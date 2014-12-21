LG, CES 2015 fuarında 8K çözünürlükteki monitörü tanıtabilir.

Daha önce 2014 IFA fuarında 98 inç boyutunda bir televizyon prototipini tanıtan LG bu kez 6 Ocakta başlayacak olan CES 2015 fuarında 8K çözünürlüğe sahip monitörünü tanıtabilir.
8K çözünürlüğü tam anlamıyla detaylandırmak gerekise 7680x4320 oranında toplam 33.2 milyon piksel barındıran panel, günümüzde yaygın olarak kullanılan Full HD şeklinde adlandırılan 1920x1080 piksellik görüntüye göre yaklaşık 16 kat daha fazla piksel barındırıyor.
Fuarda tanıtılması beklenen monitörün geçtiğimiz Kasım ayında üretilen 55 inç büyüklüğündeki bir prototip olabileceği söyleniyor. Ayrıca LG’nin RGB (Kırmızı,Yeşil,Mavi) dizilimindeki alt piksellere birde W(Beyaz) alt piksel ekleyerek parlaklığı 500 nit’in üzerine çıkardığı da söylentiler arasında.
4K ekranlı televizyon ve monitör fiyatlarının günümüzde hala yüksek seviyelerde olduğu ve 4k içerik konusunun da son dönemlerde artmaya başladığını göz önüne alırsak 8K çözünürlüklü ekranların yaygınlaşması şimdilik biraz zor görülüyor. Fakat panel üreticilerinin çözünürlük yarışına girmesi de son yıllarda bu sektörde teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesinin önünü açıyor.
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Belki 12-13 sene sonra olur.
bu tarz monitörler zaten ilk etapta profosyenel kişiler tarafından kullanılır örnek vermek gerekirse kurgu yapıyorsunuz ve elinizde 4 adet full hd görüntü var 4 ayrı kameradan alınmış siz bunlar tek timeline da kurgulayacaksınız buna en iyi örnek uzun soluklu bir toplantı yada konferansta bir adet jimmy jib bir adet genel kamera bir adet izleyici kamerası ve bir adet de kurtarıcı olarak tabir edilen ve sahnede kim konuşuyorsa onu çeken yakın plan kamerası
işte bu kameraların hepsi full hd çeksin ve müşteriniz sizden mükemmel görüntü ayarlarından bir çıkış istesin o 4 adet full hd görüntüyü birebir olarak ekranda oldukları çözünürlüklerde görmek için bu tarz bir monitör gerekli
şimdi düşünün bu tarz bir monitor çözünürlüğü nedir 7680 x 4320 = 33177600 piksel
4 adet full hd görüntüyü kurgu pencerelerinde açsanız 4 x 1920 x 1080 = 8294400 piksel
geriye ne kaldı 33177600 - 8294400 = 24883200 işte bu alan da sizin timeline nız windows görev çubuğu efekt pencereleriniz vs için fazlasıyla yetecek bir alan
ki ben burada 4 kamera üzerinden hesap yaptım ve full hd dedim atıyorum görüntüler 2560*1440 olsun o zaman 4 kamera için alan hesaplaması ideal olur veya full hd de 4 değil de 8 kamera olabilir
yani demem o ki siz kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda düşünüp burada saçmalarken "yok 15.6 ya 1366*768 yeter yok 5,5 e 720p yeter" adamlar teknoloji geliştiriyor
sizin mantığınızda şu anda tüm telefonların 4.3 inç ve 800*480 çözünürlükte olması lazımdı
kendim note 4 kullanıyorum ve teknolojiden çok az anlayan s4 kullanan bayan arkadaşım telefonu ilk gördüğü anda "ya ekran ne kadar güzel ne kadar keskin benim ekrana göre" dedi ama sizin ve sizin kafanızda düşünenlerin mantığına göre aradaki farkı anlamaması lazımdı çünkü s4 de 5 inç 1080*1920 ekran varken note 4 de 5.7 inç 1440*2560 ekran var biri 441 ppi iken diğeri 515 ppi ne de olsa insan gözü 300 ppi dan sonrasını algılayamıyor ya
boş düşünebilirsiniz ama boş konuşmayın
Bence olması gereken çözünürlükler:
Telefonlar 720p ekran (6 inç üzeri ise FHD)
Monitörler 15" 1600x900, 20"+ FHD, 35"+ 2K
Televizyonlar ise hep FHD
8K, 27 inçlik bir monitörde tam olarak 326 ppi değerini sunuyor.Retina ekranlı iPhone'nun ekran sıklığını 27 inçlik bir monitörde düşünün.Grafik tasarımıyla uğraşanlar için rüya gibibirşey.