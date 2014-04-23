LG G3 arayüz görselleri sızmaya devam ediyor

Son günlerin en çok gündeme gelen konularından birisi olan LG G3, halen üzerindeki sır perdesini aralamış değil ancak sızıntılar ile cihazın neler sunabileceği az çok ortaya konmuş oldu. Son sızan görseller de yine modelin arayüzüne ait.





LG'nin akıllı telefonlarında kullandığı Optimus arayüzüne ait olan görseller daha önce olduğu gibi daha sade bir ikon tasarımının ilk işaretlerini veriyor. Ayrıca ekran görüntülerinin çözünürlüğü de cihazın 2560x1440 piksel çözünürlüğünü teyit eder nitelikte.





Google'ın Android 4.4 KitKat ile daha sade bir kullanıcı arayüzü sunmaya başlaması, üçüncü taraf arayüz geliştiricilerine de yansımaya başladı. Samsung'un da henüz tanıtılmamış kullanıcı arayüzünde oldukça sade ögeler mevcut.





Görsellerde bildirim penceresinin kısayollarla biraz kalabalıklaştığı görülüyor. Bunun dışında genel itibariyle sadeleşmiş bir arayüz tasarımı mevcut. LG G3 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil. Son sızan bilgiler ışığında cihazın Snapdragon 801, 5.5 inçlik ekran, 2GB RAM, microSD desteği şeklinde özellikler sunması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/LG-G3-UI-images-leak-seemingly-confirm-the-smartphones-Quad-HD-1440-x-2560-resolution_id55429#2-