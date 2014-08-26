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LG G3 Stylus gelecek hafta görücüye çıkacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 Stylus gelecek hafta görücüye çıkacak

İlk başlarda LG'nin Note serisine cevap olarak hazırladığı Vu serisinin yeni üyesi olarak adını duyuran ancak daha sonra orta seviye bir Phablet olacağı anlaşılan LG G3 Stylus gelecek haftaki IFA 2014 fuarında görücüye çıkacak. LG yeni modelin özelliklerini resmi olarak duyurdu.

5.5 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte IPS bir ekrana sahip olan G3 Stylus modeline 1.3GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci gücünü veriyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza bulunan modelin arka kısmında 13MP çözünürlükte ön kısmında ise 1.3MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. 

LG yeni cihazına 3000mAh gücünde bir batarya koyarak kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor. Ekran kalemi ile gelen modelin 3G desteği ve Android 4.4.2 işletim sistemi olacağı belirtiliyor. LG ekran kalemi için Rubberdium ifadesini kullanıyor ve elde daha rahat ve kaymayan bir tutuş sergiliyor. Vu serisi de aynı ekran kalemini kullanıyor. Ürün, amiral gemi modeli G3'den pek çok tasarım özelliğini miras almış. 

LG G3 Stylus gelecek ay itibariyle Brezilya'da satışa çıkacak. Sonrasında ise Asya, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerine gönderilecek. Fiyatı henüz açıklanmadı.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-Stylus-is-now-official-qHD-display-quad-core-1.3GHz-processor-3G-connectivity_id59789 Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 4 yıl
telefon mezarlığına bir üye daha
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asterisk* 4 yıl
pikselleri sayarım falan diyenlerin çoğu 15.6 inç laptopta 1366*768 ekran kullanıyor.
gerçi bu laptop üreticilerin hatası mıdır telefon üreticilerin rekabet yüzünden sapıtmasından mıdır emin değilim. ama küçücük telefonda 720p'den fazlası aslında gereksiz.
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madhane 4 yıl
1gb ram ne ? o ekran cozunurlugu ne ? tutmaz bu anca bilmeyen alır
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Batuist 4 yıl
5.5"te o çözünürlük hakikaten felaket. LGnin ne yapmaya çalıştığını anlamak zor. Firma neyin kafasını yaşıyor acaba..
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Master_Evil 4 yıl
8 gb mı???
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DarthLuca 4 yıl
Tamda G3'ün 2K ekranından şikayet edenlere göre olmuş, güle güle kullanın artık :)
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KanunAdamı 4 yıl
Akıllı telefonlarda hep pil ömründen söz edilirdi. LG' de bu sese kulak vermiş. O çözünürlük o batarya ile rahat 2 günü dolu dolu çıkartır.
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sercan133 4 yıl
incelerseniz pixelleri saymanızı istiyorum.
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darkaura 4 yıl
cin pazarina yonelik yapilmis bir urun. ozelliklerine fazla takilmayin.
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The Tenth Doctor 4 yıl
Note 2 ile aynı fiyata koyarlar artık.
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huseyincarnege 4 yıl
çok dandik olmuş bune ya note bölemi cevap veri cok bekler
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Umutcan 4 yıl
Bir ortasını bulun hakikaten, bir cihaza abartı 2k çözünürlük, diğerine ise hd bile olmayan bir çözünürlük... Note 1 bile hd idi.
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