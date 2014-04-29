LG G Watch Haziran ayında 199 Avro seviyesinden satışa sunulacak





Google'ın akıllı saatlere yönelik Android Wear işletim sistemi ile piyasaya sürülecek ilk akıllı saati olması beklenen LG G Watch modelinin fiyatı ve çıkış tarihi de kesinleşti.





LG Fransa tarafından yapılan açıklamada LG G Watch modeli Haziran ayında 199 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacağı bildirildi.





LG G Watch hakkında henüz detaylı bilgiler verilmiş değil. Her zaman açık kalan ekran, suya ve toza dayanıklılık ve iki farklı renk seçeneği şimdilik bilinen özellikler. Ancak modelin 1.65 inçlik ekran ve 4GB dahili hafıza ile geleceği belirtiliyor. Bunun dışında en önemli iki özellik olan işlemci ve bataryanın neler sunacağı bilinmiyor.





Akıllı saatlerde şimdilik en büyük dezavantaj kullanım süresi olarak görülüyor. Genelde akıllı saatler 10 güne kadar kullanım süresi sunuyor ve bu, standart kol saatleri ile kıyaslanamayacak kadar kısa bir zaman dilimi. Akıllı saatlerin en büyük hedefi standart kol saatinin yerini almak olduğu için batarya konusunda önemli gelişmelerin yaşanması şart.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Watch-gets-June-release-date-in-Europe-priced-at-199_id55646