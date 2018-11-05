LG, 8K OLED TV'lerini 2019'da piyasaya sürecek

Fiyatların düşmesiyle birlikte 4K TV'ler daha yaygın hale gelmeye başladı. Dolayısı ile artık piyasadaki 8K TV'lerin sayısı da artacak. Birçok şirket 8K TV çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor ve LG'de bunlardan biri. Koreli şirket 2019'da 8K TV'lerinin ticari üretimine başlayacağını açıkladı.

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LG, 8K UHD OLED TV'lerinin önümüzdeki yılın ilk yarısında çıkacağını söyledi. Şirket muhtemelen Haziran ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Şu an 8K çözünürlüğünde çok fazla içerik yok. Yaygınlaşması birkaç yılı alacak. Ancak upscale (uyarlama) bu sorunu bir ölçüde çözebilir. LG'nin 8K TV'leri de Samsung'un televizyonları gibi upscale özelliğine sahip olacak.

8K TV'ler cep yakacak

LG'nin gelecek yıl ticari üretimine başlayacağı televizyonların, tüketicilere kaça mal olacağı şimdilik bilinmiyor. Fakat son derece pahalı bir teknoloji olduğunu göz önünde bulundurarak, 8K OLED TV'lerin binlerce dolar fiyat etiketi taşıyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

http://www.ajudaily.com/view/20181024175014635