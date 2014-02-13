LG G Pro 2 artık resmi : 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM ve dahası





LG'nin geçen yıl Phablet pazarına adım attığı Optimus G Pro akıllı telefonu, Güney Kore'de resmi olarak devam modeline kavuştu. G Pro 2, geçen yılın G2 amiral gemi modelinin tasarım çizgilerini aynen devam ettiriyor.





Pek çok özelliği internete sızdığı için model ile ilgili çok sürpriz gelişme yaşanmadı. İnce çerçevesi ile dikkat çeken 5.9 inçlik Full HD IPS ekran, 2.26GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza ve 3200mAh gücünde çıkarılabilir batarya bunlar arasında sayılabilir. Ekranın ön panele oranı yüzde 77.2 ve LG bunun endüstride en üst seviye olduğunu belirtiyor. Arka taraftaki kontrol tuşlarının ise artık her amiral gemi modelinde karşımıza çıkacağı görülüyor.





G2 modelinde 4K video çekimine yer vermediği için eleştirilen LG, bu kez 13MP çözünürlükteki OIS destekli arka kameranın yanına Ultra HD video çekimini de eklemiş. Kamera ayrıca 120 kare/saniye HD yavaş çekim de yapabiliyor.





2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 8.3mm kalınlık, 172gr ağırlık, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, NFC gibi diğer özellikleri olan G Pro 2 yazılım tarafındaki yeniliklerle ön plana çıkıyor.





Normalde ekrana çift tıklama ile kilidi devreye sokma ve çıkarma özelliği KnockOn, bu modelde değişikliğe uğramış. Davetiye sloganından anlaşılacağı üzere kullanıcı 8'e kadar ekrana tıklayabiliyor ve bu tıklamalara 86 bin civarında kombinasyon atanabiliyor.





Tek elle kullanıma yönelik olarak cihaz 3.4 inçten 4.7 inçe kadar ekranın kullanım alanını küçültebiliyor ve buna Mini View adı verilmiş. Ayrıca çekim sonrası resmi kayıt etmeden önce odağı değiştirebilme, resmin renklerini düzeltebilen Doğal Flaş, kişisel dosyalarınızı şifreleyebilen Content Lock, tarayıcıyı iki ayrı ekrana bölebilen Çift Tarayıcı şeklinde yazılım özelliklerini saymak mümkün.





Modelde ayrıca 1watt gücünde yüksek kalitede ses tecrübesi sunan bir hoparlör de yer alıyor. Böylece ses kalitesi Optimus G Pro'ya göre yüzde 30 artış gösteriyor.





LG G Pro 2 ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Aynı anda da Güney Kore'de satışa çıkacak. Global pazarlara ne zaman gideceği bilinmiyor.