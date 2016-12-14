LG, CES 2017'de tam 7 yeni akıllı telefon tanıtacak

Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronics Show) 2017 yaklaşıyor ve birçok firma fuar süresince ortaya çıkacak yeni ürünler hazırlamış durumda. LG'nin de CES 2017'de bir dizi yeni akıllı telefon duyurması bekleniyor. Şirket önümüzdeki ay Las Vegas'ta 7 adet yeni Android akıllı telefon tanıtacak. Yeni cihazlar K, X ve Stylus serisinin bir parçası olacaklar ancak bu serilerin hiçbirine dahil olmayan iki telefon da olacak.

LG'nin Ocak ayında K3, K4, K8 ve K10 olmak üzere dört yeni K serisi akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Cihazlar farklı ekran, kamera ve pil özellikleriyle gelecek ancak hepsi Android işletim sistemini çalıştıracaklar.

Bu dörtlünün en ucuzu olan LG K3 2017, 4.5 inç ekran, 5 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası ve 2.100 mAh'lik bir pile sahip olacak. K5 2017, biraz daha büyük olmak üzere 4,7 inç ekran, 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamerası ve 2,500 mAh pille gelecek.

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LG K8 2017 modelinin HD (720p) çözünürlüğü destekleyen 5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazda 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameranın yanı sıra 2,500 mAh'lik bir pil yer alacak. Son olarak K10 2017'nin 5.3 inçlik bir HD ekran, 5 megapiksel geniş açılı kamera, ön kamera ve parmak izi okuyuculu olarak geleceğini ekleyelim.

Stylus serisi başka bir üye kazanıyor

Tanıtılması beklenen cihazlar arasında yer alan LG Stylus 3 (Stylo 3 plus) modelinin 5.7 inç büyüklüğünde ekran, 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası, 3.200 mAh pil, 32 GB depolama alanı ve parmak izi okuyucu özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Bir başka phablet olan LG X power 2, 5.5 inç HD ekran, 13 megapiksel arka kamera, geniş açılı 5 megapiksel ön kamera ve 4,500 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pille donatılacak.

CES 2017'de duyurulacak yedinci LG akıllı telefon olan X calibur, suya dayanıklı (IP68) bir tasarım, 4,100 mAh pil ve askeri standartlarda dayanıklık sunacak. Bu akıllı telefonların çoğu Şubat ayında raflara çıkacak, ancak X calibur modeli Mart ayına kadar satın alınamayacak. X power 2'nin ise Nisan ayı sonuna kadar piyasada olması bekleniyor.

http://venturebeat.com/2016/12/13/lg-plans-to-debut-new-k-series-x-series-and-stylus-phones-at-ces/