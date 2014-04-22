LG G3, 16MP çözünürlükte bir kamera taşıyabilir





LG'nin merakla beklenen yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili şimdiye kadar resmi olarak bilinen tek özellik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı. Ancak gayri resmi olarak pek çok özelliği internete sızmış durumda.





Bunlar arasında zaman zaman ihtilaflar yaşanabiliyor. Ancak genelde üreticilerin birkaç prototip denediği bilindiği için internete sızan bilgilerde de farklılıklar olabiliyor. Son gelen bilgi RAM ve kamera konusunda farklılık yaşanabileceğini gösteriyor.





Sızan bilgiler Sprint operatörünün veritabanında bulunan LS990 model numaralı cihazın profil dosyasından geliyor. Bu cihazın LG G3 olacağına dair ise güçlü bilgiler mevcut.





Bilgilere göre LG G3 modelinde 16MP çözünürlüğünde bir arka kamera yer alacak. LG'nin ayrıca daha gelişmiş OIS+ ile destek vereceği de biliniyor. LG G2'de sektörün ilk OIS destekli 13MP çözünürlükte sensörün kullanıldığı ifade edilmişti. LG G3'te de sektörün ilk OIS destekli 16MP çözünürlükte kamerasının yer alacağı tahmin ediliyor. LG G3 ön tarafta 2.4MP çözünürlükte bir kameraya yer verecek.





LG G3 ile ilgili diğer bir bilgi ise 2GB RAM taşıyacağı yönünde. Bugüne kadar LG G3 modelinin 3GB RAM ile geleceği sıkça dile getirilmişti. Bu bakımdan LG takipçileri hayal kırıklığına uğrayabilir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Xperia Z2 haricinde ne Galaxy S5 ne de HTC One M8 modelleri 3GB RAM tercihi yapmadı. Bunun yanında 2K ekranlı bir cihazda 2GB RAM seviyesinin performansı ne kadar etkileyeceği de merak konusu.





LG G3 modelinde yer alacağı belirtilen microSD desteği de yine profil dosyasında göze çarpan ayrtıntılardan. LG G3'ün bunun haricinde Snapdragon 801 yongaseti ile geleceği de farklı kaynaklardan gelen iddialar arasında.

Ancak buraya bir not düşmek gerekirse 4160x3120 piksel çözünürlük 13MP kameraya işaret ediyor. Bu bakımdan sızan bu bilgilerin ne kadar doğru olabileceği konusunda bir yorum yapmak zor.

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-with-a-16-MP-camera-appears-in-a-Sprint-user-agent-profile_id55409