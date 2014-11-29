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LG G Flex 2 gelecek yıla kalmış olabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Flex 2 gelecek yıla kalmış olabilir

LG'nin sektörün yaygın satışa sunulan ilk esnek ekranlı akıllı telefon ünvanına sahip G Flex modeli için bu yıl bitmeden bir devam modeli bekleniyordu. Firma da yeni modelde büyük değişiklikler yapacağının işaretlerini vermişti. 

Sektörden gelen yeni bilgilere göre LG devam modelini Ocak ayındaki CES 2015 fuarına saklıyor. Sony'nin Xperia Z4 modeli ile birlikte LG'nin G Flex 2 modeli de fuarda boy gösterecek. 

G Flex 2 ile ilgili resmi bir bilgi yok. Ancak çözünürlüğün Full HD olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kavisin biraz daha artacağı ve ayrıca boyutların biraz daha küçültüleceği de belirtiliyor. Ekran plastik tabanlı OLED geleneğini devam ettirecekken arka kısımdaki çizilmelere dayanıklı kaplama ve telefonun genelindeki sağlamlık da yerini koruyacak. 

Eğimli ekranı sayesinde aynı televizyonlarda olduğu gibi kullanıcıyı saran bir görüntü deneyimi sunmayı amaçlayan LG G Flex 2 firmanın gelecekteki bükülebilir akıllı telefonlarının da ilk adımlarından olacak.  

http://www.androidauthority.com/lg-g-flex-2-ces-january-570764/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
LG G Flex 2 firmanın gelecekteki bükülebilir akıllı telefonlarının da ilk adımlarından olacak
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sercandk 4 yıl
2k olayina girmemesi iyi olmuş. Full HD bile fazlayken pek bi gereksiz kalıyor mobil cihazlarda.
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volkan_kolay 4 yıl
note 3 almadan önce tercihlerim arasında 1. sırada lg g2 ve flex vardı ama şöyleki g2 ekran çözünürlüğü ve kalitesi olarak flex modelinden çok daha iyi, flex 720p bir ekrana sahipken g2 1080p full hd ekrana sahip, tabi bu flex modelinin batarya performansını olumlu bir yönde etkiliyor.

bana göre flex premium sınıf bir telefon ve bu telefon daha ince bir çerçeve yapısı 6" kavisli 4k ekranla gelmesi lazım, ha 4k lazım değil bla bla bla söylemler olacak ama mevzu o değil çünkü bu telefona olacak sahip kişi tercih edecek kişi iphone kullanıcısı veya ona benzer kullanıcı olmayacak tamamen premium ve farklılık verecek bir telefon olacak vede olması lazım..
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multiTYRT 4 yıl
İlk defa 6 aydan uzun ömürlü bir android telefon, güzel gelişme
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CiGaHaGi 4 yıl
Gereksiz bir cihaz
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ø 4 yıl
Aslında bütün modeller gecikse iyi olur. Kullanıcıların kafası dinlensin az, adam taksidini bitirmeden alt segmente düşüyor telefonu.
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*siteci* 4 yıl
Ekranın kavisli olmasının getirisi büyük ekranın rahatsız etmeden kullanılmasıydı. Eğer ekran boyutu örneğin 5 inçe düşürülecekse ekrandaki kavisin herhangi bir anlamı olmayacak diye düşünüyorum.
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dellino 4 yıl
3 Ay kullanmış birisi olarak. muhteşem batarya performansı ve ekranı ile çok sevdiğim bir cihazdı. Tek eksiği cihazın kamerası yeni nesilde kamerada bir iyileştirme yaparlarsa ve aynı kasada ekranın kasaya oranını yükseltip ekran boyutunu da arttırırlarsa mutlaka alırım.
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TroppX 4 yıl
kullanmayanlara gereksizdir tabi ama kullanannlara sorun o dev ekran ve batarya süresi mükemmel ötesi ayrıca performans canavarı
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muhammet0178 4 yıl
Telefonu kullanmayı bırakın eline dahi almadan yargılayıcı yorum yapılması, kusura bakılmasın ama, daha ne dediğini bilmemektir, buda cehalettendir (tekrardan kimse kusura bakmasın bu cümlem için).

G Flex kullanıcısı olarak söyleyeceklerim:
3 güden tertemiz giden batarya, çok farklı ve bir o kadar da kullanımı rahat tasarım, yeni nesil tv ler neden eğri acaba (muhtemelen gereksizliğinden eğridir değilmi), eğimli ekranda (eğim görüntüye derinlik katabilmek için) video olayı, 10-15 dakika cihazı kurcalayanların kendi cihazlarının ekranına baktıkları zaman yüzlerinde oluşan şaşkınlık ve gülümseme, s3 cepteyken eğilmede sıkıntı yaşarken, arabaya inip binerken sıkıntı yaşarken bu cihazda s3 teki kadar dahi sıkıntı yaşamıyorum. Üstelik herkesin elinde olmayan bir cihaz. Gayet stabil ve uyumlu bir donanım, gayet hızlı. Dayanaklılık olarak ise diğer cihazlardan daha dayanıklı, internette testler var izleyebilirsiniz.

Daha çok şey yazılabilir de, fakat sözü uzatmayayım. Note 3-4 galaxy serileri sony ler htc ler vs derken hiçbirinin sunamadıklarını adamlar piyasaya sundular, hepsinden de farklılar.

Samsung galaxy serileri note serileri, sony ler htc ler general mobileler yeter de artar piyasaya, g flex e ne gerek var, hatta samsung ve apple dışında diğer firmalara ne gerek var.

G flex i herkesin elinde görmek istemem açıkçası. Kullanıcıya özel.
1 Yanıt Yanıtla
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Aaron Paul 4 yıl
Ben şahsen bekliyorum... Ama bu yıl çıkabilirdi. demekki ertelemenin kaynağı donanım değilde şirket ilişkileri.
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Fenomenon 4 yıl
5" HD ekranla gelse çok iyi olur ama muhtemelen 5.5" FHD olacak.
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