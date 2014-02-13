Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G Pro 2 artık resmi : 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM ve dahası

5 yıl
16,2b
1
152
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G Pro 2 artık resmi : 5.9 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM ve dahası

LG'nin geçen yıl Phablet pazarına adım attığı Optimus G Pro akıllı telefonu, Güney Kore'de resmi olarak devam modeline kavuştu. G Pro 2, geçen yılın G2 amiral gemi modelinin tasarım çizgilerini aynen devam ettiriyor. 

Pek çok özelliği internete sızdığı için model ile ilgili çok sürpriz gelişme yaşanmadı. İnce çerçevesi ile dikkat çeken 5.9 inçlik Full HD IPS ekran, 2.26GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza ve 3200mAh gücünde çıkarılabilir batarya bunlar arasında sayılabilir. Ekranın ön panele oranı yüzde 77.2 ve LG bunun endüstride en üst seviye olduğunu belirtiyor. Arka taraftaki kontrol tuşlarının ise artık her amiral gemi modelinde karşımıza çıkacağı görülüyor. 

G2 modelinde 4K video çekimine yer vermediği için eleştirilen LG, bu kez 13MP çözünürlükteki OIS destekli arka kameranın yanına Ultra HD video çekimini de eklemiş. Kamera ayrıca 120 kare/saniye HD yavaş çekim de yapabiliyor. 

2.1MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 8.3mm kalınlık, 172gr ağırlık, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, NFC gibi diğer özellikleri olan G Pro 2 yazılım tarafındaki yeniliklerle ön plana çıkıyor.

Normalde ekrana çift tıklama ile kilidi devreye sokma ve çıkarma özelliği KnockOn, bu modelde değişikliğe uğramış. Davetiye sloganından anlaşılacağı üzere kullanıcı 8'e kadar ekrana tıklayabiliyor ve bu tıklamalara 86 bin civarında kombinasyon atanabiliyor. 

Tek elle kullanıma yönelik olarak cihaz 3.4 inçten 4.7 inçe kadar ekranın kullanım alanını küçültebiliyor ve buna Mini View adı verilmiş. Ayrıca çekim sonrası resmi kayıt etmeden önce odağı değiştirebilme, resmin renklerini düzeltebilen Doğal Flaş, kişisel dosyalarınızı şifreleyebilen Content Lock, tarayıcıyı iki ayrı ekrana bölebilen Çift Tarayıcı şeklinde yazılım özelliklerini saymak mümkün.

Modelde ayrıca 1watt gücünde yüksek kalitede ses tecrübesi sunan bir hoparlör de yer alıyor. Böylece ses kalitesi Optimus G Pro'ya göre yüzde 30 artış gösteriyor.

LG G Pro 2 ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Aynı anda da Güney Kore'de satışa çıkacak. Global pazarlara ne zaman gideceği bilinmiyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vengace 5 yıl en beğenilen
Güncelleme ile g2 de olacak özellikleri de öğrenmiş olduk :)
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adittorie 5 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Mini View özelliği çok dahice bir fikir olmuş. Özellikle benim gibi tek elle kullanmayı benimsyenler için bu özelliği ile hayır dwnmeyecek telefon.

3 yıldır Note serisinde var
sugar_klavyeciMini View özelliği çok dahice bir fikir olmuş. Özellikle benim gibi tek elle kullanmayı benimsyenler için bu özelliği ile hayır...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGboys 5 yıl
G2 kullanicisi olarak, arkaya tuş koyma fikri yüzyilin en zeki atılımıdır. Cok kullanişli. Helal olsun.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
bende lg g pro 2 almaya karar verdim çıkış tarihi ne zaman ve güncellemede lg g2deki gibi özellikler olacak mı öğrenebilir miyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
şazenuş 4 yıl
İyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 4 yıl
turkıyeye gelmeyecek lg turkıyenın verdıgı bilgi dogrultusunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
User Friendly 5 yıl
Barselona'dan taze video: g pro 2 ile g flex yan yana
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl User Friendly
gflexın ekranı daha ıyı geldı gozume cozunurluk max 720p olmalıymıs... FHD bıle fazla.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 5 yıl
Benim fiyat tahminim 1800 tl...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bocaboston 5 yıl
Çokta kafa patlatmaya gerek yok Güney Kore'de lansman yapıldı :) Özetle haber pekte umduğumuz gibi değil Note3ten biraz daha pahalı girmiş piyasa bizdede kalın olucak etiket belliki ;)

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-2-launched-in-Korea-costs-more-than-Samsungs-Galaxy-Note-3_id52857#7-
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sebastian Shaw 5 yıl
gsmarenanın haberine göre nisan dan önce piyasaya sürülmeyecekmiş (kore hariç) büyük ihtimalle mayısta piyasada olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chromosty 5 yıl
5.9 nedir lan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColoNize 5 yıl
Piyasaya hakim olacaj telefon cikti bundan sonra samsungun batisini izleriz artik
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanakp 5 yıl
Güzel telefon olmuş gerçekten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 5 yıl
G2'den fazlası var eksiği yok. G2 1700 TL bu da heralde 1900-2000 arası bir fiyata gelir. Aylar sonra çıkmasına rağmen bir Note 3 değil. Bu boyutta bir cihazın kalemsiz olması da ayrı bir saçmalık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.can123 5 yıl
g2 yi bir süre kullandım gercekten süper bir telefondu ekranı kırılınca değiştirmek zorunda kaldım :) ama benim anlamadıgım batarya konusunda öncülük yapan LG neden 5.9 inclik telefona note 3 ile aynı güçte bir batarya kullanmışlar anlamadım :/
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 5 yıl m.can123
m.can123
g2 yi bir süre kullandım gercekten süper bir telefondu ekranı kırılınca değiştirmek zorunda kaldım :) ama benim anlamadıgım batarya konusunda öncülük yapan LG neden 5.9 inclik telefona note 3 ile aynı güçte bir batarya kullanmışlar anlamadım :/

Hocam daha yuksek gelir pili. G2 icin yazilanlarla su an g2 ozellikleri arasinda cok fark vardi. Pilinde ekranina kadar. Lg adam gibi pil koyar. Yari yolda birakmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B_O_S_S 5 yıl
LG yazılım desteğini sürekli güncel tutarsa piyasa payını oldukça arttırır. Hangi marka olursa olsun piyasa tekele dönmemeli yoksa zararlı biz oluruz. Bir zamanlar Nokia vardı krallığına güvendi şimdi Microsoft'a satılıp sömürgeleşti. LG G2 32GB kullanıyorum memnunum güzel telefon ama LG benim için çok da önemli değil hangisi fiyat-performans ürünü sunarsa onu alırım. Yani marka takıntılıda olmamak gerek diye düşünüyorum. Yoksa markaları aç gözlü hale biz getiririz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16219 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Motorola Moto G "Ucuz, Hızlı, Karizmatik" video inceleme 5 yıl WD Black 2 "SSD'nin hızı, HDD'nin kapasitesi birarada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim