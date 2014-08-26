LG G3 Stylus gelecek hafta görücüye çıkacak





İlk başlarda LG'nin Note serisine cevap olarak hazırladığı Vu serisinin yeni üyesi olarak adını duyuran ancak daha sonra orta seviye bir Phablet olacağı anlaşılan LG G3 Stylus gelecek haftaki IFA 2014 fuarında görücüye çıkacak. LG yeni modelin özelliklerini resmi olarak duyurdu.





5.5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte IPS bir ekrana sahip olan G3 Stylus modeline 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci gücünü veriyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza bulunan modelin arka kısmında 13MP çözünürlükte ön kısmında ise 1.3MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor.





LG yeni cihazına 3000mAh gücünde bir batarya koyarak kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor. Ekran kalemi ile gelen modelin 3G desteği ve Android 4.4.2 işletim sistemi olacağı belirtiliyor. LG ekran kalemi için Rubberdium ifadesini kullanıyor ve elde daha rahat ve kaymayan bir tutuş sergiliyor. Vu serisi de aynı ekran kalemini kullanıyor. Ürün, amiral gemi modeli G3'den pek çok tasarım özelliğini miras almış.





LG G3 Stylus gelecek ay itibariyle Brezilya'da satışa çıkacak. Sonrasında ise Asya, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerine gönderilecek. Fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Stylus-is-now-official-qHD-display-quad-core-1.3GHz-processor-3G-connectivity_id59789