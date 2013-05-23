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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Display, esnek OLED ekranıyla alakalı yeni detaylar paylaştı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG Display, esnek OLED ekranıyla alakalı yeni detaylar paylaştı


Vancouver, Kanada'da düzenlenen SID: Display Week 2013 fuarında sergilediği 5 inçlik esnek ekran prototipiyle küçük ölçekli plastik OLED üretmeyi başaran firmalar arasına giren LG Display, yeni paneliyle alakalı tüketicileri sevindirecek detaylar paylaştı. Daha önce bir LG yöneticisinin de ifadelerinde yer verdiği plastik OLED ekranların yıl sonuna kadar LG markalı akıllı telefonlarda boy göstereceği bilgisi, etkinlik kapsamında yeniden dile getirildi. Mevcut çözümden daha büyük veya daha küçük bir kırılmaz, ultra ince, hafif OLED ekranın eşlik edeceği akıllı telefon, muhtemelen Optimus G serisinin yeni üyesi olacak.
Güney Koreli üreticinin Paju fabrikasındaki 4.5-nesil cam tabaka üretim hatlarından seri üretimi gerçekleştirilecek poliimid tabanlı yeni nesil OLED ekran, LG'nin OLED televizyonlarına uyguladığı renk filtreli WOLED yönetimi yerine gerçek kırmızı, yeşil ve mavi OLED materyallerle imal edilecek. Maliyeti yükseltse de bu teknoloji sayesinde en iyi renk yelpazesine ulaşmak mümkün olacak. Ekranın Full HD çözünürlük standardını benimsemesi ve cam yerine tercih edilen plastik katmanının bir getirisi olan kırılmaz yapısına rağmen koruyucu bir cam eşliğinde yeni LG akıllı telefonuna entegre edileceği bildiriliyor. Bu donanımda bir aygıtın ön paneli paramparça olsa dahi ekran zarar görmeyecek ve tamir ücreti önemli ölçüde azalmış olacak.
Plastik tabanlı OLED ekran, amiral gemi sıfatlı satış hacmi yüksek bir akıllı telefona eşlik edeceği için LG Display 4.5-nesil cam tabaka üretim hatlarının yeterli olmayacağını düşünüyor. Yayınlanan son analizler, firmanın üretimin yetersiz geleceği düşüncesi nedeniyle Gumi'deki 6.5-nesil üretim hatlarını esnek ekran üretimi için tahsis etme planını masaya yatırdığına işaret ediyor. Samsung 5.5-nesil cam tabaka üretim sistemleriyle aylık çok daha fazla panel imal edebiliyor, ancak kapsülleme aşamasında düşük verim sorunları yaşıyorken; LG'nin plastik üzerine taranan OLED elemanlarını nasıl kapsüllediği ve halihazırda daha düşük hacimli üretim operasyonu ile yıl sonuna kadar nasıl üst düzey bir akıllı telefon piyasaya süreceği merak konusu. Sonbaharda Güney Koreli üreticinin esnek ekranlı yeni telefonunun resmen tanıtılması ve panelin sahip olduğu teknolojiler hakkında daha fazla verinin gün yüzüne çıkması bekleniyor.
LG Display, esnek OLED ekranıyla alakalı yeni detaylar paylaştı

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Carfreak 6 yıl en beğenilen
5" telefonu cebine sokamayanlar artık kıvırıp heryere sokabilir
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demo22 6 yıl
Batarya hakkında bir gelişme neden hiç büyük markalardan duymuyoruz acaba önemsiz birşeymi ne yapmaya çalışıyorlar imkansız birşeymi!
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digimon52 6 yıl
Bunun ömrüde azdir simdi.
ekran günese vurdugunda kötü etkisi olabilir.
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Batuist 6 yıl
eğilip bükülmesine gerek benim için oled olması yeterli.. teknolojik olarak ince olması ve cihazda kapladığı alanın azalması ve yerine daha fazla batarya konması en büyük avantajı olacaktır. yoksa cam altına koyacaklarmış.. ee hani eğecektik.. geçiniz. maksat eğmek değil.. ileriye dönük masrafları azalmak daha fazla alana sahip olmak ve maliyettir esas olan.. yoksa eydiğiniz bir görüntüdeki geometri bozulacaktır. örneğin yuvarlak olan bir cisme kim oval olarak bakmak istesin ki??
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Pondera 6 yıl
Tabi ne gerek var. Tek kullanım alanı telefon olacak zaten. Zırt pırt boş yere eleştirmeye gerek yok. Normal ekranlı telefon üretmeyi bırakır sadece böyle üretirlerse tamam. Ama onun dışında almazsın biter olay. Bence süper bir teknoloji, nesi eleştiriliyor anladım. Neyse günlük hayatta kullanıma girdiğinde şimdi eleştirenler 180 derece dönüş yapacaklar. İçlerinden tabi. :)Son zamanlardaki önemli teknolojik gelişmelerden biri. Sürekli boyut büyütüp ayağım kadar telefon üretmekten daha yenilikçi olacağı kesin. Tabi sadece telefon değil kullanım alanlarını düşününce... Hey gidi monochrome'lar, CGA, EGA, VGA CRT'ler

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|Eren| 6 yıl Pondera
Pondera

Tabi ne gerek var. Tek kullanım alanı telefon olacak zaten. Zırt pırt boş yere eleştirmeye gerek yok. Normal ekranlı telefon üretmeyi bırakır sadece böyle üretirlerse tamam. Ama onun dışında almazsın biter olay. Bence süper bir teknoloji, nesi eleştiriliyor anladım. Neyse günlük hayatta kullanıma girdiğinde şimdi eleştirenler 180 derece dönüş yapacaklar. İçlerinden tabi. :)Son zamanlardaki önemli teknolojik gelişmelerden biri. Sürekli boyut büyütüp ayağım kadar telefon üretmekten daha yenilikçi olacağı kesin. Tabi sadece telefon değil kullanım alanlarını düşününce... Hey gidi monochrome'lar, CGA, EGA, VGA CRT'ler

store.donanimhaber.com/...
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Aynen öyle ,boşver böyle insanlara da ihtiyaç var bir daha kim işçi sınıfı olacak di mi ?
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itachi237 6 yıl
bu teknolojinin getirisi nedir ? hiç. hiçbir işe yaramıyor.
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kımyasal 6 yıl
Teknoloji forumundayız ve "esnek ekranlarıda ne yapacağız" tarzında mesajlar var.Ana sayfa haberlerinin altındaki yorumların neredeyse yarısı,aslında sitede teknolojiden anlamayanların hayli fazla olduğunun göstergesi.bunların haricinde gerek donanım haber,gerekse Bölümsonu canavarı sitesinde oranın müvaimi olmuş ve ortalığı karıştırıp,kavga çıkaran o kadar boş üyeler varki.
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digimon52 6 yıl

diyelimki bu bükülebilir telefon cikdiginda o telefonda ne yazi yazilir nede oyun oynanir aliskanlik geregi ekrana basdigimda
ve oyun oynadigimda diyelim platform oyunu hemen ani bir bicimde ziplamak istedigimde ekran U seklinde hizla yamulacak .
bu durum satece insanin sabrini baltalamaya yeter eger iyi bir bicimde sabitleneckse neden olmasin.
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The Tenth Doctor 6 yıl
web101
Samsungu halt edecek bir firma varsa oda bana göre LG

Trident varken ?
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fukuanba 6 yıl
Merhaba, çocuklar, oğlum için bu telefonu satın almak istiyorum, onun doğum günü geliyor, ama iyi ya da kötü olduğunu bilmiyorum? Bana emin olun yardımcı olabilir? sayesinde, bkz: url7.me/...
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JrMaster 6 yıl
Ekranı yamultmaya gerek yok hatta eğip bükmeyede kırılmaz bir ekran alıp sağlam bir şekilde kullandırtsınlar millete ekran kırılıp 500-1000TL arası fiyat ödemek zorunda kalmaz kimse servislere.
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Carfreak 6 yıl
5" telefonu cebine sokamayanlar artık kıvırıp heryere sokabilir
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Deli333 6 yıl
bu kadar fahiş ekran fiyati sanırım bir tek türkiyede var.
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