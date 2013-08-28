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LG G2 uzaya çıktı

5 yıl
1,2b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G2 uzaya çıktı


Son dönemlerde akıllı telefonların dayanıklılık ve çekim kabiliyetlerini göstermek adına uzaya gönderilmesi trend haline geldi. Bu trende katılan son cihaz ise LG'nin yeni amiral gemisi G2 oldu.

LG, uzaya gönderilen ilk 13MP çözünürlükte kameraya sahip modelin G2 olduğunu belirtiyor. Optik görüntü dengeleme - OIS özelliği de sunan LG G2'nin atmosferde 30km mesafeye çıkarak -50 derecede yaptığı video kaydı da YouTube üzerinden takipçileri ile paylaşıldı. LG'nin uzay deneyi ile henüz yaygın satışa sunulmayan G2 modeline ilgiyi artırmak istediği sanılıyor. 

LG G2 modelinde 5.2 inçlik Full HD IPS Plus ekran, Snapdragon 800 işlemci, Adreno 330 grafik birimi, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 3000mAh batarya, 2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi gibi özellikler mevcut.

http://www.phonearena.com/news/LG-G2-sent-to-space-to-film-Earth-on-its-13-megapixel-OIS-camera_id46788 Yorum Yaz
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muaz1 5 yıl en beğenilen
görüntüyü hd izleyemeden kamera kalitesine bakıyoruz :D
2 Yanıt Yanıtla +23
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gorkem2626 5 yıl
Telefon cekermi bilmem ama avea yine çekmez yine çekmez
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okan_cehapelioglu 5 yıl
buna inanan varmı
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aod.xTA26 5 yıl
O da birşey mi 3310'da istanbul boğazının serin sularının derinlerinde.Biz reklamını yapıyor muyuz :D
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CertificatedStaff 5 yıl
güzelmiş :D
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koppa 5 yıl
Uzaya cikmasa da alicam bu telefonu. Simdiden kurulmus vaziyetteyim.
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GlasLook 5 yıl
İyi hoş telefonda bu yazılım desteği ile aya çıksa bir şey değişmez. O yüzden işim olmaz.
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join 5 yıl
Filmin sonunda balon patladı mı ne yazık oldu telefona o yükseklikten düştü.
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c_e_m22 5 yıl
Cok cilgin bi telefon. Lg umarim bu telefonun uzerine hemen yenisini cikarmaz. Zira telefon en guzel ovguleri hakediyor.
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Konungariket Sverige 5 yıl
m5c4

45 gün çekilmiş hd videoyu neyle depolamışlar acaba


koskoca lg 1-2 tb harddisk alabilmiştir herhalde ?
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1tiger1 5 yıl
Astronotlar için güzel telefon.

Artık uzaydan ilham alındı gibi sloganlar yaparlar.
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m5c4 5 yıl
45 gün çekilmiş hd videoyu neyle depolamışlar acaba
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hollowman_ 5 yıl
s4, iphone, htc one ve lumia karşılaştırmasında lumia hariç noise oranı en düşük, hatta yok denecek kadar az olan tek kameralı cihaz diyebilirim. Yeni karşılaştırma testleride gelsin bakalım. LG iyi iş çıkarmışa benziyor.
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sorix 5 yıl
oda bi şeymi bizim ayçiçek yağlarımızdan 1 damla tadan çocuklar uzaya kanatsız uçuyor :)) asıl ben o telefonun dünyaya döndüğündeki halini merak ediyorum
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1OOOOOO 5 yıl
ulan şu balon işini hep yapmak istemişimdir araştırıp yapacam birgün
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