuk-operasyon-50-milyon-kisinin-kimlik-bilgilerini-calmislar-2903910 Yorum Yaz
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fuckulteli 36 dk. en beğenilen
Yargı sisteminin bunlara ağır cezalar vermesi lazım.. Hatta müşteri mağdur edildiği için, müşterinin bilgileri çalındığı için müşteriye de tazminat ödemeli.. Tüm müşterilere 2 yıl içinde ödenmek koşuluyla örneğin 6'şar aylık ücretsiz hizmet sunmalı.
Bu nasıl sistemmiş ki şifre ele geçirilip milyonlarca abonenin verisine ulaşılıyor. Bu bile başlı başına kişisel verilen gizliliğinde risk taşıyor. Bu şifre ile verilere erişmek rastgele bir internet erişimiyle nasıl mümkün oluyor?
Yargı sisteminin bunlara ağır cezalar vermesi lazım.. Hatta müşteri mağdur edildiği için, müşterinin bilgileri çalındığı için müşteriye de tazminat ödemeli.. Tü...
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12 Angry Men 1 sa.
Hangi operatörmüş ? Gizlendiğine göre bence yandaşcell olabılır.
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Jazzalyn 5 dk.
Turkcell düşmanları bilip bilmeden nasılda sallıyor ya. Nasıl bir yürek acısı bu arkadaş. Turkcell'in abone sayısı 34m, söz konusu olan 50m... Yani 3 operatörden de aboneler var..
Sürekli sistemleri patlayan TT 1 abonesinin bile bilgilerini çaldırmamıştır zaten

Bikerede objektif olun.
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AirSupport 18 dk.
Beyler bu verileri de Torent’den çekebiliyor muyuz? Malum ülkece tüm verilerimiz Torent’de geziyor.
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krkmz1666 20 dk.
Forum ve yöeticileri Türkcell reklamlarını yaptığı için olasılığı daha yüksek
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__kadıköyRAP__ 24 dk.
kimse güvende değil
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fuckulteli 36 dk. en beğenilen
Yargı sisteminin bunlara ağır cezalar vermesi lazım.. Hatta müşteri mağdur edildiği için, müşterinin bilgileri çalındığı için müşteriye de tazminat ödemeli.. Tüm müşterilere 2 yıl içinde ödenmek koşuluyla örneğin 6'şar aylık ücretsiz hizmet sunmalı.
Bu nasıl sistemmiş ki şifre ele geçirilip milyonlarca abonenin verisine ulaşılıyor. Bu bile başlı başına kişisel verilen gizliliğinde risk taşıyor. Bu şifre ile verilere erişmek rastgele bir internet erişimiyle nasıl mümkün oluyor?
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interwap 1 sa.
Batılı firmalar kişisel bilgileri çalfırdığında duyurmak zorunda kalıyorlar. Burada neden hangi operatör olsuğu açıklanmıyor? İnsanlar bilsin gerekiyorsa önlemini alsın.
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ipli jeton 1 sa.
Abone sayisina bakilirsa kazikcell gibi duruyor. Ama emin olmadan kimseyi suclayamayiz.
Sunlardan birinin ifadesine cmk'dan giren varsa pm atsin. Merakimizi gideririz.
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12 Angry Men 1 sa.
Hangi operatörmüş ? Gizlendiğine göre bence yandaşcell olabılır.
1 Yanıt Yanıtla +6
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NimbleSoul 56 dk. 12 Angry Men
Büyük ihtimalle Türkcell. Geçen seneki istatistiklere göre 35 Milyon civarında abonesi varmış. Hattını kapatan ve taşıyanların da bilgileri gittiyse 50 Milyon abone bilgisi ele geçirilmiştir. Diğer operatörle bu sayıya baya uzak kalıyor.
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