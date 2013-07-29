Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip LCD ekran modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
944
1
17
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip LCD ekran modelini duyurdu
Güney Kore'li teknoloji devlerinden LG, son zamanlarda sayıları artmaya başlayan 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni LCD modelini duyurdu.
29EA73-P ismiyle karşımıza gelen ekran, firmanın yeni ultra-geniş ekran modeli olma özelliği taşırken, oldukça şık tasarım yapısıyla da beğeni topluyor. Teknik olarak AH-IPS LED arka aydınlatmalı 29-inç panel, 2560x1080 çözünürlük değeri, 21:9 en/boy oranı ve 5,000,000:1 kontrast değeriyle gelen LG 29EA73-P, bu özelliklerin yanında dikeyde ve yatayda 178° görüş açısı, 5ms tepki süresi, 300 cd/m2 parlaklık değeri gibi ayrıntılara ve iki adet 7W stereo hoparlöre sahip.
699.7 x 387 x 192.7mm boyut ve 5.8kg ağırlık değerleriyle hazırlanan 29EA73-P, kullanıcılara 1 adet DVI-D, 2 adet HDMI (1xMHL), 1 adet Display Port ve 3 adet USB gibi bağlantı seçenekleri sunabiliyor. LG'nin ultra geniş yeni ekran modeli 29EA73-P, Ağustos ayında piyasaya çıkıyor. Ürünün fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil. 
 
LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip LCD ekran modelini duyurdu
LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip LCD ekran modelini duyurdu

http://www.lg.com/jp/monitor/lg-29EA73-P Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
bilende yazmış bilmeyende sallamış mı derler artık ne derler yukarıdaki yorumları okuyunca gülme krizleri geçirdim yok yukardan basık yok aşşadan şaşık arkadaşım hayatınızda kaç kere kullandınız 21:9 mönitör 21:9 monitör kullanıyorum ve daha önce 16:9 kullanıyordum şunu söyleyebilirim daha önce ben monitör kullanmamışım 21:9 bambaşka bir dünya ve bambaşka bir deneyim boşverin siz basıktır şudur buduruda ilk önce alın 2ay kullanın ve sonra başka bir monitöre geçiş yapmak isticekmisiniz yoksa devammı edeceksiniz merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvatuon 6 yıl
Video ve Audio editing vb. profesyonel isler için ideal ve ikinci bir monitör gereksinimini ortadan kaldirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 6 yıl
çok basık bir görüntü ve saçma, en iyisi 16:9
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 6 yıl
Cok basik duruyor. 4:3 tuplu ye devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 6 yıl
Orijinalden alıntı: regaibyigit.
650$a nerde var 39 4k tvler? link atında alalım hemen

Bu modelden şaşma. Samsung, LG falan aramaya kalkarsan yanılırsın. amazon.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 6 yıl
İyi güzel de ne olursa olsun o giriş çıkış portlarının yapısı hatalı. Sonuç olarak hafif kalınlık verilerek yönleri değiştirilseymiş duvarda falan sıkıntı olmazmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Kabul gormus 2k ve 4k cozunurlukler 16:9 ekrana gore yapilmis.Haliyle 21:9 ekranlar en erken 8k ile kabul gorebilir ki oda yaklasik olarak 10 yili bulur.Bugun hala dunyada 16:9 ekran yeni yeni kabul goruyorken 21:9 sadece birilerinin zoraki dayatmasi.Hem TV hemde monitor olarak 16:9 ekrana bile gozun alismasi cok zor.Acikcasi 21:9 yerine projeksiyon bana daha uygun bir secenek olarak geliyor.Gerci biraz pahali ama 21:9 dan iyidir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
baba_mustafa
Çıkmış ve çıkacak olan 4k filmler.http://www.imdb.com/list/cTLrg_0aolM/İş bu noktadayken bu ekran biraz yavan kalıyor, 650$a 39 4k TVler var, bunu almaktansa onu tercih ederim. Bir dahaki modellerine en azından dokunmatik eklerler.

650$a nerde var 39" 4k tvler? link atında alalım hemen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etlik 6 yıl
Gözüm daha 16:9 yeni alışmışken bu da neyin nesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
Çıkmış ve çıkacak olan 4k filmler. imdb.com/...
İş bu noktadayken bu ekran biraz yavan kalıyor, 650$'a 39" 4k TV'ler var, bunu almaktansa onu tercih ederim. Bir dahaki modellerine en azından dokunmatik eklerler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAZUYA MISHIMA 6 yıl
çok beğendim 3d de koysaymış dadından yenmezmiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 6 yıl KAZUYA MISHIMA
hiachi

çok beğendim 3d de koysaymış dadından yenmezmiş.

Bir süre sonra 3 boyutlu modeli de çıkar düşünüyorum. Ayrıca güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ciginix 6 yıl
Bana üstten fazla basık geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balomer 6 yıl
ne güzel simülasyon oyunu oynanır
hele ETS2
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
944 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, LCD ve ekran
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte GTX 760 OC WindForce Ekran Kartı Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim