"LG, Android Silver projesi için 8 çekirdekli bir akıllı telefon hazırlıyor"









Google'ın en geç bu yıl sonunda veya gelecek yıl başlarında popüler Nexus programını sona erdirerek Android Silver adında yeni bir programa başlayacağı teknoloji çevrelerinde sık sık gündeme geliyor.





Bunun nedeni ise firmanın saf Android arayüzünü daha uygun fiyatlı üst seviye mobil cihazlarla tüketiciye sunmak yerine artık üreticilerin saf Android arayüzüne yakın bir deneyim sunmalarını istemesi. Bu deneyimi sunabilen cihazlar ise Android Silver sertifikası almaya hak kazanacak.





Geçtiğimiz günlerde Evleaks tarafından gündeme getirilen bir iddia ilk Android Silver cihazının LG imzasını taşıyacağını ortaya attı. İddiaya göre Google bu yıl Nexus 6 cihazı piyasaya sürmekten vazgeçti. Bunun yerine LG gelecek yıl itibariyle Snapdragon 810 yongaseti taşıyan ilk Silver cihazını piyasaya sürecek.





Snapdragon 810 yongaseti 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2.5GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeği big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. Ancak özel optimizasyonlar sayesinde 8 çekirdeğinde aynı anda kullanılması mümkün.

Yongasetinde 4MB büyüklüğünde Seviye 2 önbellek, 1600MHz hızında 4GB LPDDR3 bellek kullanımı (3200MHz veri oranı, 25.6GB/s bant genişliği), yüksek performansı en düşük güç tüketiminde sunan LPDDR4 bellek desteği, Bluetooth 4.1 desteği, Full HD 120kare/saniye çekim desteği, 300Mbps hızlarına ulaşabilen Cat 6 LTE desteği şeklinde özellikler bulunuyor.

Snapdragon 810 yongaseti beraberinde Adreno 430 grafik birimini getiriyor. 500MHz hızında çalışan Adreno 430 grafik birimi Adreno 420 grafik biriminden yüzde 30/40 daha hızlı olacak ve yüzde 20 daha az enerji tüketecek.





LG ilk Android Silver cihazını gelecek yılın Mart ayına doğru muhtemelen MWC 2015 etkinliğinde lanse edecek. Sonrasında ise cihazın satışı başlayacak. Böylece Optimus G-Nexus 4/G2-Nexus 5 tarzında bir versiyon zinciri de olmayacak. LG G3 uzun bir süre firmanın tek amiral gemi modeli olarak kalacak.





Snapdragon 810 yongasetini taşıyan ilk cihazlar hemen hemen aynı dönemde piyasaya çıkacağı için iddianın gerçek olma ihtimali güçleniyor. Ancak Google'ın gelecek ile ilgili planlarını en erken gelecek ay ki I/O 2014 konferansında öğrenebileceğiz.

http://pocketnow.com/2014/05/19/android-silver-snapdragon-810