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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Ev Uygulamaları bölümü şefine mala zarar suçundan yurtdışına çıkış yasağı kondu

4 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Ev Uygulamaları bölümü şefine mala zarar suçundan yurtdışına çıkış yasağı kondu

Samsung ve LG arasında yaşanan rekabetin zaman zaman patent ihlali davalarına konu olacak şekilde yoğunlaştığını biliyoruz. Ancak bu kez çok farklı bir konudan ikili mahkemeye taşındı.

Mahkemeye konu olan ise LG'nin ev uygulamaları şefi Jo Seong-jin. Samsung'un iddiasına göre Seong-jin, IFA 2014 fuarı sonrasında Berlin'de Saturn elektronik mağazasına girerek Samsung'un değeri 2.700$ civarında olan pek çok Crystal Blue çamaşır makinesinin kapağını tekmeyle vurarak kullanılamaz hale getirdi. 

Samsung güvenlik kameralarından elde ettiği görüntüler ile soluğu mahkemede alırken, bahse konu yönetici ise çamaşır makinelerinin menteşelerinin oldukça güçsüz olduğunu, sadece deneme amaçlı zorladığını ve bir Samsung çalışanının kendilerine bu suçlamayı yönelttiğini savunuyor. Olayda LG yöneticisinin zarar verdiği 4 çamaşır makinesinin bedelini ödediği belirtiliyor. 

Yapılan suçlamalar neticesinde mahkeme Seung-jin'e yurtdışına çıkış yasağı koydu. Yönetici normalde LG'nin yeni nesil ev uygulamalarını tanıtmak üzere CES 2015 fuarına hazırlık yapmaktaydı. Ancak karara itiraz edildiği ve yasağın kaldırılmasının istendiği belirtiliyor. Bununla birlikte ülkelerinin en büyük, dünyanın da sayılı büyük firmaları arasında yer alan ikilinin aralarındaki husumet ne dereceye varacak merakla bekliyoruz.  

http://www.theverge.com/2014/12/23/7442433/lg-exec-could-miss-ces-because-he-sabotaged-samsung-washing-machines Yorum Yaz
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ouzqan 4 yıl
2700 dolarlık makina diz darbesi ile kapağı kırılıyorsa ne diye bunu haber yapıyorsun ki bu senini acizliğini gösteriyor . Demek ki Samsung Beyaz eşyası almıyoruz . Bu arada belki adam tüm hıncını çıkarmışsa ayrı şimdi Beko var evde onda denedim (orta sertlikle) de öyle kırılacak gibi olmadı .
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Umutcan 4 yıl
Bizim eski(10-15 yıl önceki) arçelik beyaz eşyalar bence çok kaliteliydi aslında, çin ve kore markaları malzeme kalitesi anlayışını bütün dünyada bozdu.
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doctor_bey 4 yıl
Diz darbesiyle parçalanan çamaşır makinesi kapağı,ilginç.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Bir tekme atmakla kullanılmaz hale geliyorlarsa samsung bunu duyurmakla hata etmiş
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positroN 4 yıl
bir sonraki fuarda vestel`e de el atar umarim.
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Elsa 4 yıl
İyi olmuş bence başka kaynaklarda da sadece diziyle ittirdigi görülüyor, sadece diz ile bozuluyorsa 2700dolar vermenin ne anlamı var
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umut_baris 4 yıl Elsa
Elsa

İyi olmuş bence başka kaynaklarda da sadece diziyle ittirdigi görülüyor, sadece diz ile bozuluyorsa 2700dolar vermenin ne anlamı var

Samsung dan çamaşır makinesi alıp dili yanan çok. Adamlar üretim hatasını kabul etmiyor ya.


Makineye elinizle bastırıyorsunuz, o zaman sıkmaya geçiyor. Makine kendini dengeleyemiyor. Böyle saçmalık olur mu? Bildiğin hatalı tasarım.
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