Kylo Ren çizgi roman serisi Marvel Comics tarafından yayınlanacak

Sinemalarda Avengers fırtınası sona erdikten sonra şimdi yeni bir fırtınanın hazırlığı var. Star Wars dünyasının 9 filmlik büyük serisinin son halkası olacak Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için pazarlama çalışmaları hız kazandı.

Kylo Ren hikayesi

Disney yeni film öncesinde Kylo Ren’in hikayesini anlatacak sınırlı sayıda bir çizgi roman serisini Marvel Comics üzerinden yayınlamayı planlıyor. Kylo Ren hatırlanacağı üzere son üçlemedeki kötü karakterdi.

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Han Solo ve Leia Organa’nın oğlu olan Ben Solo geçirdiği büyük değişim sonrasında Kylo Ren karakterine bürünmüştü. Bu değişimde Knights of Ren topluluğu da büyük bir rol oynuyor. İlk iki filmde bu iki unsur hakkında izleyiciler fazla bilgi sahibi olamamıştı.

Charles Soule tarafından kaleme alınan seri 4 adet kitaptan oluşacak. Serinin Aralık ayında film vizyona girmeden önce yayına alınacağı belirtiliyor. Star Wars: The Rise of Skywalker filmi 20 Aralık tarihinde vizyonda olacak ancak net bir tarih şimdilik verilmedi.