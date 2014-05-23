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"LG, Android Silver projesi için 8 çekirdekli bir akıllı telefon hazırlıyor"

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın en geç bu yıl sonunda veya gelecek yıl başlarında popüler Nexus programını sona erdirerek Android Silver adında yeni bir programa başlayacağı teknoloji çevrelerinde sık sık gündeme geliyor. 

Bunun nedeni ise firmanın saf Android arayüzünü daha uygun fiyatlı üst seviye mobil cihazlarla tüketiciye sunmak yerine artık üreticilerin saf Android arayüzüne yakın bir deneyim sunmalarını istemesi. Bu deneyimi sunabilen cihazlar ise Android Silver sertifikası almaya hak kazanacak. 

Geçtiğimiz günlerde Evleaks tarafından gündeme getirilen bir iddia ilk Android Silver cihazının LG imzasını taşıyacağını ortaya attı. İddiaya göre Google bu yıl Nexus 6 cihazı piyasaya sürmekten vazgeçti. Bunun yerine LG gelecek yıl itibariyle Snapdragon 810 yongaseti taşıyan ilk Silver cihazını piyasaya sürecek. 

Snapdragon 810 yongaseti 20nm fabrikasyon sürecine sahip ve 2.5GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeği big.LITTLE tasarımında iş yüküne göre devreye giriyor. Ancak özel optimizasyonlar sayesinde 8 çekirdeğinde aynı anda kullanılması mümkün.

Yongasetinde 4MB büyüklüğünde Seviye 2 önbellek, 1600MHz hızında 4GB LPDDR3 bellek kullanımı (3200MHz veri oranı, 25.6GB/s bant genişliği), yüksek performansı en düşük güç tüketiminde sunan LPDDR4 bellek desteği, Bluetooth 4.1 desteği, Full HD 120kare/saniye çekim desteği, 300Mbps hızlarına ulaşabilen Cat 6 LTE desteği şeklinde özellikler bulunuyor. 

Snapdragon 810 yongaseti beraberinde Adreno 430 grafik birimini getiriyor. 500MHz hızında çalışan Adreno 430 grafik birimi Adreno 420 grafik biriminden yüzde 30/40 daha hızlı olacak ve yüzde 20 daha az enerji tüketecek.

LG ilk Android Silver cihazını gelecek yılın Mart ayına doğru muhtemelen MWC 2015 etkinliğinde lanse edecek. Sonrasında ise cihazın satışı başlayacak. Böylece Optimus G-Nexus 4/G2-Nexus 5 tarzında bir versiyon zinciri de olmayacak. LG G3 uzun bir süre firmanın tek amiral gemi modeli olarak kalacak. 

Snapdragon 810 yongasetini taşıyan ilk cihazlar hemen hemen aynı dönemde piyasaya çıkacağı için iddianın gerçek olma ihtimali güçleniyor. Ancak Google'ın gelecek ile ilgili planlarını en erken gelecek ay ki I/O 2014 konferansında öğrenebileceğiz. 

http://pocketnow.com/2014/05/19/android-silver-snapdragon-810 Yorum Yaz
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skenderbeu 5 yıl
Gold, Platinium, Magnezium diye devam eder bu seri ... kimyayi alt ust edeck
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musa_unsal2005 5 yıl en beğenilen
Ya arkadaş tamam millet doydu akıllı telefona. Birinizde bataryaya el atın. Nükleer mi güneş enerjili mi yapıyorsunuz yapın şunu. bir hafta gitsin şu telefonlar.
Ya arkadaş tamam millet doydu akıllı telefona. Birinizde bataryaya el atın. Nükleer mi güneş enerjili mi yapıyorsunuz yapın şunu. bir hafta gitsin şu telefonla...
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okan_cehapelioglu 4 yıl
her marka aldımmı ne anlamı kaldıki
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Morphinz 5 yıl
How about battery?
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dellino 5 yıl
Cihazlar yeteri gelişmeyi aldı sayılır. İşin bundan sonraki tarafı. Güncelleştirme geldiğinde. Çip üreticisinin Kodları mamül üreticisine yollayıp, mamül üreticisinin güncellemeyi keyfe keder yapmasını engellemek.
Artık kullanıcılar güncelleme geldiğinde direk google üzerinden buna sahip olabilmeli.
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Mugetsuga 5 yıl
Diamond çıkmadan almam.
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Mr.Hahn13 5 yıl
Bu ciyaz cikinca fiyati ne olacak asil soru bu
nexuslar gibi fiyati olusa super olur. 1500 e kadar bence iyi olur sonrasi tartisilir
eger kamera felanda oturur nexus lar gibi guncelleme gelecekse tadindan yenmez
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sendemail 5 yıl
Android kullanıcısıyım ,
Bu donanım gelişmeleri iyi güzel de ,
yazılım tarafında pek bir iyileştirme olacak mı?
bu manada apple'ın çizgisi iyi bir yol haritası değil mi?
ios ne zaman tıkandı ,duyanınız oldu mu ?
ilk ipad/iphone bile şu an ki android telefonlarının yanında cüce gibi kalmasına ragmen sorunsuz çalışabiliyor ,yolda bırakmıyor?
bunun hakkında ne dusunursunuz?
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xxxone 5 yıl
Nexus 4 ve 5'e silver sertifikası vermeli o halde.
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darkaura 5 yıl
iyi olur. ureticilerle olan iliskilerinden google asla piyasaya hakim olabilcek bir model cikaramiyordu. bilincli olarak nexuslarin hep bir yonu eksik birakiyordu. silver programiyla herseyi ile tam donanimli, saf android telefonlar cikar insallah. boylece guncellemede kolaylasir, sacma sapan telefonu kastiran bloatware yazilimlardanda kurtuluruz.
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ALTINBAŞAK 5 yıl
batarya 4000' e yakin olsun, ekran 5.5ten buyuk olmasin efsane olur.
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aniceman 5 yıl
güncellemeleri google verecekse ve türkiyede de satılacaksa süper. wp sevdamdan vazgeçebilirim.
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mehmedaltair 5 yıl
Özel optimizasyonlar sayesinde 8 çekirdek aynı anda kullanılabiliyor


Yav qualcomm zaten 4+4 yapısını enerji verimliliği için kullanmıyor muydu niye kendilerini kasmışlar ki
zaten o 8 çekirdeği atomu parçalamakta mı kullanacaklarsa artık
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musa_unsal2005 5 yıl
Ya arkadaş tamam millet doydu akıllı telefona. Birinizde bataryaya el atın. Nükleer mi güneş enerjili mi yapıyorsunuz yapın şunu. bir hafta gitsin şu telefonlar.
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