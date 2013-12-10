LG G2, 4 ayda 2.3 milyon satış rakamına erişti





LG'nin görkemli bir etkinlikle Ağustos başında lanse ettiği amiral gemi modeli G2 yaklaşık 4 aydır piyasada ve firmanın şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefonu kabul ediliyor. Bununla birlikte satış rakamları beklentilerin altında kaldı.





Asia Today tarafından verilen bilgilere göre LG G2 ilk 4 aylık periyotta 2.3 milyon adet satış yaptı. LG'nin sadece ilk iki aylık beklentisi 3 milyondu. Güney Kore'de model 600 bin adet satış yaptı.





LG'nin G2 modelinin tanıtımı için oldukça büyük reklam faaliyetleri düzenlediği belirtiliyor. Şimdye kadar istenen etkiyi yapamayan reklam faaliyetlerinin, tatil dönemine yaklaştığımız bu günlerde etkili olabileceği konuşuluyor.





LG G2 modeli 5.2 inçlik Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı, Android 4.2.2 işletim sistemi gibi özellikler sunmaktaydı Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 1599TL iken 32GB kapasiteli versiyonu 1799TL.

http://www.phonearena.com/news/LG-G2-sales-fall-behind-expectations-2.3-million-units-in-4-months_id50149