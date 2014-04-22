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LG G3, 16MP çözünürlükte bir kamera taşıyabilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3, 16MP çözünürlükte bir kamera taşıyabilir

LG'nin merakla beklenen yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili şimdiye kadar resmi olarak bilinen tek özellik 2560x1440 piksel çözünürlükteki ekranı. Ancak gayri resmi olarak pek çok özelliği internete sızmış durumda.

Bunlar arasında zaman zaman ihtilaflar yaşanabiliyor. Ancak genelde üreticilerin birkaç prototip denediği bilindiği için internete sızan bilgilerde de farklılıklar olabiliyor. Son gelen bilgi RAM ve kamera konusunda farklılık yaşanabileceğini gösteriyor.

Sızan bilgiler Sprint operatörünün veritabanında bulunan LS990 model numaralı cihazın profil dosyasından geliyor. Bu cihazın LG G3 olacağına dair ise güçlü bilgiler mevcut. 

Bilgilere göre LG G3 modelinde 16MP çözünürlüğünde bir arka kamera yer alacak. LG'nin ayrıca daha gelişmiş OIS+ ile destek vereceği de biliniyor. LG G2'de sektörün ilk OIS destekli 13MP çözünürlükte sensörün kullanıldığı ifade edilmişti. LG G3'te de sektörün ilk OIS destekli 16MP çözünürlükte kamerasının yer alacağı tahmin ediliyor. LG G3 ön tarafta 2.4MP çözünürlükte bir kameraya yer verecek.

LG G3 ile ilgili diğer bir bilgi ise 2GB RAM taşıyacağı yönünde. Bugüne kadar LG G3 modelinin 3GB RAM ile geleceği sıkça dile getirilmişti. Bu bakımdan LG takipçileri hayal kırıklığına uğrayabilir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Xperia Z2 haricinde ne Galaxy S5 ne de HTC One M8 modelleri 3GB RAM tercihi yapmadı. Bunun yanında 2K ekranlı bir cihazda 2GB RAM seviyesinin performansı ne kadar etkileyeceği de merak konusu.

LG G3 modelinde yer alacağı belirtilen microSD desteği de yine profil dosyasında göze çarpan ayrtıntılardan. LG G3'ün bunun haricinde Snapdragon 801 yongaseti ile geleceği de farklı kaynaklardan gelen iddialar arasında.  
Ancak buraya bir not düşmek gerekirse 4160x3120 piksel çözünürlük 13MP kameraya işaret ediyor. Bu bakımdan sızan bu bilgilerin ne kadar doğru olabileceği konusunda bir yorum yapmak zor.   

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-with-a-16-MP-camera-appears-in-a-Sprint-user-agent-profile_id55409 Yorum Yaz
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Vengace 5 yıl en beğenilen
801yerine 805gelmesini bekliyorum
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crazyzorbey33 5 yıl
Lg yaptımı en iyisini yapacak bakın görün.
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0z0z 5 yıl
Taşısa ne olur ki bir canon un en düşük modeli bile(800 tl lik) fotograf kalitesinde ona 1500 basar uyanin arkadaslar telefon aliyorsunuz fotograf makinesi degil
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LokmanCglyn 5 yıl
4k vıdeo olacaksa 64 bit mimariyle gelmeli yani 64 bitide 801 desteklemiyor , sp 805 destekliyor 805 ten aşağısı androide geri dönmem şahsen
ıos forever 64 bit çıkana kadar , zaten çıksada androidde çok oturacagı zor görünüyor
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DH Misafiri 5 yıl
2K çözünürlüklü ekranı doğrulayan ekran görüntülerinde LG'nin arayüz simgelerini tamamen değiştirdiğini ve Uygulamalar butonunu yuvarlak hale getirdiğini görüyoruz. Ana ekranda oluşturulan klasör tasarımı da yuvarlak hala dönüştürülmüş.
Telefonda yer alması muhtemel teknik özelliklerden söz edecek olursak; Android 4.4.2 KitKat, 5-5inç büyüklüğünde 2560x1440 piksel çözünürlüklü ekran, 2.5GHz frekans hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 805 işlemci, 3GB RAM, 32GB dahili depolama, microSD kart desteği, 16MP çözünürlüklü arka kamera, IPX7 sertifikasıyla suya karşı dayanıklı yapı, 3.200mAh kapasiteli pil.
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DH Misafiri 5 yıl
i.hizliresim.com/... G3 sitesindeki url kodlarında yazıyor.
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DraGonS 5 yıl
2K ekranla gelecekse G3 için beklemem büyük bir hata olmuş olacak.
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burakesan 5 yıl
Hafif karanlık gördü mü iki büklüm olmayacak bir kamerası olacak mı? G2 kullancısı olarak buna cevap bekliyorum doğrusu.
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TIRPAN 5 yıl
2 gb rami beğenmeyenler var ne arsız adamlar ya
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K.can.tas 5 yıl
En az 16 olmalı bence
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General. 5 yıl
2gb ram S801Ac-Ab olsaydı G3 çoktan piyasada olurdu. Kaldıki Z2 gibi bir model varken donanım olarak daha düşük olmaz. Bence G3 2k ekran S805 3gb ram ile gelecek.
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crazyzorbey33 5 yıl
Benim görüşüm arkadaşında dediği gibi Lg'yi savunmak degil niyetim. Diğer markalar erkenden çıktı ve satışlarda fark yaratmak için çıkarları adına oyun olabilir ki siz düşünün hiç 2 k ekran doğrulandıktan sonra 2gb ram olurmu? Soruyorum size cevaplayın. Bakın demedi demeyin ister eksi(-)not ister(+) not verin önemli değil buraya yazıyorum özelliklerini sonra alıntı yapar dediydi dersiniz. Lg G3 özellikleri;
*3 kesin 4 olabilir ram ve 8 çekirdek. Snapdragon 805(ac) mi olur en iyisimi bilemem kesin.
*16mp kamera ve ois+ net kesin sn.makro odak çekim ve gece çekimlerinde netlik.
*2k ekran kesin olacak
*5.5" ekran
*3.2 ve/veya 5mp ön kamera kare hızı 60 fps video recording
*arka kamera video hızı 1080p 60fps 2k video 30 fps 720p 120fps
*pil çıkartılmayan 3200 mah
*arkada yine ve yenilenmiş butonlar
*çift odak ve en iyi ışık veren flaslar.
Dahası Lg den bekleniyor.
Adımı yazın ve doğruymuş dedikleri diyeceksiniz.
Bence Lg en iyisi olamak icin var olacak.
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