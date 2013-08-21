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LG Display, akıllı telefonlar için 2560 x 1440 piksel çözünürlükte LCD ekranlarını tanıttı

5 yıl
1,9b
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57
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Display, akıllı telefonlar için 2560 x 1440 piksel çözünürlükte LCD ekranlarını tanıttı

Bu yıl akıllı telefon çözünürlüklerinde 720p'den 1080p'ye geçişe şahit olurken, gelecek yıl hangi çözünürlüklerin kabul göreceği merak konusu olmuştu. Ekran teknolojileri konusunda önemli atılımlar yapan LG Display, bugün bu sorunun cevabını vermiş durumda.

Başta iOS ürünleri olmak üzere pek çok mobil cihazda ekran ve dokunmatik panellerini gördüğümüz LG Display, akıllı telefon ekranlarında 2560X1440 piksel çözünürlüğe ulaştığını duyurdu.

Quad HD olarak adlandırılan yeni çözünürlük 5.5 inçlik bir panelde kullanılıyor ve 538ppi yoğunluk değerine ulaşıyor. Panelin 720p çözünürlüklere göre 4 kat daha fazla piksel sayısına sahip olduğu belirtiliyor. Şu anki mobil ekranlara göre ise daha fazla renk üretimi, kontrast ve canlılığın geliştirilmesi sözkonusu. Bu sayede Blu-ray kalitesi ile eşdeğer videolar akıllı telefonlardan izlenebilecek.

Quad HD panelleri masaüstü versiyondaki web sayfalarının görünümünü eksiksiz olarak kullanıcıya aktarıyor. Full HD panellerde bu oran 3/4 şeklinde. 

Quad HD paneller 1.21mm kalınlığa sahipken, ekran çerçevesi ise 1.2mm kalınlıkta. Quad HD böylece dünyanın en ince ve en dar paneli ünvanını elde ediyor. Geçen ay tanıtılan LG G2 modelinin 5.2 inçlik ekranından ise yüzde 12 daha ince. Düşük ısıda poli silikon - LTPS alt katmanları kullanan Quad HD, 430nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

LG'nin bu ekranı ne zaman kullanıma sunacağı açıklanmadı ancak gelecek yılın muhtemel G3 amiral gemi modelinde kullanılacak olması olası. 

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burakesan 5 yıl en beğenilen
İyice tozuttular. Biz durun dedikçe adamlar 'bir yerimizin' kenarı kadar ekranlara daha fazla piksel sıkıştırmaya çalışıyorlar. Televizyonumun çözünürlüğü bile o kadar değil yahu. Biraz insaf...
İyice tozuttular. Biz durun dedikçe adamlar 'bir yerimizin' kenarı kadar ekranlara daha fazla piksel sıkıştırmaya çalışıyorlar. Televizyonumun çözünürlüğü bile ...
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vankomisin 5 yıl
Ne gerek var arkadaş ya. Bununla uğraşacağına 720p ve 1080p ekranlarda kontrastı arttırmaya çalış, parlaklığı arttır, güç tüketimini azalt. Iphone 5'in ekranı 500nit. 600nit ekranlar var. Bunun üzerine eğil. Göremeyeceğimiz piksellere para ve enerji harcamanın mantığı ne? Hayır suç tüketicide aslında. Demek ki tüketici bilinçsiz, talep var, adamlar da ona göre çalışıyor.
Ne gerek var arkadaş ya. Bununla uğraşacağına 720p ve 1080p ekranlarda kontrastı arttırmaya çalış, parlaklığı arttır, güç tüketimini azalt. Iphone 5'in ekranı 5...
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1tiger1 5 yıl
Adamlar calisiyor...
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DH Misafiri 5 yıl
NE GÜZEL İŞTE NE KADAR YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK O KADAR NET,KESKİN VE CANLILIK DEMEK NEDEN ELEŞTİRİYORSUNUZ Kİ ANLAMADIM
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THESTER 5 yıl
MyWorldLife
Yine gelmiş cahilce yorumlar. Birincisi; Teknoloji gelişiyor ve gelişecek.Teknolojide şu kadar yeterli daha fazlasına gerek yok diye bir mantık olamaz.Adamlar her zaman daha iyisini yapacak,doğru çalışsın yada çalışmasın yapılacak.ve Doğrusuda budur. İkincisi: Snapdragon 600 ve Adreno 320 Full HD (1920x1080p) , Snapdragon 800 ve Adreno 330 ise 4K ( 4096 × 2304 ) Destekleyecek teknik güce hem kağıt üzerinde hemde pratikte sahiptir. Qualcomm Adreno 320 GPU Support Full HD Video Gaming and Full HD Video Playback. Qualcomm Adreno 330 GPU Support Full HD Video Gaming and 4K Video Playback.
Adreno 330 GPU ; UltraHD—video can be captured, played back and displayed in UltraHD (previously called “4K.”) The resolution has four times as many pixels as 1080p. (1920x 1080 versus 4096 × 2304)
ancak ve ancak Donanımın desteklenmesinden ötürü en büyük iş Yazılıma (Googlea) ve Optimizasyona düşüyor. Ortada Güçlü bir motor var.fakat sen bu gücün ne kadarını yola aktarabiliyorsun ?

yuh arkadaş ya yuh böyle saçmlanmaz 4k çözünürlükte en kral bilgisayarlar bile zorlanırken ufacık telefon 4k yı nasıl kaldırsın o değer sadece kağıt üstünde
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Sofiman 5 yıl
Su cozunurluge gereksiz, full hd bile fazla, benim telefonum full hd ve pikselleri goremiyorum vs diyenler allah rizasi icin bi sony center a gidin. Full hd tv nin yanina 2560x1440 bi monitor yada tv koyun ve bakin. Sonra gelin yorum yapin. Arasinda daglar kadar degil edirne-kars arasi kadar fark var. Bunu gorunce anliyor insan
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MyWorldLife 5 yıl
Yine gelmiş cahilce yorumlar.

Birincisi; Teknoloji gelişiyor ve gelişecek.Teknolojide "şu kadar yeterli daha fazlasına gerek yok" diye bir mantık olamaz.Adamlar her zaman daha iyisini yapacak,doğru çalışsın yada çalışmasın yapılacak.ve Doğrusuda budur.

İkincisi: Snapdragon 600 ve Adreno 320 Full HD (1920x1080p) , Snapdragon 800 ve Adreno 330 ise 4K ( 4096 × 2304 ) Destekleyecek teknik güce hem kağıt üzerinde hemde pratikte sahiptir.

Qualcomm Adreno 320 GPU Support Full HD Video Gaming and Full HD Video Playback.

Qualcomm Adreno 330 GPU Support Full HD Video Gaming and 4K Video Playback.

Adreno 330 GPU ; UltraHD—video can be captured, played back and displayed in UltraHD (previously called “4K.”) The resolution has four times as many pixels as 1080p. (1920x 1080 versus 4096 × 2304)


ancak ve ancak Donanımın desteklenmesinden ötürü en büyük iş Yazılıma (Google'a) ve Optimizasyona düşüyor.

Ortada Güçlü bir motor var.fakat sen bu gücün ne kadarını yola aktarabiliyorsun ?
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Zordion 5 yıl Sofiman
Sofiman
Su cozunurluge gereksiz, full hd bile fazla, benim telefonum full hd ve pikselleri goremiyorum vs diyenler allah rizasi icin bi sony center a gidin. Full hd tv nin yanina 2560x1440 bi monitor yada tv koyun ve bakin. Sonra gelin yorum yapin. Arasinda daglar kadar degil edirne-kars arasi kadar fark var. Bunu gorunce anliyor insan

5 inc ekranda Full HD ile 50 inc ekranda Full HD ayni mi, akil var mantik var.
50 inc ekrana 4K iyi gider, cok da guzel olur farki gayet de gorursun ama 5 inc ekranda Full HD ile 2560X1440 arasi farki gormen imkansiz.
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OverClocK1ng 5 yıl
Başladı yine...
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DH Misafiri 5 yıl
430 nit parlaklık ben anlamıyorum lg optimus g tanıtıldıgında 470 nit veriyordu şimdi g 2 de o civarda bu ekran 430 nit neye göre değerlendiriyorlar bu nit değerlerini ozaman gün ışıgında görmek daha zor olur bunu bence en büyük sorun gün ışıgında görülmemeleri bakalım huawei ascend p6 500 nit değerinde o nasıl bir parlaklık vericek ikiside lcd ips
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Dark Shade 5 yıl
480p ekranlar bile yeterliyken bu nedir arkadaş ya. ne gerek var bu tip şeylere yatırım yapmaya.
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Pulstar 5 yıl
Hele bi' önce 1920x1080 çözünürlüğü adam akıllı, kusursuz kaldıracak donanım ve yazılım üretilseydi de ondan sonra bunu üretseydiniz.
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.:asci:. 5 yıl
bi günde dünya gözüyle pil geliştiren bir firma haberi göremedim ya..
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Zordion 5 yıl
Islemci kastirmaktan baska bir ise yaramaz. 5,5 inc de 1080p bile gereksizken bu dik alasi olmus.
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