LG Display, akıllı telefonlar için 2560 x 1440 piksel çözünürlükte LCD ekranlarını tanıttı

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Bu yıl akıllı telefon çözünürlüklerinde 720p'den 1080p'ye geçişe şahit olurken, gelecek yıl hangi çözünürlüklerin kabul göreceği merak konusu olmuştu. Ekran teknolojileri konusunda önemli atılımlar yapan LG Display, bugün bu sorunun cevabını vermiş durumda.
Başta iOS ürünleri olmak üzere pek çok mobil cihazda ekran ve dokunmatik panellerini gördüğümüz LG Display, akıllı telefon ekranlarında 2560X1440 piksel çözünürlüğe ulaştığını duyurdu.
Quad HD olarak adlandırılan yeni çözünürlük 5.5 inçlik bir panelde kullanılıyor ve 538ppi yoğunluk değerine ulaşıyor. Panelin 720p çözünürlüklere göre 4 kat daha fazla piksel sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Şu anki mobil ekranlara göre ise daha fazla renk üretimi, kontrast ve canlılığın geliştirilmesi sözkonusu. Bu sayede Blu-ray kalitesi ile eşdeğer videolar akıllı telefonlardan izlenebilecek.
Quad HD panelleri masaüstü versiyondaki web sayfalarının görünümünü eksiksiz olarak kullanıcıya aktarıyor. Full HD panellerde bu oran 3/4 şeklinde.
Quad HD paneller 1.21mm kalınlığa sahipken, ekran çerçevesi ise 1.2mm kalınlıkta. Quad HD böylece dünyanın en ince ve en dar paneli ünvanını elde ediyor. Geçen ay tanıtılan LG G2 modelinin 5.2 inçlik ekranından ise yüzde 12 daha ince. Düşük ısıda poli silikon - LTPS alt katmanları kullanan Quad HD, 430nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.
LG'nin bu ekranı ne zaman kullanıma sunacağı açıklanmadı ancak gelecek yılın muhtemel G3 amiral gemi modelinde kullanılacak olması olası.
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yuh arkadaş ya yuh böyle saçmlanmaz 4k çözünürlükte en kral bilgisayarlar bile zorlanırken ufacık telefon 4k yı nasıl kaldırsın o değer sadece kağıt üstünde
Birincisi; Teknoloji gelişiyor ve gelişecek.Teknolojide "şu kadar yeterli daha fazlasına gerek yok" diye bir mantık olamaz.Adamlar her zaman daha iyisini yapacak,doğru çalışsın yada çalışmasın yapılacak.ve Doğrusuda budur.
İkincisi: Snapdragon 600 ve Adreno 320 Full HD (1920x1080p) , Snapdragon 800 ve Adreno 330 ise 4K ( 4096 × 2304 ) Destekleyecek teknik güce hem kağıt üzerinde hemde pratikte sahiptir.
Qualcomm Adreno 320 GPU Support Full HD Video Gaming and Full HD Video Playback.
Qualcomm Adreno 330 GPU Support Full HD Video Gaming and 4K Video Playback.
ancak ve ancak Donanımın desteklenmesinden ötürü en büyük iş Yazılıma (Google'a) ve Optimizasyona düşüyor.
Ortada Güçlü bir motor var.fakat sen bu gücün ne kadarını yola aktarabiliyorsun ?
5 inc ekranda Full HD ile 50 inc ekranda Full HD ayni mi, akil var mantik var. 50 inc ekrana 4K iyi gider, cok da guzel olur farki gayet de gorursun ama 5 inc ekranda Full HD ile 2560X1440 arasi farki gormen imkansiz.
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