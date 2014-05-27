Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G3 fiyat ve satış tarihi belli oldu

4 yıl
4,7b
1
198
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G3 fiyat ve satış tarihi belli oldu

LG'nin saatler önce resmi olarak duyurduğu G3 amiral gemi modelinin fiyat ve çıkış tarihi ile ilgili ilk bilgiler ülkelerin büyük operatörlerinden gelmeye başladı.

Geçen yıl ki LG G2 modelinden daha erken bir tarihte tanıtılan LG G3 bu bakımdan daha erken piyasaya çıkıyor. Gelecek ay itibariyle 170 ülkede piyasaya sürülecek olan LG G3 operatörlerin raflarına genelde son hafta çıkacak.

Fiyat olarak ise LG G2 ile benzer bir çizgi izleyeceği izlenimi uyandırmayan LG G3 İngiltere'de 500 Pound, Hollanda'da 550 Avro seviyesinde bulunuyor. Fiyatın 600 Avroya kadar çıkabileceği belirtiliyor. ABD'de ise 600$ fiyat etiketine sahip. 

LG G3'ün 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi şeklinde iki seçeneği mevcut. Ancak açıklanan fiyatlar alt versiyon için geçerli. Bu bakımdan üst versiyon biraz daha pahalı olacaktır. 

LG G2'nin fiyat politikasını da göz önüne alırsak, ülkemizde alt versiyonun 1700-1900TL, üst versiyonun ise 2000-2300TL bandına oturacağını tahmin edebiliriz. Bu durumda alt seviye versiyon Galaxy S5, HTC One M8 gibi rakiplerinden daha ucuz piyasaya çıkmış olacak. Üst seviye versiyon ise hemen hemen aynı seviyede olacak. Kesin fiyatlandırmanın ise yarın belli olması bekleniyor.

LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC, 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, 13MP çözünürlükte lazer odaklamalı ve OIS destekli kamera, 2MP çözünürlükte geniş açılı ön kamera, 8.9mm kalınlık, 150gr ağırlık şeklinde özellikler yer almaktaydı.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-price-and-release-date_id56548 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TickTok 4 yıl en beğenilen
Gerçekten olmadı bu fiyat.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


LİNK
Yanıtla +95
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurcagy 4 yıl
64 bit öncesi satabildiklerini satmaya çalışıyorlar, çünkü 64 bite geçildikten sonra kolay kolay performans ihtiyacı doğmayacak. Almayın abi bu kadar basit, ben önümüzdeki seneye bıraktım telefon almayı.
64 bit öncesi satabildiklerini satmaya çalışıyorlar, çünkü 64 bite geçildikten sonra kolay kolay performans ihtiyacı doğmayacak. Almayın abi bu kadar basit, ben...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +80
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egeboys0 4 yıl
Ve fiyat performans kavramı ölür. Geçmiş olsun. Gecîrenlerde sagolsun.
3 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
TriaThlon 4 yıl

16 gb fiyatı şimdiden 1.850 TL'ye düşmüş...


akakce.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganeja 4 yıl
Vay be..iphone al takma kafana ha...?
..esim 5 s de... wifi kapali..

3g gerekirse aciyor...gunde 2 kere sarj ederdi....abarti gibi gelecek..3.ye basladi artik...ne optimizasyonmus be....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
phantomt 4 yıl
BU NE LA IPHONE 5 S ALIRIM ARKAMA YASLANAIRIM BI DAHADA GUNCELLEME FELAN DUSUNMEM BU PARALARA...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selim6 4 yıl
ya ne güncelleme meraklısısınız ben 4.2.2 kullanıyorum hala kit kata geçmedim pek de düşünmüyorum işimi görsün yeter iphone a 2000 verecek değilim haa paran çoktur sen ver ama küçük ekranda az batarya ile sana mutluluklar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hhdk 4 yıl
Bu aralar haberleri kim yazıyor arkadaş. Türkçenin sınırlarında cümleler var anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Misal "Gelecek ay itibariyle 170 ülkede piyasaya sürülecek olan LG G3 operatörlerin raflarına GENELDE son hafta çıkacak."
arada sırada ilk haftalar çıkar ama genelde son hafta çıkıyor mu nedir görünüp görünüp kayıp mı oluyor cihaz???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Şaka maka Iphone 5S f/p ürünü oldu. 2014 yılının ortasına oturduk ama siz daha 64 bit telefon alıp ta tee 2013 Son çeyreği çıkan telefonla karşılaştıramadınız bile. Alın bi Iphone kafanız rahat etsin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dreamer Apartment 4 yıl
El-Ci El-Ci El-Ci El-Ci El-Ci

Yaşasın El-Ci

Ge üç - Ge üç - Hadi Ge üç - Adamsın ge üç.

Vallahi de billahi de teknoloji zombisi gibisiniz.

2 cigolayt
2 cigolayt yetmeeeezz
Eveet yetmeeez
Yetmeeez El-ciii
Piyasayı sil süpür 3 koy
3 cigolayttt olsun eveeet
Üç üç üç üç obaaaa
Üç cigolayttt eheeeee

Ekran beş inç
Beş inç küçük gelmeye başladı
Ööööğğğ El-ci duy sesimizi
El-ciiii büyüt hadi büyüt
El-ciii yaparsın sen
Ööööö 5.5 inççç
El-ciiii adamsın El-ciii
Öööö El-ci bir numara

El-ci sınapdıragon 801 koymus
801111 ööööööö
Acaba 80222 mi olsun öööğğ
Hadi el-ci 802 koy ööö
Öööö elciii piyasa senindir koyarsan

Full eyçti ekran öööö
Öööö eyçtiiii
Öööö
Acaba artırsalar mı öööö
Artsın tamam öööö
2K yapsınlar öööğğğ
2K oleyyy öööö El-ci adamsın
Ekran müthiş El-ciiiüü
Aşkımsın elciiii

Kasa alimunyum olsun Öğğğğ
Evet olsun öğğğğ
Ööööö olsun
Hadi elci bir el at elci
Alüminyumların aşkına
Öööğğğğ elciii
Kasayı değiştir piyasa senindir
Öğğğğ

Mehmet 24 yaşında. LG G2'si var. Rom Root işlerine köküne kadar girdi. Canı sıkıldı G3'e geçecek.

Ahmet 21 yaşında G2'yi sırf rom root işlerine girip kafayı sıyırmak için aldı. Ancak alırken kamerasını test etmeyi unuttu. Şuan düşük ışıkta tost makinesinden rezil çeken bir telefonu var. Ama olsun. Çünkü onun telefonunun ekranı büyük ve root
işleriyle uğraşıyor !

Hakan 28 yaşında. G2'yi beğenerek aldı. Çok para ödedi. G3 çıkınca morali bozuldu. Kendine yediremeyip tüm forumu gezerek G3 almak aptallıktır yazıyor.

Hasan 13 yaşında. Babası ona karne hediyesi olarak G2 aldı. Çok hızlı bir telefonu var. Tüm google play uygulamalarına "Gözüksün diye" oy veriyor.

Hala kafayı ramine işlemcisine takanlar var. Kardeşim 2 değil de 3 Gb olsa ne olacak ? 4 çekirdek değil de 6 çekirdek olsa ne olacak. Sırf örnek olsun diye yazıyorum canı cehenneme umrumda değil iphone 5S'e 1 GB RAM ram koydular 2 tane de çekirdek koydular. Donanıma bakarsak sizin tabirinizle telefon çöp; ama gel gör ki her şey de hızlı telefon. Siz 3 Gb, 2 Gb ram tartışması yapıyorsunuz. Yapsanız ne değişecek ? 10 megabaytlık fotoğraf efekt programı bile kasıyor. Misal spider-man oyununu 5S kadar akıcı oynatamıyor. Açın izleyin karşılaştırma videolarını. Veya gidin teknoloji marketine. Her şeyin donanım olmadığını görün. Optimize olayı düzgün olmadıkça dilediğiniz şey olmayacak sokun şunu kafanıza.

Ben örnek olsun diye yazdım. Şimdi dersiniz yok iphonecu vs. Telefonum S4. Aldığım güne lanet okuyorum. Hiçbir telefon umrumda değil. Ancak sizden rica ediyorum zombi gibi teknoloji kavgası yapmayın.


Şu 3'ün 5'in lafını yapanlara bir yıl boyunca zorla 3310 kullandırtıp şükür ettirmek istiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertbuyukpolat 4 yıl Dreamer Apartment
Dreamer Apartment
El-Ci El-Ci El-Ci El-Ci El-Ci

Yaşasın El-Ci

Ge üç - Ge üç - Hadi Ge üç - Adamsın ge üç.

Vallahi de billahi de teknoloji zombisi gibisiniz.

2 cigolayt
2 cigolayt yetmeeeezz
Eveet yetmeeez
Yetmeeez El-ciii
Piyasayı sil süpür 3 koy
3 cigolayttt olsun eveeet
Üç üç üç üç obaaaa
Üç cigolayttt eheeeee

Ekran beş inç
Beş inç küçük gelmeye başladı
Ööööğğğ El-ci duy sesimizi
El-ciiii büyüt hadi büyüt
El-ciii yaparsın sen
Ööööö 5.5 inççç
El-ciiii adamsın El-ciii
Öööö El-ci bir numara

El-ci sınapdıragon 801 koymus
801111 ööööööö
Acaba 80222 mi olsun öööğğ
Hadi el-ci 802 koy ööö
Öööö elciii piyasa senindir koyarsan

Full eyçti ekran öööö
Öööö eyçtiiii
Öööö
Acaba artırsalar mı öööö
Artsın tamam öööö
2K yapsınlar öööğğğ
2K oleyyy öööö El-ci adamsın
Ekran müthiş El-ciiiüü
Aşkımsın elciiii

Kasa alimunyum olsun Öğğğğ
Evet olsun öğğğğ
Ööööö olsun
Hadi elci bir el at elci
Alüminyumların aşkına
Öööğğğğ elciii
Kasayı değiştir piyasa senindir
Öğğğğ

Mehmet 24 yaşında. LG G2'si var. Rom Root işlerine köküne kadar girdi. Canı sıkıldı G3'e geçecek.

Ahmet 21 yaşında G2'yi sırf rom root işlerine girip kafayı sıyırmak için aldı. Ancak alırken kamerasını test etmeyi unuttu. Şuan düşük ışıkta tost makinesinden rezil çeken bir telefonu var. Ama olsun. Çünkü onun telefonunun ekranı büyük ve root
işleriyle uğraşıyor !

Hakan 28 yaşında. G2'yi beğenerek aldı. Çok para ödedi. G3 çıkınca morali bozuldu. Kendine yediremeyip tüm forumu gezerek G3 almak aptallıktır yazıyor.

Hasan 13 yaşında. Babası ona karne hediyesi olarak G2 aldı. Çok hızlı bir telefonu var. Tüm google play uygulamalarına "Gözüksün diye" oy veriyor.

Hala kafayı ramine işlemcisine takanlar var. Kardeşim 2 değil de 3 Gb olsa ne olacak ? 4 çekirdek değil de 6 çekirdek olsa ne olacak. Sırf örnek olsun diye yazıyorum canı cehenneme umrumda değil iphone 5S'e 1 GB RAM ram koydular 2 tane de çekirdek koydular. Donanıma bakarsak sizin tabirinizle telefon çöp; ama gel gör ki her şey de hızlı telefon. Siz 3 Gb, 2 Gb ram tartışması yapıyorsunuz. Yapsanız ne değişecek ? 10 megabaytlık fotoğraf efekt programı bile kasıyor. Misal spider-man oyununu 5S kadar akıcı oynatamıyor. Açın izleyin karşılaştırma videolarını. Veya gidin teknoloji marketine. Her şeyin donanım olmadığını görün. Optimize olayı düzgün olmadıkça dilediğiniz şey olmayacak sokun şunu kafanıza.

Ben örnek olsun diye yazdım. Şimdi dersiniz yok iphonecu vs. Telefonum S4. Aldığım güne lanet okuyorum. Hiçbir telefon umrumda değil. Ancak sizden rica ediyorum zombi gibi teknoloji kavgası yapmayın.


Şu 3'ün 5'in lafını yapanlara bir yıl boyunca zorla 3310 kullandırtıp şükür ettirmek istiyorum.

bir zamanlarin galaxy s2 kullanicisi olarak 1 senedir 3310 kullanmaktayim. soylediklerinde haklisin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 4 yıl

2000 Lira ile giriş yaparsa etkili satış yakalar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Benchmark sonuçları belli olsun bakalım. Ama bence 2k ekran 801 işlemciye fazla kasmalara neden olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
kardeşim 1500 ile 2000 tl arasında olaydı bari yaa ben ona o kadar para verene kadar gider S5 alırım daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICromwelleI 4 yıl
İyide bu primelar ne zaman çıkcakki.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve lg g3
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G3 için geri sayım başladı: Yeni nesil süper telefondan neler bekliyoruz? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim