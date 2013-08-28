LG G2 uzaya çıktı









Son dönemlerde akıllı telefonların dayanıklılık ve çekim kabiliyetlerini göstermek adına uzaya gönderilmesi trend haline geldi. Bu trende katılan son cihaz ise LG'nin yeni amiral gemisi G2 oldu.





LG, uzaya gönderilen ilk 13MP çözünürlükte kameraya sahip modelin G2 olduğunu belirtiyor. Optik görüntü dengeleme - OIS özelliği de sunan LG G2'nin atmosferde 30km mesafeye çıkarak -50 derecede yaptığı video kaydı da YouTube üzerinden takipçileri ile paylaşıldı. LG'nin uzay deneyi ile henüz yaygın satışa sunulmayan G2 modeline ilgiyi artırmak istediği sanılıyor.





LG G2 modelinde 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya, 2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi gibi özellikler mevcut.

http://www.phonearena.com/news/LG-G2-sent-to-space-to-film-Earth-on-its-13-megapixel-OIS-camera_id46788