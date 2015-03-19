LG AKA ülkemizde satışa çıkıyor

LG'nin karakter sahibi olarak tanımladığı ve geçen yıl Güney Kore'de satışa sunduğu AKA adındaki akıllı telefonu bu aydan itibaren daha fazla ülkeye gidecek. Bu ülkelerden birisi de Türkiye olacak.

LG AKA modeli çeşitli yüz animasyonları sunması ile dikkat çekiyor. Ancak asıl olay kılıf ile birlikte gerçekleşiyor. Ön panel için koruma sağlayan bu kılıf kızaklı bir yapı arz ediyor ve yukarı aşağı hareket edebiliyor.

Kızağın sabit olduğu durumda üst kısımda ekranın bir kısmı açıkta kalıyor ve göz animasyonları bu bölümde oynatılıyor. Kızak aşağı çekilince bildirim ve saat bilgilerinin olduğu ekran bölümü de ortaya çıkıyor. LG bu kızaklı sistemi Mask olarak adlandırmış ve sektörde bir ilk olduğunu belirtiyor.

4 farklı renge sahip olan bu kılıf renge göre de bir animasyon karakteri barındırıyor. Sarı kılıf Eggy, beyaz kılıf Wookie, mavi kılıf Soul ve pembe kılıf YoYo karakterini getiriyor. Gözler bu karakterlere ait. Ön kapak değişince karakterler de değişiyor. Ayrıca ekranın üst kısmında bu karakterlerin animasyonları da oynatılıyor.

LG AKA modelinin donanımı ise 5 inçlik 720p IPS ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte lazer odaklamalı arka kamera, 2610mAh gücünde batarya şeklinde sıralanıyor. Fiyatı 310$ civarında olan modelin ülkemize tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor.









http://www.phonearena.com/news/LG-launches-its-unique-AKA-smartphone-in-more-markets-around-the-world_id67375