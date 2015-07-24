LG Display esnek ekranlara 1 milyar dolar yatırım yapıyor

Samsung ile birlikte dünyada esnek ekranlar konusuna en ciddi yatırımları yapan LG geleceğe dönük olarak bu yatırımlarına devam etme kararı aldı. Firmanın yeni kararı mobil, televizyon ve otomotiv sektörünü hedefliyor.





Samsung'un Galaxy Note Edge modeli döneminde ekran üretimi nedeniyle sıkıntılar yaşadığı hatırlandığında LG'nin gelecekteki modelleri için benzer bir problemden kaçınmak istediği anlaşılıyor.





6 inçlik G Flex ile ilk kavisli ekranlı OLED akıllı telefonunu piyasaya süren LG, geçen yıl da 1.4 inçlik esnek akıllı saat ekranını tanıtmıştı. Firma televizyon sektörüne de esnek OLED ekranlı ürünler sunuyor.





Yeni yatırım ile 6. nesil esnek OLED ekran üretimine başlayacak. Bunun gelecekteki mobil ekranlara büyük etkisinin olacağı belirtiliyor zira firma tek bir alt katman yaprağından 200 adet 5.5 inçlik bölümler kesebiliyor. Bu şu anki teknolojiden 4 kat daha fazla.





Yatırımlar Gyeongbuk bölgesindeki Gumi tesislerine yapılıyor. Bu tesislerde aylık 150mmx1850mm ölçülerindeki alt katman yaprakları kullanılarak 7500 adet yaprak üretilecek. Tesislerde üretim ise 2017 yılının ilk yarısında başlayacak.





OLED teknolojisi LG için rakiplerinden farklılaşma adına büyük önem taşıyor ve bu bakımdan firma yatırımını artırıyor. Analizlere göre esnek OLED ekran satışlarının bu yıl 3.5 milyar dolar, 2021 yılında ise 4.8 milyar dolar sınırına ulaşması bekleniyor.





Kendi ışığını yayan diyotlar sayesinde OLED ekranlar daha ince ve daha enerji tasarruflu olabiliyor. Ayrıca standart LCD ekranlardan renk üretimi, parlaklık ve enerji tasarrufu konusunda oldukça önde gidiyor.





Üretimi maliyetli olan OLED ekranları mobil cihaz üreticileri çeşitli optimizasyonlarla satın alınabilir bir düzeye getirdiler. Ancak televizyon kısmında halen yüksek fiyatlar söz konusu ve yeni yatırılmarla bu maliyet seviyelerinin de düşmesi bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/lg-invests-billions-in-flexible-oled-627900/