LCD'li yeni iPhone'da LG G7'nin ekranı kullanılabilir

Söylentilere bakılırsa 2018, Apple'ın tamamen OLED ekran teknolojisine geçeceği yıl olmayacak. Şirketin 6.1 inç ekrana sahip en az bir LCD panelli iPhone çıkarması bekleniyor. Şimdi ise cihazla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı.

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Business Korea kaynaklı habere göre 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone, LG G7 ThinQ ile aynı ekran teknolojisine sahip olabilir. LG tarafından geliştirilen ve beyaz alt piksel içerdiği için normal LCD'den ayrılan MLCD+ panelden bahsediyoruz. Güney Koreli şirketin yeni ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile kaliteli görüntü sunabiliyor.

Yeni iPhone'ların OLED ekranı LG tarafından üretilebilir

Aslına bakılırsa bu söylentileri ilk kez ortaya çıkmıyor. Daha önce Patently Apple isimli site de aynı spekülasyonları gündeme getirmişti. Apple ve LG'nin bir süredir birlikte çalıştığını düşünürsek, bunun tam anlamıyla bir sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını LG'nin üretebileceğine yönelik iddialar da var.

Her halükarda şu an kesinleşmiş bir şey olmadığı için söylentilere şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Ancak eğer spekülasyonlar doğruysa 6.1 inçlik iPhone'un daha parlak ekran isteyenlere hitap edeceğini söyleyebiliriz.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=22140