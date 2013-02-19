LG Display, gelecek yıl OLED TV panel üretimini artırmak için 655 milyon dolarlık yatırım yapacak





Sony, Samsung gibi rakipleri ile birlikte OLED TV pazarında rekabete başlayan LG, hemşehrisi Samsung ile bir süre OLED fikir hırsızlığı konusunda problemler yaşasa da teknolojiyi geliştirmeye ara vermeden devam ediyor.





LG Display tarafından yapılan açıklamada 8G olarak tabir edilen büyük boyuttaki OLED panellerinin gelecek yıl üretimini artırmak adına 655 milyon dolar civarında bir yatırım yapılacağı belirtildi. Yatırım firmanın Güney Kore'de yeni hat üzerinde üretim yapması planlanan P9 tesislerine yapılacak. 50 inç ve üzeri boyutları tanımlayan 8G paneller, birkaç yıl öncesine kadar bir cam tabakadan 5 adet 55 inçlik panel çıkacak şekilde üretilmekteydi. Ancak tedarik fazlalığı nedeniyle fiyatların düşmesi, üretimin yavaşlamasına neden oldu.





Ancak yeni yatırım ile birlikte üretim yine hızlanacak. LG'nin WRGB OLED sürecine göre üretim yapacak tesis, 2014 yılının ilk aylarında ayda 26 000 tabaka işlenecek şekilde tam randımanlı üretime geçecek. Beyaz renk ağırlıklı WRGB OLED sürecinde verimlilik ve kullanım ömrü sorunları özellikle büyük boyutlu OLED ekranlarda ortaya çıkabiliyor.





Bununla birlikte OLED TV pazarının sıçrama yapması bekleniyor. Analizlere göre 2015 yılında OLED TV pazarı 3 milyar dolar seviyesine çıkacak. Samsung'un yılın başlarında iddialı OLED ürünlerini tanıtması ve yılın ikinci yarısında satışa sunmayı planlaması, LG'nin de elini çabuk tutma kararını almasına neden oldu.

http://www.reuters.com/article/2013/02/17/us-lgdisplay-investment-idUSBRE91G0GH20130217