LG Display, dünyanın en ince Full HD LCD panelini geliştirdi





Hemşehrisi Samsung ile birlikte mobil cihaz panellerinde büyük yeniliklere imza atan LG Display'in son kozu, dünyanın en ince Full HD LCD paneli oldu.





LG'nin Optimus G modelinde gördüğümüz tek cam üzerine hem dokunmatik hem de LCD panelin entegre edilmesi Tek Cam Çözümü - OGS olarak adlandırılmaktaydı. Yeni teknoloji ise Gelişmiş Tek Cam Çözümü AOGS adını alıyor.





Yeni teknolojide dokunmatik film ve panel arasına devreler entegre ediliyor ve devre çizgilerinden yüzde 30 tasarruf ediliyor. Her pikselin bir alt RGB pikseli bulunurken, maksimum parlaklık ise 535nit değerine çıkıyor. Bu değer piyaadaki tüm Full HD LCD panellerin değerinden daha yüksek.





Yeni paneller 2.2mm kalınlık ve 2.3mm çerçeve kalınlığı gibi önemli rakamlara ulaşıyor ki aynı zamanda dünyanın en ince çerçevesi ünvanını da alıyor.





Dedikodular bu yeni panelin LG G2 amiral gemi modelinde kullanılmaya başlayacağı yönünde. Optimus G modeli öncesinde de LG Display, OGS teknolojisini tanıtmış ve bu teknolojinin Optimus G modelinde kullanıldığı görülmüştü. Bu açıdan hem kasa kalınlığı hem de çerçeve kalınlığı açısından LG G2 modeli yeni rekorlar kırabilir.

http://www.phonearena.com/news/LG-Displays-2.2mm-panel-is-worlds-slimmest-1080p-glass-for-smartphones_id45163