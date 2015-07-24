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LG Display esnek ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Display esnek ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor

Samsung ile birlikte dünyada esnek ekranlar konusuna en ciddi yatırımları yapan LG geleceğe dönük olarak bu yatırımlarına devam etme kararı aldı. Firmanın yeni kararı mobil, televizyon ve otomotiv sektörünü hedefliyor. 

Samsung'un Galaxy Note Edge modeli döneminde ekran üretimi nedeniyle sıkıntılar yaşadığı hatırlandığında LG'nin gelecekteki modelleri için benzer bir problemden kaçınmak istediği anlaşılıyor. 

6 inçlik G Flex ile ilk kavisli ekranlı OLED akıllı telefonunu piyasaya süren LG, geçen yıl da 1.4 inçlik esnek akıllı saat ekranını tanıtmıştı. Firma televizyon sektörüne de esnek OLED ekranlı ürünler sunuyor. 

Yeni yatırım ile 6. nesil esnek OLED ekran üretimine başlayacak. Bunun gelecekteki mobil ekranlara büyük etkisinin olacağı belirtiliyor zira firma tek bir alt katman yaprağından 200 adet 5.5 inçlik bölümler kesebiliyor. Bu şu anki teknolojiden 4 kat daha fazla. 

Yatırımlar Gyeongbuk bölgesindeki Gumi tesislerine yapılıyor. Bu tesislerde aylık 150mmx1850mm ölçülerindeki alt katman yaprakları kullanılarak 7500 adet yaprak üretilecek. Tesislerde üretim ise 2017 yılının ilk yarısında başlayacak. 

OLED teknolojisi LG için rakiplerinden farklılaşma adına büyük önem taşıyor ve bu bakımdan firma yatırımını artırıyor. Analizlere göre esnek OLED ekran satışlarının bu yıl 3.5 milyar dolar, 2021 yılında ise 4.8 milyar dolar sınırına ulaşması bekleniyor. 

Kendi ışığını yayan diyotlar sayesinde OLED ekranlar daha ince ve daha enerji tasarruflu olabiliyor. Ayrıca standart LCD ekranlardan renk üretimi, parlaklık ve enerji tasarrufu konusunda oldukça önde gidiyor. 

Üretimi maliyetli olan OLED ekranları mobil cihaz üreticileri çeşitli optimizasyonlarla satın alınabilir bir düzeye getirdiler. Ancak televizyon kısmında halen yüksek fiyatlar söz konusu ve yeni yatırılmarla bu maliyet seviyelerinin de düşmesi bekleniyor.  

http://www.androidauthority.com/lg-invests-billions-in-flexible-oled-627900/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 3 yıl
Esnek tanımı biraz yetersiz geliyor.
Biz esnek deyince, ekranı alıp bir kağıt gibi bir eşyanın etrafında dolayabiliriz gibi geliyor. Burada anlatılan ise, ekranın yekpare (flat) olmayışı, bükülü (curved) vaziyette kullanılabiliyor olması.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
esnek ekranın ne derece esnek veya ne dereceye kadar esnek bir alanda kullanılacak diye bir soru sormak lazım en ileri kullanım alanları ya gözlük için montaj veya kol saati kayışından daha fazla esneklik gerektiren hiç bir alan yok anca rülo tarzı çok özel kullanım alanları olabilir ama kim 1000 $ veya 100 $ civarı bir ekranı rulo olarak katlar sorusu var bu anca askeri amaçlı kullanımı olur desekte zaten bunu gözlük içine konulması ve gps ile anında haritada bulunulan yeri göstermenin ötesinde daha pratik bir kullanımı fazla yok gibi !
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beetle26 3 yıl
oled konusunda liderliği aldılar umarım teknolojiyi daha seviyelere çıkartırlar.
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canguler917 3 yıl
2021 için tahmin çok az kalmış.bence 10 milyar doları geçer
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LGSalesB 3 yıl
Lg life's good ;)
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