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LG Display, dünyanın en ince Full HD LCD panelini geliştirdi

5 yıl
579
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Display, dünyanın en ince Full HD LCD panelini geliştirdi

Hemşehrisi Samsung ile birlikte mobil cihaz panellerinde büyük yeniliklere imza atan LG Display'in son kozu, dünyanın en ince Full HD LCD paneli oldu.

LG'nin Optimus G modelinde gördüğümüz tek cam üzerine hem dokunmatik hem de LCD panelin entegre edilmesi Tek Cam Çözümü - OGS olarak adlandırılmaktaydı. Yeni teknoloji ise Gelişmiş Tek Cam Çözümü AOGS adını alıyor.

Yeni teknolojide dokunmatik film ve panel arasına devreler entegre ediliyor ve devre çizgilerinden yüzde 30 tasarruf ediliyor. Her pikselin bir alt RGB pikseli bulunurken, maksimum parlaklık ise 535nit değerine çıkıyor. Bu değer piyaadaki tüm Full HD LCD panellerin değerinden daha yüksek.

Yeni paneller 2.2mm kalınlık ve 2.3mm çerçeve kalınlığı gibi önemli rakamlara ulaşıyor ki aynı zamanda dünyanın en ince çerçevesi ünvanını da alıyor.

Dedikodular bu yeni panelin LG G2 amiral gemi modelinde kullanılmaya başlayacağı yönünde. Optimus G modeli öncesinde de LG Display, OGS teknolojisini tanıtmış ve bu teknolojinin Optimus G modelinde kullanıldığı görülmüştü. Bu açıdan hem kasa kalınlığı hem de çerçeve kalınlığı açısından LG G2 modeli yeni rekorlar kırabilir.

http://www.phonearena.com/news/LG-Displays-2.2mm-panel-is-worlds-slimmest-1080p-glass-for-smartphones_id45163 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jacobıan 5 yıl en beğenilen SS10
SS10

Ekrandan bahsediyorsak zaten,

Sony ve LG.

ekrandan bahsediyorsak
samsung,lg
sony nin ekranları kadar soluk ekran görmedim ben
SS10Ekrandan bahsediyorsak zaten,Sony ve LG.ekrandan bahsediyorsaksamsung,lgsony nin ekranları...
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1tiger1 5 yıl
535 nit

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Krone 5 yıl
LG çok çalıştı bu sene
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Talk2MyHand
SS10 Ekrandan bahsediyorsak zaten, Sony ve LG.
ekrandan bahsediyorsak samsung,lg sony nin ekranları kadar soluk ekran görmedim ben

Sony televizyon kullandın mı ya da gördün mü ? Emin ol ekranın hakkını fazlasıyla veriyor. Telefon ekranlarında yetersiz şu an için ama yeni çıkan triluminos ekranlarla telefondaki yerinde de kafayı oynayacak.
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arman atilgan 5 yıl
Hep bu LGnin yüzünden mobil sektörde performans ilerlemiyor.
Geçen sene tanıttı 5" FHD panellerini, sektör FHD ye kaydı. Keşke 5" sıfır çerçeve HD panel tanıtsaydı da şimdi güzelim Adrenolar sgx 544ler öksürmeseydi oyunlarda.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Esnek ve ince olursa LG mükemmel olur
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
kız iyiymiş
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1tiger1 5 yıl
535 nit

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kımyasal 5 yıl
Bu tür rekabeti kızıştıracak yeniliklerin gelmesi sevindirici.iş samsung,lg,sharp rekabeti olunca gelen haberin tadı bir ayrı oluyor.
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onur01651 5 yıl kımyasal
kımyasal

Bu tür rekabeti kızıştıracak yeniliklerin gelmesi sevindirici.iş samsung,lg,sharp rekabeti olunca gelen haberin tadı bir ayrı oluyor.

Sharp rekabeti

Philips değil miydi araya girmeye çalışan
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digimon52 5 yıl
bu sene piyasaya sunulacakdi hani ? ,esnek ekranlar vs vs .
2014 bulur belki 2015.
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Onurmsq 5 yıl
Bence sony oled . İps yada super lcd yapsa telefonlarını super goruntu olur idda ediyorum. Suan en eski cok eski tft lcd ekranları kullandıkca en iyi seviyeye getirdiler o kalın tft ve gorus acıları kotu olan teknolojiyi. Gerek bravia engine. Gerek triluminos. Xreality. White magic. Yaparak. En eski lcd panelleri yuksege cıkardılar ama gonul isterki. Bir ips panel. Yada super lcd panel alsa rakiplerinden. Cok onde olur. Lg den true ips panel alabilir yada htc den super lcd. Gidipte sharp tan tft lcd almasın.
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anldrms34 5 yıl
lg yapiyor hakkaten
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SS10 5 yıl
Ekrandan bahsediyorsak zaten,

Sony ve LG.
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DH Misafiri 5 yıl
sonra düşer kırılır cat bu niye kırıldı.incelte incelte bi hal oldular :D
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