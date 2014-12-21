LG, CES 2015 fuarında 8K çözünürlükteki monitörü tanıtabilir.

Daha önce 2014 IFA fuarında 98 inç boyutunda bir televizyon prototipini tanıtan LG bu kez 6 Ocakta başlayacak olan CES 2015 fuarında 8K çözünürlüğe sahip monitörünü tanıtabilir.

8K çözünürlüğü tam anlamıyla detaylandırmak gerekise 7680x4320 oranında toplam 33.2 milyon piksel barındıran panel, günümüzde yaygın olarak kullanılan Full HD şeklinde adlandırılan 1920x1080 piksellik görüntüye göre yaklaşık 16 kat daha fazla piksel barındırıyor.

Fuarda tanıtılması beklenen monitörün geçtiğimiz Kasım ayında üretilen 55 inç büyüklüğündeki bir prototip olabileceği söyleniyor. Ayrıca LG’nin RGB (Kırmızı,Yeşil,Mavi) dizilimindeki alt piksellere birde W(Beyaz) alt piksel ekleyerek parlaklığı 500 nit’in üzerine çıkardığı da söylentiler arasında.





4K ekranlı televizyon ve monitör fiyatlarının günümüzde hala yüksek seviyelerde olduğu ve 4k içerik konusunun da son dönemlerde artmaya başladığını göz önüne alırsak 8K çözünürlüklü ekranların yaygınlaşması şimdilik biraz zor görülüyor. Fakat panel üreticilerinin çözünürlük yarışına girmesi de son yıllarda bu sektörde teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesinin önünü açıyor.



