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LG G2, 4 ayda 2.3 milyon satış rakamına erişti

5 yıl
1,4b
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89
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2, 4 ayda 2.3 milyon satış rakamına erişti

LG'nin görkemli bir etkinlikle Ağustos başında lanse ettiği amiral gemi modeli G2 yaklaşık 4 aydır piyasada ve firmanın şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefonu kabul ediliyor. Bununla birlikte satış rakamları beklentilerin altında kaldı.

Asia Today tarafından verilen bilgilere göre LG G2 ilk 4 aylık periyotta 2.3 milyon adet satış yaptı. LG'nin sadece ilk iki aylık beklentisi 3 milyondu. Güney Kore'de model 600 bin adet satış yaptı.

LG'nin G2 modelinin tanıtımı için oldukça büyük reklam faaliyetleri düzenlediği belirtiliyor. Şimdye kadar istenen etkiyi yapamayan reklam faaliyetlerinin, tatil dönemine yaklaştığımız bu günlerde etkili olabileceği konuşuluyor.

LG G2 modeli 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı, Android 4.2.2 işletim sistemi gibi özellikler sunmaktaydı Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 1599TL iken 32GB kapasiteli versiyonu 1799TL. 

http://www.phonearena.com/news/LG-G2-sales-fall-behind-expectations-2.3-million-units-in-4-months_id50149 Yorum Yaz
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shadowtr 5 yıl en beğenilen
LG böyle senede bir max 2 amiral telefon yapsın yeter. Samsung'un çöp üretme makinasına dönüşmesi sonrası LG çok değerli oldu gözümde.
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manco06 5 yıl
Satış rakamı insanlardaki marka takıntısının kanıtı olmuş Aynı dönemde satılan s4 bile g2 satışını katladı
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VlknFX 5 yıl
yazık olmuş çok daha fazlasını hak ediyordu.
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
gerçekten daha fazlasını hak eden bir ürün. performans olarak mükemmel çünkü
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tamamen marka alıgısı artık şu telefonun önünde elma işareti olsa şimdiye 20 milyon satmıştı
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uguropc 5 yıl
telefon biraz reklam yapsaydı daha çok satışları olurdu.Şu zamana kadar televizyonda reklamlarda hiç denk gelmedim.
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akgolo 5 yıl
Lg nin dusuk satis rakamlarinda kalmasi tamamen eski sabikasi hakli olarak insan 2 kez dusunuyor. Ben g2 sahibiyim iphone 5 den gectim . Iphone ekrani buyutup birazda batarya performansini arttirirsa g2 gibi yeterli ben dahil bir cok android kullanicisi iphone a gececektir kabul edelimki iphone cidden kalite . En basit 5s ile g2 i kamera ve ses konusunda karsilastirdim kuzene mahcup oldum cokda ovmustum g2 mi:) ama herseye ragmen androidin babasi g2
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lestet 5 yıl
bu cihaz çok daha iyilerini hak ediyor.
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McLaren64 5 yıl
Daha fazla satmayı hak eden bir telefon G2. Açıkçası 4 ayda 2.3 Milyon rakamı çok düşük bir rakam. Note 3'ün 2 ayda 10 Milyon sattığını düşünürsek G2'in satışı çok çok düşük kalmış rakipleri karşısında.
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ulmel 5 yıl
ilk ciddi adım için bu marka takıntısı olan dünyada iyi gibi bence satış. bundan sonra az ama öz cihaz yapıp her yıl katlar kesin.
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acura07 5 yıl
normal bence telefon trde ucuz avrupada ip5s le 150 dolar oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. .. ama daha fazla satış yapabilirdi tabi geçmişi sabıkalarla dolu olması bu güzelim aletin albenisini azaltıyor ama ben aldım kim ne derse desin 4 4 luk olmasa bile 3.9 4 luk... :)
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Elitforce 5 yıl
2.3 ne ya?
Çok daha fazlasını hakediyor bu cihaz.
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hollowman_ 5 yıl
İnsanlar marka takıntısı yüzünden şöyle bir telefonu bile almaktan imtina ediyor yahu. klasik "ay komşunun 5 yıl önce bi LG telefonu varmış, şöyle rerörerö olmuş"
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burakesan 5 yıl
Az gibi geldi bana. Kendim de içinde olmak üzere 4 kişiye LG G2 aldık ki bu kişiler hiç telefon alacak gibi kişiler değillerdi; fiyat/performans oranları kararlarında/kararımda çok etkili oldu. Bunun sadece çevremle sınırlı kalmadığından da eminim, ama şu gördüğüm rakamlar yanıldığımı gösteriyor sanki.
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darkaura 5 yıl
daha oncede yazdim, turkiye satisi aldatmasin. turkiyede cok avantajli bir fiyattan satiliyor ama avrupa ve amerika fiyatlari o kadar cazip degil. genelde s4 ile cok yakin fiyatlarda.
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YediyuzYetmisYedi 5 yıl
1 ayda 5 lg g2 aldim kendime ve cevremdekilere. Telefonu kullanip tavsiye etmeyecek yoktur. Rakamlar bana inandirici gelmedi. Turkiyeye bile 32 gb lik urunu yetistiremediler. Piyasada olmayan birseyi nasil satacak ki?
Kim ne derse desin kac satarsa satsin benim icin telefonun milyonlar satmasi o telefonu alma kriteri degil. Lg g2 mi seviyorum
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