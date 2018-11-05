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LG, 8K OLED TV'lerini 2019'da piyasaya sürecek

4K TV'lerin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte 8K TV'ler artık piyasada daha fazla boy gösterecek. Güney Koreli LG, önümüzdeki yıl 8K TV'lerinin ticari üretimine başlayacağını açıkladı.
6 ay
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Fiyatların düşmesiyle birlikte 4K TV'ler daha yaygın hale gelmeye başladı. Dolayısı ile artık piyasadaki 8K TV'lerin sayısı da artacak. Birçok şirket 8K TV çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor ve LG'de bunlardan biri. Koreli şirket 2019'da 8K TV'lerinin ticari üretimine başlayacağını açıkladı.
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LG, 8K UHD OLED TV'lerinin önümüzdeki yılın ilk yarısında çıkacağını söyledi. Şirket muhtemelen Haziran ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu an 8K çözünürlüğünde çok fazla içerik yok. Yaygınlaşması birkaç yılı alacak. Ancak upscale (uyarlama) bu sorunu bir ölçüde çözebilir. LG'nin 8K TV'leri de Samsung'un televizyonları gibi upscale özelliğine sahip olacak.

8K TV'ler cep yakacak

LG'nin gelecek yıl ticari üretimine başlayacağı televizyonların, tüketicilere kaça mal olacağı şimdilik bilinmiyor. Fakat son derece pahalı bir teknoloji olduğunu göz önünde bulundurarak, 8K OLED TV'lerin binlerce dolar fiyat etiketi taşıyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

http://www.ajudaily.com/view/20181024175014635 Yorum Yaz
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omerfa 6 ay
8K tvlerin çıkmasının bize tek faydası 4k tvlerin ucuzlaması olur.
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kayamtky 6 ay en beğenilen
Micro-Led teknolojisini beklemek en mantıklısı. O zaman da yaşlanırız herhalde.
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sniper23 6 ay
LG biraz partiye geç geldi gibi. Samsung zaten ilk 8K televizyonu satışa çıkaralı 1 ay oldu.
8K 2020'ye doğru alınacak seviye gelir, o zamana kadar 8K sayesinde 4K ve altı televizyonlarda epey ucuzlar.
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burakkeskin06 6 ay sniper23
Türkiye ye nezaman gelecek ???
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c36ab7c4 6 ay
4k content bulduk da 8k eksikti.
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kayamtky 6 ay en beğenilen
Micro-Led teknolojisini beklemek en mantıklısı. O zaman da yaşlanırız herhalde.
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bwhiteshark 6 ay
Daha Full HD de bitrate'i yükseltemedik. Dün baktım Seri A youtube kanalına 360p de video yüklemiş.
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FRAPS_TR 6 ay
2-3 sene kullanım ömrü olan teknoloji. Kullandıkça renklerde ton kayması olmaya başlıyor.
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fhrstw 6 ay FRAPS_TR
Ekran yanıklarıda cabası :)
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koyunsavar 6 ay
Uzun süre TV yi kullanacaksanız oled TV ye para yatırmayin.
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Mr. Jingles 6 ay koyunsavar
Ekran yanığı için diyorsan bu ancak sabit görüntü kullanımının ağırlıkta olduğu kullanımlar için geçerli. microLED'in ucuzlayıp pazara yayılması için uzun bir zaman var.
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omerfa 6 ay
8K tvlerin çıkmasının bize tek faydası 4k tvlerin ucuzlaması olur.
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Emin KOÇ 6 ay
Biraz yavaş be önce 4k ya geçeydikte sonra bu haberler çıksaydı
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lg, OLED ve
6 etiket daha üretim 8k tv 2019 Televizyonlar Ev Elektroniği Onur Seven
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