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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, CES 2017'de tam 7 yeni akıllı telefon tanıtacak

Güney Koreli LG, yaklaşan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Şirket CES 2017'de tam 7 adet Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor.
2 yıl
6,5b
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9
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı (Consumer Electronics Show) 2017 yaklaşıyor ve birçok firma fuar süresince ortaya çıkacak yeni ürünler hazırlamış durumda. LG'nin de CES 2017'de bir dizi yeni akıllı telefon duyurması bekleniyor. Şirket önümüzdeki ay Las Vegas'ta 7 adet yeni Android akıllı telefon tanıtacak. Yeni cihazlar K, X ve Stylus serisinin bir parçası olacaklar ancak bu serilerin hiçbirine dahil olmayan iki telefon da olacak.
LG'nin Ocak ayında K3, K4, K8 ve K10 olmak üzere dört yeni K serisi akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Cihazlar farklı ekran, kamera ve pil özellikleriyle gelecek ancak hepsi Android işletim sistemini çalıştıracaklar.
Bu dörtlünün en ucuzu olan LG K3 2017, 4.5 inç ekran, 5 megapiksel arka kamera, 2 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası ve 2.100 mAh'lik bir pile sahip olacak. K5 2017, biraz daha büyük olmak üzere 4,7 inç ekran, 8 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamerası ve 2,500 mAh pille gelecek.
Ayrıca Bkz. "Synaptics cam altı bir parmak izi sensörü geliştirdiğini duyurdu"
LG K8 2017 modelinin HD (720p) çözünürlüğü destekleyen 5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazda 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameranın yanı sıra 2,500 mAh'lik bir pil yer alacak. Son olarak K10 2017'nin 5.3 inçlik bir HD ekran, 5 megapiksel geniş açılı kamera, ön kamera ve parmak izi okuyuculu olarak geleceğini ekleyelim.

Stylus serisi başka bir üye kazanıyor

Tanıtılması beklenen cihazlar arasında yer alan LG Stylus 3 (Stylo 3 plus) modelinin 5.7 inç büyüklüğünde ekran, 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası, 3.200 mAh pil, 32 GB depolama alanı ve parmak izi okuyucu özelliklerine sahip olması bekleniyor.
Bir başka phablet olan LG X power 2, 5.5 inç HD ekran, 13 megapiksel arka kamera, geniş açılı 5 megapiksel ön kamera ve 4,500 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pille donatılacak.
CES 2017'de duyurulacak yedinci LG akıllı telefon olan X calibur, suya dayanıklı (IP68) bir tasarım, 4,100 mAh pil ve askeri standartlarda dayanıklık sunacak. Bu akıllı telefonların çoğu Şubat ayında raflara çıkacak, ancak X calibur modeli Mart ayına kadar satın alınamayacak. X power 2'nin ise Nisan ayı sonuna kadar piyasada olması bekleniyor.

http://venturebeat.com/2016/12/13/lg-plans-to-debut-new-k-series-x-series-and-stylus-phones-at-ces/ Yorum Yaz
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Sabah Yıldızı 2 yıl en beğenilen
7 side ghost screen özelliği ile gelecek xde
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DH Misafiri 2 yıl
az çıkarcakmış :) dandik soni gibi 6ayda bir test falan etmeden sorunlu çöpler çıkarsın, cahil fanboylar atlar hemen :)
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mkyb 2 yıl
G4'ten sonra yeni çıkan V20'dede bootloop sorunları görülmeye başlamış. Hala LG marka telefon almayı düşünen varsa aklında olsun.
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Whippoorwill 2 yıl
1.5 GB ram koyma huyundan vazgeçsinler yeter.
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Samsungun taktiğine döndü buda
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hector_1990 2 yıl
üretir ama destek vermez üst seviye cihazları kronik arızalar ile boğuşur ve firma kullanıcısını süründürür
kısaca lg aman kalsın
sorunluysa değişim yap yada iade et paramızı
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berden 2 yıl
Dağ fare doğuracak anlaşılan.
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Şu firmaların zibil gibi telefon çıkarma huylarına sinir oluyorum. Her telefon için ayrı ayrı arge yapıp maliyeti arttırıp kafa karışıklığı yaratacağınıza.
1 tane adam akıllı telefon yapın. O telefonu da adam akıllı aksesuar ve yazılım desteği verin.
1 Yanıt Yanıtla +1
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nightsoldier 2 yıl Selçuk ALAGÖZ
Selçuk ALAGÖZ
Şu firmaların zibil gibi telefon çıkarma huylarına sinir oluyorum. Her telefon için ayrı ayrı arge yapıp maliyeti arttırıp kafa karışıklığı yaratacağınıza.
1 tane adam akıllı telefon yapın. O telefonu da adam akıllı aksesuar ve yazılım desteği verin.

Her butceye gore cihaz cikartiyorlar. Alan var alamayan var, ama android one ile gelen telefonlar, giris ve orta segmentte daha cok talep gormeye basladi.

Ucuz diye cikartip, sonra hic destek vermemesi gibi bir durum oluyor bu kadar cok model olunca da....
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Sabah Yıldızı 2 yıl en beğenilen
7 side ghost screen özelliği ile gelecek xde
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