LG G Flex 2 gelecek yıla kalmış olabilir

Haber Editörü
LG'nin sektörün yaygın satışa sunulan ilk esnek ekranlı akıllı telefon ünvanına sahip G Flex modeli için bu yıl bitmeden bir devam modeli bekleniyordu. Firma da yeni modelde büyük değişiklikler yapacağının işaretlerini vermişti.
Sektörden gelen yeni bilgilere göre LG devam modelini Ocak ayındaki CES 2015 fuarına saklıyor. Sony'nin Xperia Z4 modeli ile birlikte LG'nin G Flex 2 modeli de fuarda boy gösterecek.
G Flex 2 ile ilgili resmi bir bilgi yok. Ancak çözünürlüğün Full HD olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kavisin biraz daha artacağı ve ayrıca boyutların biraz daha küçültüleceği de belirtiliyor. Ekran plastik tabanlı OLED geleneğini devam ettirecekken arka kısımdaki çizilmelere dayanıklı kaplama ve telefonun genelindeki sağlamlık da yerini koruyacak.
Eğimli ekranı sayesinde aynı televizyonlarda olduğu gibi kullanıcıyı saran bir görüntü deneyimi sunmayı amaçlayan LG G Flex 2 firmanın gelecekteki bükülebilir akıllı telefonlarının da ilk adımlarından olacak.
http://www.androidauthority.com/lg-g-flex-2-ces-january-570764/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bana göre flex premium sınıf bir telefon ve bu telefon daha ince bir çerçeve yapısı 6" kavisli 4k ekranla gelmesi lazım, ha 4k lazım değil bla bla bla söylemler olacak ama mevzu o değil çünkü bu telefona olacak sahip kişi tercih edecek kişi iphone kullanıcısı veya ona benzer kullanıcı olmayacak tamamen premium ve farklılık verecek bir telefon olacak vede olması lazım..
G Flex kullanıcısı olarak söyleyeceklerim:
3 güden tertemiz giden batarya, çok farklı ve bir o kadar da kullanımı rahat tasarım, yeni nesil tv ler neden eğri acaba (muhtemelen gereksizliğinden eğridir değilmi), eğimli ekranda (eğim görüntüye derinlik katabilmek için) video olayı, 10-15 dakika cihazı kurcalayanların kendi cihazlarının ekranına baktıkları zaman yüzlerinde oluşan şaşkınlık ve gülümseme, s3 cepteyken eğilmede sıkıntı yaşarken, arabaya inip binerken sıkıntı yaşarken bu cihazda s3 teki kadar dahi sıkıntı yaşamıyorum. Üstelik herkesin elinde olmayan bir cihaz. Gayet stabil ve uyumlu bir donanım, gayet hızlı. Dayanaklılık olarak ise diğer cihazlardan daha dayanıklı, internette testler var izleyebilirsiniz.
Daha çok şey yazılabilir de, fakat sözü uzatmayayım. Note 3-4 galaxy serileri sony ler htc ler vs derken hiçbirinin sunamadıklarını adamlar piyasaya sundular, hepsinden de farklılar.
Samsung galaxy serileri note serileri, sony ler htc ler general mobileler yeter de artar piyasaya, g flex e ne gerek var, hatta samsung ve apple dışında diğer firmalara ne gerek var.
G flex i herkesin elinde görmek istemem açıkçası. Kullanıcıya özel.