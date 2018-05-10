Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LCD'li yeni iPhone'da LG G7'nin ekranı kullanılabilir

Yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple bu yıl çıkarmayı planladığı LCD ekranlı iPhone'da MLCD+ panel kullanabilir. Böylelikle LCD ekranlı iPhone da LG G7 gibi 1000 nit parlaklığa ulaşabilecek.
1 yıl
2,3b
1
9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Söylentilere bakılırsa 2018, Apple'ın tamamen OLED ekran teknolojisine geçeceği yıl olmayacak. Şirketin 6.1 inç ekrana sahip en az bir LCD panelli iPhone çıkarması bekleniyor. Şimdi ise cihazla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Android P, kamera vaya mikrofona erişen arka plan uygulamalarını ifşa edecek"
Business Korea kaynaklı habere göre 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone, LG G7 ThinQ ile aynı ekran teknolojisine sahip olabilir. LG tarafından geliştirilen ve beyaz alt piksel içerdiği için normal LCD'den ayrılan MLCD+ panelden bahsediyoruz. Güney Koreli şirketin yeni ekran teknolojisi 1000 nit parlaklığa ulaşarak yüksek güneş ışığında bile kaliteli görüntü sunabiliyor.

Yeni iPhone'ların OLED ekranı LG tarafından üretilebilir

Aslına bakılırsa bu söylentileri ilk kez ortaya çıkmıyor. Daha önce Patently Apple isimli site de aynı spekülasyonları gündeme getirmişti. Apple ve LG'nin bir süredir birlikte çalıştığını düşünürsek, bunun tam anlamıyla bir sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını LG'nin üretebileceğine yönelik iddialar da var.
Her halükarda şu an kesinleşmiş bir şey olmadığı için söylentilere şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Ancak eğer spekülasyonlar doğruysa 6.1 inçlik iPhone'un daha parlak ekran isteyenlere hitap edeceğini söyleyebiliriz.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=22140 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 1 yıl en beğenilen
Welkam tu gost skrin
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarlabasi 1 yıl
Gelsin sarı ekran, gelsin ghost screen. Gözlerimiz yorulmasın diye bir süre sonra ekranı sarartan koca yürekli LG'ye selam olsun.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hopeyoung 1 yıl
Bu neymiş ya. Henüz sorun belirlenmemiş bir ekrana kafanızdan sorunlar ürettiniz karara bağladınız. Samsungun oled panellerinin hepsi birkaç seneye kullanımdan kalkar yerini lcd ips paneller alır. Buraya yazıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
Beyaz alt piksel düz mate10 un LCD panelinde de var. Parlaklığı arttırıyor yalnız renkler soğuk tarafa kayıyor, renk sıcaklığını ne kadar ayarlarsan ayarla doğru rengi bulamıyorsun, Allahtan açılıp kapatılabilen bir özellik eklemişler, mecburen kapalı kullanıyorum doğal renkler için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarlabasi 1 yıl
Gelsin sarı ekran, gelsin ghost screen. Gözlerimiz yorulmasın diye bir süre sonra ekranı sarartan koca yürekli LG'ye selam olsun.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XFalconX 1 yıl
hangi cihazın full hd den sonra sorunu var ki ekran yanma durumları hariç ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sazankiller 1 yıl
Retina ultra yokmu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Beyaz piksel teknolojili "iWhite Screen Display" +200$
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
LG panel kullanan telefon almak risk gerçekten. Neden hâlâ aynı kafadalar?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
galaxyg 1 yıl
Bunu yaptıklarında doğru renk oluşmuyor
beyaz pikselden dolayı renkler soluklaşıyor parlak olsa nolucak soluk olduktan sonra ..
hala sorunsuz bi iphone modeli çıkmadı .. 2 yıl daha bekliycem galiba
iphone 6s 7 8 tasarımı yüzünden almıyordum .. X de face id touch idye göre çok yavaştı .. iphone 12 falan iyi olcak heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl en beğenilen
Welkam tu gost skrin
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Galaxy Note 9'un Geekbench sonuçları ortaya çıktı 1 yıl Elon Musk açıkladı: Tesla Türkiye'ye geliyor! 1 yıl Ebru sanatını severler için kısa süreliğine ücretsiz uygulama: Edru Liquid Paint 1 yıl The Predator filminden ilk fragman yayınlandı 1 yıl Dünyanın ilk blockchain tabanlı akıllı telefonunun özellikleri açıklandı 1 yıl Google bu sonbaharda Pixel markalı bir akıllı saat çıkarabilir 1 yıl Blizzard sunucularını çökerten WoW oyuncusu, hapis ve tazminat cezası aldı 1 yıl Kaliforniya’da yeni evlere güneş enerjisi paneli zorunluluğu getirildi 1 yıl Microsoft, "Not Defteri"ndeki 33 yıllık sorunu nihayet çözdü 1 yıl Flame in the Flood kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un görseli sızdırıldı 1 yıl Android P mercek altında: En yeni Android sürümü 1 yıl Rolls-Royce Cullinan üzerindeki örtü nihayet kalktı 1 yıl Yeni Battlefield oyununun tanıtım tarihi nihayet belli oldu 1 yıl ABD yaptırımı nedeniyle ZTE zor günler geçiriyor 1 yıl IBM çalışanlarının çıkarılabilir depolama aygıtı kullanmaları yasaklandı 1 yıl Microsoft yeni bir akıllı hoparlör tasarımı için kolları sıvadı 1 yıl Logitech Craft İnceleme 1 yıl iPhone SE 2'nin çentikli bir fotoğrafı ortaya çıktı 1 yıl HTC U12+ fiyatı ortaya çıktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LCD'li yeni iPhone'da LG G7'nin ekranı kullanılabilir Sonraki Yerli otomobil CEO'sunun açıklanacağı tarih ertelendi 1 yıl Steam mobil uygulaması ile PC'deki oyunlar telefondan oynanabilecek 1 yıl PÜİS benzine gelen zamları artık duyurmayacağını açıkladı 1 yıl Android P, kamera vaya mikrofona erişen arka plan uygulamalarını ifşa edecek 1 yıl Yılın “dijital bankası” Citi Hong Kong 1 yıl Xiaomi Redmi S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Vestel Venus Z20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı 1 yıl Audi e-tron SUV'un tanıtılacağı tarih belli oldu 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 3GB iddiaları 1 yıl Bloomberg: “Tüm Bitcoinlerin %7’si bir şirketin çevrimdışı cüzdanlarında tutuluyor.” 1 yıl GBoard klavye uygulamasına Mors alfabesi desteği geliyor 1 yıl Üst segment telefonların yeni kalbi Snapdragon 700 serisinin özellikleri belli oldu 1 yıl UPS'in Pixar filminden fırlamış elektrikli kamyonları yıl sonuna kadar yollarda 1 yıl Volvo otomobil ve kamyonlar birbirleriyle haberleşerek yoldaki tehlikeleri bildirecekler 1 yıl Windows 10 Nisan güncellemesinde Intel SSD sorunu 1 yıl Suudi Arabistan'da kadınlar 24 Haziran’dan itibaren araba kullanabilecek 1 yıl PES 2019'un çıkış tarihi resmen açıklandı 1 yıl Mercedes-Benz A180d, yeni dizel motorla birlikte geliyor 1 yıl Uber ve NASA uçan taksi için anlaşma imzaladı 1 yıl Apple'ın yuvarlak ekranlı bir Apple Watch üzerinde çalıştığı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim