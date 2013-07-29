LG, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç boyuta sahip LCD ekran modelini duyurdu

Güney Kore'li teknoloji devlerinden LG, son zamanlarda sayıları artmaya başlayan 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni LCD modelini duyurdu.

29EA73-P ismiyle karşımıza gelen ekran, firmanın yeni ultra-geniş ekran modeli olma özelliği taşırken, oldukça şık tasarım yapısıyla da beğeni topluyor. Teknik olarak AH-IPS LED arka aydınlatmalı 29-inç panel, 2560x1080 çözünürlük değeri, 21:9 en/boy oranı ve 5,000,000:1 kontrast değeriyle gelen LG 29EA73-P, bu özelliklerin yanında dikeyde ve yatayda 178° görüş açısı, 5ms tepki süresi, 300 cd/m2 parlaklık değeri gibi ayrıntılara ve iki adet 7W stereo hoparlöre sahip.

699.7 x 387 x 192.7mm boyut ve 5.8kg ağırlık değerleriyle hazırlanan 29EA73-P, kullanıcılara 1 adet DVI-D, 2 adet HDMI (1xMHL), 1 adet Display Port ve 3 adet USB gibi bağlantı seçenekleri sunabiliyor. LG'nin ultra geniş yeni ekran modeli 29EA73-P, Ağustos ayında piyasaya çıkıyor. Ürünün fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

http://www.lg.com/jp/monitor/lg-29EA73-P