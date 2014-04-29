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LG G Watch Haziran ayında 199 Avro seviyesinden satışa sunulacak

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G Watch Haziran ayında 199 Avro seviyesinden satışa sunulacak

Google'ın akıllı saatlere yönelik Android Wear işletim sistemi ile piyasaya sürülecek ilk akıllı saati olması beklenen LG G Watch modelinin fiyatı ve çıkış tarihi de kesinleşti.

LG Fransa tarafından yapılan açıklamada LG G Watch modeli Haziran ayında 199 Avro fiyat etiketi ile Avrupa'da satışa sunulacağı bildirildi.

LG G Watch hakkında henüz detaylı bilgiler verilmiş değil. Her zaman açık kalan ekran, suya ve toza dayanıklılık ve iki farklı renk seçeneği şimdilik bilinen özellikler. Ancak modelin 1.65 inçlik ekran ve 4GB dahili hafıza ile geleceği belirtiliyor. Bunun dışında en önemli iki özellik olan işlemci ve bataryanın neler sunacağı bilinmiyor. 

Akıllı saatlerde şimdilik en büyük dezavantaj kullanım süresi olarak görülüyor. Genelde akıllı saatler 10 güne kadar kullanım süresi sunuyor ve bu, standart kol saatleri ile kıyaslanamayacak kadar kısa bir zaman dilimi. Akıllı saatlerin en büyük hedefi standart kol saatinin yerini almak olduğu için batarya konusunda önemli gelişmelerin yaşanması şart.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Watch-gets-June-release-date-in-Europe-priced-at-199_id55646 Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Pahalı.
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nepasvior 5 yıl
pahalı diyenler evet türkiye şartlarında pahalı, ama avrupa şartlarında 199 avro çok uygun, bunun suçlusu firmalar değil bizim devlet artı aşırı vergiler
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keremec 5 yıl
Bence şuan en alınası akıllı saat pebble.
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semih4444 5 yıl
Ya yöneticiler bu ilk yorum 10.yorum fln yazanları görmüyormu lütfen şunları banlayın...
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mehmedaltair 5 yıl
800 liraya 3 günde 1 şarjı biten saat almak
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Xloud 5 yıl
Bende çok merak ettim hangi saatmiş 10 gün şarjı giden.Bildiğim Sony smartwacht 2 var oda en fazla 5 gün gidiyor hafif kullanımda
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cübbeli gandalf 5 yıl
+Saat kaç?
-Șarjım bitti
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MyWorldLife 5 yıl
ya abi şu fakirler girmesin konuya ya lutfen rica ediyorum


one m8 2.400 lira pahali. s5 2.200 lira pahali.

akilli saate 200 euro demisler pahali.

ne olacakti 50 lira mi ?
1 Yanıt Yanıtla
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mbald 5 yıl MyWorldLife
MyWorldLife
ya abi şu fakirler girmesin konuya ya lutfen rica ediyorum


one m8 2.400 lira pahali. s5 2.200 lira pahali.

akilli saate 200 euro demisler pahali.

ne olacakti 50 lira mi ?

O 200 euro turkiyede 800 lira olur merak etme.Pahalı degil orasi ayri mesele
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lordrdley 5 yıl
fiyat pahali diyorsunuz da sizin ulkenizin para pirimi dandik yapilacak bir sey yok.
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scot 5 yıl
"Genelde akıllı saatler 10 güne kadar kullanım süresi sunuyor" hangileri onlar?
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kristal_23 5 yıl
Cihaza bir haftayı deviren bir batarya koyabilirlerse ve fiyat da ülkemizde 500 TL'yi geçmezse peynir ekmek gibi satarlar. LG'ye G2'den sonra düşük fiyat konusunda güvenmeye başlamıştım ama Türkiye'ye getirdiği son bir iki telefonunda G flex gibi fiyatı uçurdu. Kendime "acaba maymun gözünü mü açtı" diye sormuyor değilim açıkçası. Neyse, inşallah cihaz makül bir fiyat ve rakipçi bir bataryayla gelir de akıllı saat kullanma zevkini çıkarabıliriz.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
moto g fiyatına akıllı saat 750 liradan aşağı olmaz
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