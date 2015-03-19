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LG AKA ülkemizde satışa çıkıyor

4 yıl
4,8b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG AKA ülkemizde satışa çıkıyor

LG'nin karakter sahibi olarak tanımladığı ve geçen yıl Güney Kore'de satışa sunduğu AKA adındaki akıllı telefonu bu aydan itibaren daha fazla ülkeye gidecek. Bu ülkelerden birisi de Türkiye olacak.
LG AKA modeli çeşitli yüz animasyonları sunması ile dikkat çekiyor. Ancak asıl olay kılıf ile birlikte gerçekleşiyor. Ön panel için koruma sağlayan bu kılıf kızaklı bir yapı arz ediyor ve yukarı aşağı hareket edebiliyor.
Kızağın sabit olduğu durumda üst kısımda ekranın bir kısmı açıkta kalıyor ve göz animasyonları bu bölümde oynatılıyor. Kızak aşağı çekilince bildirim ve saat bilgilerinin olduğu ekran bölümü de ortaya çıkıyor. LG bu kızaklı sistemi Mask olarak adlandırmış ve sektörde bir ilk olduğunu belirtiyor.
4 farklı renge sahip olan bu kılıf renge göre de bir animasyon karakteri barındırıyor. Sarı kılıf Eggy, beyaz kılıf Wookie, mavi kılıf Soul ve pembe kılıf YoYo karakterini getiriyor. Gözler bu karakterlere ait. Ön kapak değişince karakterler de değişiyor. Ayrıca ekranın üst kısmında bu karakterlerin animasyonları da oynatılıyor.
LG AKA modelinin donanımı ise 5 inçlik 720p IPS ekran, 4 çekirdekli bir işlemci, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte lazer odaklamalı arka kamera, 2610mAh gücünde batarya şeklinde sıralanıyor. Fiyatı 310$ civarında olan modelin ülkemize tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor.



http://www.phonearena.com/news/LG-launches-its-unique-AKA-smartphone-in-more-markets-around-the-world_id67375 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tugares 4 yıl en beğenilen
1.5 gb ram nedir yahu, mantık hatası, yani 512 mb ram mi bu cihazın fiyatına tavan yaptıracak olan. İyice şaşırdı firmalar.
3 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
Bunda radıo var mı yok mu ? Kimi yer var işaretlemiş kimi yok ?
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-Senyor- 3 yıl
Abi çöplerle yaşıyoruz ya, LG mutfak robotuna falan girse ya.
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haymanali2006 4 yıl
Sanal bebek gibi
Yani olsa tutar



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Captain_Ivy 4 yıl
Buyrun kutu açılım videosu;

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VatandA.Ş. 4 yıl
Ne kadar gereksiz bir model. O kapak hayatımda gördüğüm en kullanışsız telefon kapağı. Çocuklar için telefon yapmaya çalışmışlar sanırsam
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Fiyatı pahalı ne işe yaradığı belli değil.

Oldu olacak hello kitty edition versiyonunu yapsınlar.

Japonlar belki beğenir.

Hiç gelmese de olurmuş.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Ürünün inceleme videolarını izledim. Bence çok güzel olmuş, karaktere göre animasyon ve kızaklı kapak çok hoş. Genç kullanıcılar için hazırlanmış :) Ama fiyatı yüksek...
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Rainbow VI 4 yıl
Mümkün değil o ram o fiyata bu telefonun Türkiye'de satılması.
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Xloud 4 yıl
LG'ye yakışan bi innovasyon olmuş tebrikler.
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tugares 4 yıl en beğenilen
1.5 gb ram nedir yahu, mantık hatası, yani 512 mb ram mi bu cihazın fiyatına tavan yaptıracak olan. İyice şaşırdı firmalar.
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umut_baris 4 yıl
310 dolar ona vereceğime o kadarlık ekmek markası alırım fırından daha iyi.
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OverClocK1ng 4 yıl tugares
tugares

1.5 gb ram nedir yahu, mantık hatası, yani 512 mb ram mi bu cihazın fiyatına tavan yaptıracak olan. İyice şaşırdı firmalar.

1.5 yerine 512 MB daha fazla RAM olsa, 310 Dolar yerine, 400 Dolar olurdu.

RAM'in gramı kaç para biliyor musun.
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Captain_Ivy 4 yıl tugares
tugares

1.5 gb ram nedir yahu, mantık hatası, yani 512 mb ram mi bu cihazın fiyatına tavan yaptıracak olan. İyice şaşırdı firmalar.

geçen senelerde çıkmış, normal
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