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LG G3 Prime olduğu sanılan bir cihaz Bluetooth başvurusunda ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 Prime olduğu sanılan bir cihaz Bluetooth başvurusunda ortaya çıktı

LG'nin G3 amiral gemi modeli sonrasında Güney Kore için daha iyi donanım özelliklerine sahip ve Galaxy S5 LTE-A modeli ile rekabet edecek yeni bir G3 versiyonu hazırladığı uzun süredir gündemde. Benchmark skorlarına da yansıyan bu model dün de Bluetooth başvurusunda karşımıza çıktı.

LG-F460S model numarası taşıyan ve SK Telecom için hazırlandığı ifade edilen cihaz benchmark skorlarında da aynı numara ile boy gösterdiği için LG G3 Prime modeli olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Sızan bilgilere göre cihazda Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik birimi yer alıyor.  2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 450 çekirdeğine sahip olan işlemci Snapdragon 801 yongasetinden yüzde 30-40 oranında yüksek performans sergilerken, pil tüketiminde de gelişmeler kaydediyor. Beraberinde gelen Adreno 420 grafik birimi hali hazırdaki Adreno 330 grafik biriminden yüzde 30-40 daha fazla performans sunuyor. Cihazda ek olarak 225Mbps hızlarına destek veren Qualcomm MDM9635 mobil iletişim yongasına yer verilmiş. 

Hali hazırdaki LG G3 modelinde olmayan diğer bir özellik ise IP67 sertifikası. Cihaz bu sayede 1.5 metreye kadar 30 dakika su altında kalabiliyor. Bunun dışında 1440 x 2560 QHD ekran çözünürlüğü, 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi ve 13MP arka kamera değişmiyor. 

Bluetooth sertifikası ile birlikte LG G3 Prime cihazının kısa süre içerisinde satışa sunulacağı ihtimali güçlenmiş oluyor. Ancak şimdilik kesin bir açıklama mevcut değil. 

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Prime-receives-Bluetooth-certification-release-imminent_id57719 Yorum Yaz
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Quad HD 4 yıl
Bari lg yapmasın o bizimle kalsın samsungun saçma model çıkarma furyasına uymasın
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
Bluetooth basvurusu nedir abi ?
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Leo Minor 4 yıl

Sızan bilgilere göre cihazda Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik birimi yer alıyor. 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 450 çekirdeğine sahip olan işlemci Snapdragon 801 yongasetinden yüzde 30-40 oranında yüksek performans sergilerken,



Her seviye atlayışında performans yükseliyor. Elllerindeki telefonların eskidiği hissi verip yeniye yönlendirme taktiği olsa gerek. Güzel pazarlama.
Sızan bilgilere göre cihazda Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik birimi yer alıyor. 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 450 çekirde...
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DH Misafiri 4 yıl
G2'nin üzerine G3 ve bu alınmaz. G4 beklenmeli.
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RapscallioN 4 yıl
Desenize simdi aldigimiz G3 elimizde patladi:(
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engurlu 4 yıl
Burda sorun Lg de Samsung da Sony de değil.. Bizim ne istediğini bilmez aç gözlü insanımızda..
Adamlar ne çıkarırsa çıkarsın sen sana neyin yettiğini bilmiyormusun??
Ben note 2 kullanirken şuan mtk 6592 li 5.5" Full Hd ips ekranli cihaz kullanıyorum en son oyunları da takılma dan mis gibi oynuyorum her işimi de görüyorum ve bozulana kadar kullanmayi düşünüyorum..
Gözünüz doysun yuh..
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BekirTemel 4 yıl
G2 ile bırakılan olumlu irtiba zedelenir bu cihaz gelirse .
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uzunca961 4 yıl
Fiyatı uçurmadan samsunga uymadan güzel modellere devam ederse cidden samsumga rakip olur ezer geçer belkide. Google la anlaşmayada devam ederse cabası herhalde
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Satoshi Nakamoto 4 yıl
Hepsi yapsın, batsınlar. Sadece Apple ve Xiaomi kalsın.
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ouzqan 4 yıl
Bİ Lg kalmıştı o da çıkarıyor . Sonumuz hayır olsun .
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11THdoctorr 4 yıl
kore deki lte standartı yuzunden cıkarıyolardır yoksa g3 adam akıllı piyasaya cıkmadı
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hdfxf 4 yıl
G3 android L versiyonunun ayrı bir model olarak satılmasını bekliyorum
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Masquerade89 4 yıl
Bir lg eksikti
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XtremeTechLover 4 yıl
Lg de bu aptal trende uydu anlaşılan
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