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LG, CES 2015 fuarında 8K çözünürlükteki monitörü tanıtabilir.

4 yıl
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Monitör
Oğuz Avcı
Editör
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Daha önce 2014 IFA fuarında 98 inç boyutunda bir televizyon prototipini tanıtan LG bu kez 6 Ocakta başlayacak olan CES 2015 fuarında 8K çözünürlüğe sahip monitörünü tanıtabilir.
8K çözünürlüğü tam anlamıyla detaylandırmak gerekise 7680x4320 oranında toplam 33.2 milyon piksel barındıran panel, günümüzde yaygın olarak kullanılan Full HD şeklinde adlandırılan 1920x1080 piksellik görüntüye göre yaklaşık 16 kat daha fazla piksel barındırıyor.
Fuarda tanıtılması beklenen monitörün geçtiğimiz Kasım ayında üretilen 55 inç büyüklüğündeki bir prototip olabileceği söyleniyor. Ayrıca LG’nin RGB (Kırmızı,Yeşil,Mavi) dizilimindeki alt piksellere birde W(Beyaz) alt piksel ekleyerek parlaklığı 500 nit’in üzerine çıkardığı da söylentiler arasında.
 
LG, CES 2015 fuarında 8K çözünürlükteki monitörü tanıtabilir.

 4K ekranlı televizyon ve monitör fiyatlarının günümüzde hala yüksek seviyelerde olduğu ve 4k içerik konusunun da son dönemlerde artmaya başladığını göz önüne alırsak 8K çözünürlüklü ekranların yaygınlaşması şimdilik biraz zor görülüyor. Fakat panel üreticilerinin çözünürlük yarışına girmesi de son yıllarda bu sektörde teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesinin önünü açıyor.


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DH Misafiri 4 yıl
ilk 8K çözünürlük televizyonu LG'nin gelecek yıl yeni nesil televizyonlarıyla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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alcest 4 yıl
Bence daha abartsınlar mahsuru yok. Geliştikçe bir önceki teknoloji ucuzlar buda bize yarar. Ne diye yeter, yuh gibi tepkiler veriliyor anlamıyorum. Adam sana yapmıyor ki zaten bu cihazı. Git fhd monitörünü al sen.
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Portraitclub 4 yıl
El yakar bu cız yani ????
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DH Misafiri 4 yıl
8K çözünürlüklü ekranların yaygınlaşması şimdilik biraz zor görülüyor
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Virtual Reality 4 yıl
8K fantastik bir çözünürlük, tasarım, çizim, mühendislik, vs. de belki işe yarayabilir ama mesela Hollywood'un işine yaramaz. Çünkü, 2 saatlik 4K filmin sığacağı blu-ray bile henüz piyasaya çıkmadı. 2 saatlik 8K filmin sığması için 1TB lık blu-ray diskler gerekiyor.
Belki 12-13 sene sonra olur.
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Morphinz 4 yıl
720P video izleyemediğimiz ülkemizde standart kullanıcı için çok elzem bir alet değil. Lakin benim gibi pro kullanıcıların evinde 3 tane monitor bulunduğunu düşünürseniz bu sayıyı tek ve hepsinden daha kaliteli bir cihaz ile değiştirmek ÇOK MANTIKLI bir düşüncedir. Fiyat olarak değerlendirdiğimizde ise benim bunu almam için 2 ay köprü altında veya 5 ay kendi işimde çalışmam gerekir. Allah belanı versin TR. Allah belanızı versin panel üreticileri!
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saymi 4 yıl
Özellikle geliştiriciler, grafikerler ve çok programı çalıştıran kişiler bu çözünürlüklere ihityaç duyuyor. EN yakın zamanda fiyatlarının düşmesini temenni ediyorum.
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RushEpicsTR 4 yıl
Abartmasınlar artık yeter, 2k veya 4 k ya geçmek için monitörlerin fiyatlarında indirime gidilmesini beklerken üstüne 8 k duyuruyorlar dünyadaki hiç bir sistem 8k'yı full ayarlarda açmaz
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Erik Lehnsherr 4 yıl
ya buradaki herkes olaya kendi açısından bakıyor

bu tarz monitörler zaten ilk etapta profosyenel kişiler tarafından kullanılır örnek vermek gerekirse kurgu yapıyorsunuz ve elinizde 4 adet full hd görüntü var 4 ayrı kameradan alınmış siz bunlar tek timeline da kurgulayacaksınız buna en iyi örnek uzun soluklu bir toplantı yada konferansta bir adet jimmy jib bir adet genel kamera bir adet izleyici kamerası ve bir adet de kurtarıcı olarak tabir edilen ve sahnede kim konuşuyorsa onu çeken yakın plan kamerası
işte bu kameraların hepsi full hd çeksin ve müşteriniz sizden mükemmel görüntü ayarlarından bir çıkış istesin o 4 adet full hd görüntüyü birebir olarak ekranda oldukları çözünürlüklerde görmek için bu tarz bir monitör gerekli

şimdi düşünün bu tarz bir monitor çözünürlüğü nedir 7680 x 4320 = 33177600 piksel
4 adet full hd görüntüyü kurgu pencerelerinde açsanız 4 x 1920 x 1080 = 8294400 piksel
geriye ne kaldı 33177600 - 8294400 = 24883200 işte bu alan da sizin timeline nız windows görev çubuğu efekt pencereleriniz vs için fazlasıyla yetecek bir alan

ki ben burada 4 kamera üzerinden hesap yaptım ve full hd dedim atıyorum görüntüler 2560*1440 olsun o zaman 4 kamera için alan hesaplaması ideal olur veya full hd de 4 değil de 8 kamera olabilir

yani demem o ki siz kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda düşünüp burada saçmalarken "yok 15.6 ya 1366*768 yeter yok 5,5 e 720p yeter" adamlar teknoloji geliştiriyor

sizin mantığınızda şu anda tüm telefonların 4.3 inç ve 800*480 çözünürlükte olması lazımdı

kendim note 4 kullanıyorum ve teknolojiden çok az anlayan s4 kullanan bayan arkadaşım telefonu ilk gördüğü anda "ya ekran ne kadar güzel ne kadar keskin benim ekrana göre" dedi ama sizin ve sizin kafanızda düşünenlerin mantığına göre aradaki farkı anlamaması lazımdı çünkü s4 de 5 inç 1080*1920 ekran varken note 4 de 5.7 inç 1440*2560 ekran var biri 441 ppi iken diğeri 515 ppi ne de olsa insan gözü 300 ppi dan sonrasını algılayamıyor ya

boş düşünebilirsiniz ama boş konuşmayın
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BluetoothGuy 4 yıl
Cidden işin bku çıkmaya başladı.

Bence olması gereken çözünürlükler:

Telefonlar 720p ekran (6 inç üzeri ise FHD)
Monitörler 15" 1600x900, 20"+ FHD, 35"+ 2K
Televizyonlar ise hep FHD
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feerrroooo 4 yıl
Merhaba arkadaşlar,
8K, 27 inçlik bir monitörde tam olarak 326 ppi değerini sunuyor.Retina ekranlı iPhone'nun ekran sıklığını 27 inçlik bir monitörde düşünün.Grafik tasarımıyla uğraşanlar için rüya gibibirşey.
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