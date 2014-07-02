LG G3 Prime olduğu sanılan bir cihaz Bluetooth başvurusunda ortaya çıktı





LG'nin G3 amiral gemi modeli sonrasında Güney Kore için daha iyi donanım özelliklerine sahip ve Galaxy S5 LTE-A modeli ile rekabet edecek yeni bir G3 versiyonu hazırladığı uzun süredir gündemde. Benchmark skorlarına da yansıyan bu model dün de Bluetooth başvurusunda karşımıza çıktı.





LG-F460S model numarası taşıyan ve SK Telecom için hazırlandığı ifade edilen cihaz benchmark skorlarında da aynı numara ile boy gösterdiği için LG G3 Prime modeli olacağına kesin gözüyle bakılıyor.





Sızan bilgilere göre cihazda Snapdragon 805 yongaseti ve Adreno 420 grafik birimi yer alıyor. 2.5GHz saat hızında çalışan 4 adet Krait 450 çekirdeğine sahip olan işlemci Snapdragon 801 yongasetinden yüzde 30-40 oranında yüksek performans sergilerken, pil tüketiminde de gelişmeler kaydediyor. Beraberinde gelen Adreno 420 grafik birimi hali hazırdaki Adreno 330 grafik biriminden yüzde 30-40 daha fazla performans sunuyor. Cihazda ek olarak 225Mbps hızlarına destek veren Qualcomm MDM9635 mobil iletişim yongasına yer verilmiş.





Hali hazırdaki LG G3 modelinde olmayan diğer bir özellik ise IP67 sertifikası. Cihaz bu sayede 1.5 metreye kadar 30 dakika su altında kalabiliyor. Bunun dışında 1440 x 2560 QHD ekran çözünürlüğü, 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi ve 13MP arka kamera değişmiyor.





Bluetooth sertifikası ile birlikte LG G3 Prime cihazının kısa süre içerisinde satışa sunulacağı ihtimali güçlenmiş oluyor. Ancak şimdilik kesin bir açıklama mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Prime-receives-Bluetooth-certification-release-imminent_id57719