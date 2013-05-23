LG Display, esnek OLED ekranıyla alakalı yeni detaylar paylaştı





Vancouver, Kanada'da düzenlenen SID: Display Week 2013 fuarında sergilediği 5 inçlik esnek ekran prototipiyle küçük ölçekli plastik OLED üretmeyi başaran firmalar arasına giren LG Display, yeni paneliyle alakalı tüketicileri sevindirecek detaylar paylaştı. Daha önce bir LG yöneticisinin de ifadelerinde yer verdiği plastik OLED ekranların yıl sonuna kadar LG markalı akıllı telefonlarda boy göstereceği bilgisi, etkinlik kapsamında yeniden dile getirildi. Mevcut çözümden daha büyük veya daha küçük bir kırılmaz, ultra ince, hafif OLED ekranın eşlik edeceği akıllı telefon, muhtemelen Optimus G serisinin yeni üyesi olacak.

Güney Koreli üreticinin Paju fabrikasındaki 4.5-nesil cam tabaka üretim hatlarından seri üretimi gerçekleştirilecek poliimid tabanlı yeni nesil OLED ekran, LG'nin OLED televizyonlarına uyguladığı renk filtreli WOLED yönetimi yerine gerçek kırmızı, yeşil ve mavi OLED materyallerle imal edilecek. Maliyeti yükseltse de bu teknoloji sayesinde en iyi renk yelpazesine ulaşmak mümkün olacak. Ekranın Full HD çözünürlük standardını benimsemesi ve cam yerine tercih edilen plastik katmanının bir getirisi olan kırılmaz yapısına rağmen koruyucu bir cam eşliğinde yeni LG akıllı telefonuna entegre edileceği bildiriliyor. Bu donanımda bir aygıtın ön paneli paramparça olsa dahi ekran zarar görmeyecek ve tamir ücreti önemli ölçüde azalmış olacak.

Plastik tabanlı OLED ekran, amiral gemi sıfatlı satış hacmi yüksek bir akıllı telefona eşlik edeceği için LG Display 4.5-nesil cam tabaka üretim hatlarının yeterli olmayacağını düşünüyor. Yayınlanan son analizler, firmanın üretimin yetersiz geleceği düşüncesi nedeniyle Gumi'deki 6.5-nesil üretim hatlarını esnek ekran üretimi için tahsis etme planını masaya yatırdığına işaret ediyor. Samsung 5.5-nesil cam tabaka üretim sistemleriyle aylık çok daha fazla panel imal edebiliyor, ancak kapsülleme aşamasında düşük verim sorunları yaşıyorken; LG'nin plastik üzerine taranan OLED elemanlarını nasıl kapsüllediği ve halihazırda daha düşük hacimli üretim operasyonu ile yıl sonuna kadar nasıl üst düzey bir akıllı telefon piyasaya süreceği merak konusu. Sonbaharda Güney Koreli üreticinin esnek ekranlı yeni telefonunun resmen tanıtılması ve panelin sahip olduğu teknolojiler hakkında daha fazla verinin gün yüzüne çıkması bekleniyor.