LG G Flex 2 gelecek yıla kalmış olabilir





LG'nin sektörün yaygın satışa sunulan ilk esnek ekranlı akıllı telefon ünvanına sahip G Flex modeli için bu yıl bitmeden bir devam modeli bekleniyordu. Firma da yeni modelde büyük değişiklikler yapacağının işaretlerini vermişti.





Sektörden gelen yeni bilgilere göre LG devam modelini Ocak ayındaki CES 2015 fuarına saklıyor. Sony'nin Xperia Z4 modeli ile birlikte LG'nin G Flex 2 modeli de fuarda boy gösterecek.





G Flex 2 ile ilgili resmi bir bilgi yok. Ancak çözünürlüğün Full HD olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kavisin biraz daha artacağı ve ayrıca boyutların biraz daha küçültüleceği de belirtiliyor. Ekran plastik tabanlı OLED geleneğini devam ettirecekken arka kısımdaki çizilmelere dayanıklı kaplama ve telefonun genelindeki sağlamlık da yerini koruyacak.





Eğimli ekranı sayesinde aynı televizyonlarda olduğu gibi kullanıcıyı saran bir görüntü deneyimi sunmayı amaçlayan LG G Flex 2 firmanın gelecekteki bükülebilir akıllı telefonlarının da ilk adımlarından olacak.

http://www.androidauthority.com/lg-g-flex-2-ces-january-570764/