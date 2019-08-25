Bir yandan farklı sinematik temalarla oyunlar yapmaya devam eden LEGO bir taraftan da bugüne kadar olan sürecini anlatan oyunlar yapıyor. Yeni oyun LEGO Legacy: Heroes Unboxed ön kayıtlara başladı.

LEGO Legacy: Heroes Unboxed neler sunuyor?

Savaş-RPG türünde olan LEGO Legacy: Heroes Unboxed oyunu klasik ve modern LEGO mini figürleri toplayıp takım halinde savaşlara katıldığınız bir mekaniğe sahip. Sıra tabanlı olan mücadelelerde karakterlerinizin kendisine ait farklı güçlendirmeleri de oluyor.

Oyun, dünden bugüne LEGO hayranlarının favori evrenlerinde, her yaştan oyuncuyu memnun etmek için ayrıntılı olarak yeniden yaratılmış ikonik yerlerde geçiyor.

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Ön kayıt yaptıran herkes, oyun bütün dünyada yayınlandığı zaman hem oyun içi paraların, hem de cevherlerin sahibi olacaklar. Ayrıca, ön kayıt yaptıran her oyuncu Hot Dog Guy, Blacktron Dwayne ve Darwin arasında oylama yaparak, oyun yayınlandığı zaman hangi figürün kendilerine hediye edilmesini de belirleme şansını yakalayacak. Bağlantı adresi

https://www.legolegacy.com/