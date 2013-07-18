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"LG G2" ismi resmileşti

5 yıl
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38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonu 7 Ağustos'taki New York etkinliğinde tanıtması beklenirken, modelin ismi ise resmi olarak yetkililer tarafından açıklandı.

LG tepe yöneticisi Jong-seok Park tarafından yapılan açıklamada yeni G serisi akıllı telefonların en üst düzey kullanıcı tecrübesini daha ileriye götüreceğini ve yeni G2 modelinin önceki G serisi ürünlerin oluşturduğu mükemmel şöhretin üzerine inşa edileceğini dile getirdi. Böylece LG G2 ismi resmi olarak da teyit edilmiş oldu.

Performans anlamında standartları belirleyecek modellerden birisi olması beklenen LG G2, 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, 2.3GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 2GB/3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü şeklinde özellikler olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-makes-it-official-Optimus-is-out-LG-G2-is-coming-next_id45432 Yorum Yaz
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1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
Adamlar o kadar iddialı cihaz çıkartıyorlar ki bir o kadar kötü pazarlama stratejisine rağmen satıyor arkadaş.
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violiniist 5 yıl
unflattering
Suan en mantıklı hareket s3 almak olur aynen böyle bu telefonlar da sadece 1 sene sonra almak mantıklı oluyor ancak böyle gercek degerine en yakın fiyata alabiliyoruz. Yoksa çıkar çıkmaz alırsak hangi firma olursa olsun Apple hariç çok zarar ediliyor. Aynen benim s3 aldıktan sonra pişman oldugum gibi.

Bir S3 tuttu gidiyor arkadaş s3 yerine daha iyi seçenekler de var ve 1 sene beklemeye de gerek yok başka seçenek bakılırsa.
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unflattering 5 yıl
Suan en mantıklı hareket s3 almak olur aynen böyle bu telefonlar da sadece 1 sene sonra almak mantıklı oluyor ancak böyle gercek degerine en yakın fiyata alabiliyoruz. Yoksa çıkar çıkmaz alırsak hangi firma olursa olsun Apple hariç çok zarar ediliyor. Aynen benim s3 aldıktan sonra pişman oldugum gibi.
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Freeline 5 yıl
optimus g kullanıyorum kullanım itiberiyle iyi ama kamera kalitesi idare eder seviyede diğer özelliklerinde sıkıntı yok. g2 ise arkadaki tuşları ve öndeki ekrandan yer çalan sanal tuşları ile beraber alımayacak bir telefon buna karşı donanımı çok iyi lg, g deki bir yapı yapsa bu donanıma çıkarılabilir bir 4000 lik pil koysa ve microsd girişi eklese kapış kapış gider. malesef bu telefonları kim tasarlıyosa berbat tasarlıyo.
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vefa_18 5 yıl
samsung tan yediğim s4(i9500) kazıgından sonra bunu alacam cihaz aldım ayı dolmadan 2 farklı işlemci ve daha güçlü modeli çıktı lg bu yok zaten paraza sununcaya kadar 1 yıl geçiyor bende yurtdışından alır kullanırım



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wolf silver 5 yıl
ne zaman türkiye ye gelecek orası var ?
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inexo 5 yıl
arkadaki tuslar ve öndeki sanal tuşlar...
ölü doğdun g2
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Guest-F8946C419 5 yıl inexo
inexo

arkadaki tuslar ve öndeki sanal tuşlar...
ölü doğdun g2

Daha piyasaya sürülmemiş cihaz hakkında bu kadar kesin yargıya varma bence.
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Led Zeppelin 5 yıl
usb 3.0 özelliği s800 işlemcilerle gelecek mi ? En çok merak ettiğim konu bu... Biri aydınlatısırsa sevinirim :)
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K.can.tas 5 yıl
güzel haber
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NeroWin 5 yıl
Ben en çok yeni nesil ince True IPS ekranını merak ediyorum...
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carter 5 yıl
Lg 3 gb ram miktarı ile yeniliğe imza atıyor. Bakalım telefon dünyasında başka hangi gelişmeler olacak.
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makaramasuko 5 yıl
yavaş olsalarmış iyiymiş
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Zaidax 5 yıl
3GB ram benim PC'ye yetiştiler artık :D
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