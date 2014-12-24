LG Ev Uygulamaları bölümü şefine mala zarar suçundan yurtdışına çıkış yasağı kondu





Samsung ve LG arasında yaşanan rekabetin zaman zaman patent ihlali davalarına konu olacak şekilde yoğunlaştığını biliyoruz. Ancak bu kez çok farklı bir konudan ikili mahkemeye taşındı.





Mahkemeye konu olan ise LG'nin ev uygulamaları şefi Jo Seong-jin. Samsung'un iddiasına göre Seong-jin, IFA 2014 fuarı sonrasında Berlin'de Saturn elektronik mağazasına girerek Samsung'un değeri 2.700$ civarında olan pek çok Crystal Blue çamaşır makinesinin kapağını tekmeyle vurarak kullanılamaz hale getirdi.





Samsung güvenlik kameralarından elde ettiği görüntüler ile soluğu mahkemede alırken, bahse konu yönetici ise çamaşır makinelerinin menteşelerinin oldukça güçsüz olduğunu, sadece deneme amaçlı zorladığını ve bir Samsung çalışanının kendilerine bu suçlamayı yönelttiğini savunuyor. Olayda LG yöneticisinin zarar verdiği 4 çamaşır makinesinin bedelini ödediği belirtiliyor.





Yapılan suçlamalar neticesinde mahkeme Seung-jin'e yurtdışına çıkış yasağı koydu. Yönetici normalde LG'nin yeni nesil ev uygulamalarını tanıtmak üzere CES 2015 fuarına hazırlık yapmaktaydı. Ancak karara itiraz edildiği ve yasağın kaldırılmasının istendiği belirtiliyor. Bununla birlikte ülkelerinin en büyük, dünyanın da sayılı büyük firmaları arasında yer alan ikilinin aralarındaki husumet ne dereceye varacak merakla bekliyoruz.

http://www.theverge.com/2014/12/23/7442433/lg-exec-could-miss-ces-because-he-sabotaged-samsung-washing-machines