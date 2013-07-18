"LG G2" ismi resmileşti

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LG'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu 7 Ağustos'taki New York etkinliğinde tanıtması beklenirken, modelin ismi ise resmi olarak yetkililer tarafından açıklandı.
LG tepe yöneticisi Jong-seok Park tarafından yapılan açıklamada yeni G serisi akıllı telefonların en üst düzey kullanıcı tecrübesini daha ileriye götüreceğini ve yeni G2 modelinin önceki G serisi ürünlerin oluşturduğu mükemmel şöhretin üzerine inşa edileceğini dile getirdi. Böylece LG G2 ismi resmi olarak da teyit edilmiş oldu.
Performans anlamında standartları belirleyecek modellerden birisi olması beklenen LG G2, 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB/3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/LG-makes-it-official-Optimus-is-out-LG-G2-is-coming-next_id45432 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir S3 tuttu gidiyor arkadaş s3 yerine daha iyi seçenekler de var ve 1 sene beklemeye de gerek yok başka seçenek bakılırsa.
ölü doğdun g2
Daha piyasaya sürülmemiş cihaz hakkında bu kadar kesin yargıya varma bence.
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Cep Telefonları, lg g2 ve lg