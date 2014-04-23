Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G3 arayüz görselleri sızmaya devam ediyor

5 yıl
795
1
65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G3 arayüz görselleri sızmaya devam ediyor
Son günlerin en çok gündeme gelen konularından birisi olan LG G3, halen üzerindeki sır perdesini aralamış değil ancak sızıntılar ile cihazın neler sunabileceği az çok ortaya konmuş oldu. Son sızan görseller de yine modelin arayüzüne ait.

LG'nin akıllı telefonlarında kullandığı Optimus arayüzüne ait olan görseller daha önce olduğu gibi daha sade bir ikon tasarımının ilk işaretlerini veriyor. Ayrıca ekran görüntülerinin çözünürlüğü de cihazın 2560x1440 piksel çözünürlüğünü teyit eder nitelikte.

Google'ın Android 4.4 KitKat ile daha sade bir kullanıcı arayüzü sunmaya başlaması, üçüncü taraf arayüz geliştiricilerine de yansımaya başladı. Samsung'un da henüz tanıtılmamış kullanıcı arayüzünde oldukça sade ögeler mevcut.

Görsellerde bildirim penceresinin kısayollarla biraz kalabalıklaştığı görülüyor. Bunun dışında genel itibariyle sadeleşmiş bir arayüz tasarımı mevcut. LG G3 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil. Son sızan bilgiler ışığında cihazın Snapdragon 801, 5.5 inçlik ekran, 2GB RAM, microSD desteği şeklinde özellikler sunması bekleniyor.  
LG G3 arayüz görselleri sızmaya devam ediyor


http://www.phonearena.com/news/LG-G3-UI-images-leak-seemingly-confirm-the-smartphones-Quad-HD-1440-x-2560-resolution_id55429#2- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sombie 5 yıl en beğenilen
Ben Android dünyasında 2 telefon bilirim SONY ve HTC şimdi. LG de kendini göstermeye birşeyler yapmaya başladı. Gerçekten Tebrik ederim. İnş saçma sapan şeylerle doldurmazlar telefonu.
Ben Android dünyasında 2 telefon bilirim SONY ve HTC şimdi. LG de kendini göstermeye birşeyler yapmaya başladı. Gerçekten Tebrik ederim. İnş saçma sapan şeylerl...
Devamını Gör
Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vengace 5 yıl frapsxxx
frapsxxx
rorschach_
Apple her turlu bu tasarim konusunda etkili oluyor. Adamlar bildirim barını ve ayar kisayollarini androidden gordu aldi. Simdi ki kisayollarin simgelerine bakin. Helal olsun bu apple a. Cok para istiyor ama...

EVet kısayollar iostan çalıntı.

Iosun bildirim bari androidden komple calinti onu ne yapicaz?
frapsxxxrorschach_Apple her turlu bu tasarim konusunda etkili oluyor. Adamlar bildirim barını ve ayar kisayollarini andr...
Devamını Gör
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykutello57 5 yıl
İlk başlarda samsung'un arayuzune benziyordu ama şimdi telefon kendi benliğine iyice bürünmüşe benziyor
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Shakur54 5 yıl
Açıkçası benim hiç hoşuma gitmiyor arayüz. Ios un o arayuz renklerine bürünmüş sanki
g2 ve flex bence harikaydı ama bununla bir tık geri gitmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xyoline 5 yıl
Aşağıdaki yorumu HTC One M8' in anakonusuna da atmıştım. buraya da atayım;

Allah'ını seven üstüme G3 atsın!!!

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 5 yıl
telefonda güzel, arayüzde güzel, birde iyi bir fiyattan giriş yaptımı htc samsung alayı avucunu yalar, helal olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chengineer 5 yıl
ya herkes çözünürlüğe takmış da, zaten markette o çözünürlüğe çıkabilecek kaç oyun var ki? olanlarda da grafik ayarı var. perormansı niye düşsün cihazın? hele bir durun çıksın test edilsin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile75 5 yıl
Şimdi bu arayüz G2'ye gelmeyecek mi.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Stark 5 yıl
Zevkler ve renkler farklıdır.
Arayüz sade ve hoşuma gitti benim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkbey___ 5 yıl

çok çocuksu ve basit
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chantodowill 5 yıl
Bi telefon beğeniyorsun tam alacaksın bi bakıyon başka bi tane çıkmış,abi bi durun ya telefonların tadını çıkaralım bu ne hırs :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serenity. 5 yıl
ulan bayılıyorum burdaki yorumları okumaya ya :D savaş alanı gibi oluyo falan fjsgsd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Ya G2 yede gelir miii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouz4663 5 yıl
G2 'deki arayüz daha güzel duRuyor ikonlar iyi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LokmanCglyn 5 yıl
2k ekran çok erken gerek yok, param olsada almam full hd fazlasıyla yetıyor bazen 1600-900 olsa ıyı olurmuydu dıye dusunmuyor değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cybershot123 5 yıl
Ayrıca ben ikonlar dışında hiçbir fark göremedim arayüzde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
795 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve
2 etiket daha lg g3 g3
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH Steam Machine Bölüm 2: SteamOS parmaklarınızın ucunda! 5 yıl Yeni HTC One M8 "Farklı olanı arayanlara özel" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim