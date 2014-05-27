LG G3 fiyat ve satış tarihi belli oldu





LG'nin saatler önce resmi olarak duyurduğu G3 amiral gemi modelinin fiyat ve çıkış tarihi ile ilgili ilk bilgiler ülkelerin büyük operatörlerinden gelmeye başladı.





Geçen yıl ki LG G2 modelinden daha erken bir tarihte tanıtılan LG G3 bu bakımdan daha erken piyasaya çıkıyor. Gelecek ay itibariyle 170 ülkede piyasaya sürülecek olan LG G3 operatörlerin raflarına genelde son hafta çıkacak.





Fiyat olarak ise LG G2 ile benzer bir çizgi izleyeceği izlenimi uyandırmayan LG G3 İngiltere'de 500 Pound, Hollanda'da 550 Avro seviyesinde bulunuyor. Fiyatın 600 Avroya kadar çıkabileceği belirtiliyor. ABD'de ise 600$ fiyat etiketine sahip.





LG G3'ün 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi şeklinde iki seçeneği mevcut. Ancak açıklanan fiyatlar alt versiyon için geçerli. Bu bakımdan üst versiyon biraz daha pahalı olacaktır.





LG G2'nin fiyat politikasını da göz önüne alırsak, ülkemizde alt versiyonun 1700-1900TL, üst versiyonun ise 2000-2300TL bandına oturacağını tahmin edebiliriz. Bu durumda alt seviye versiyon Galaxy S5, HTC One M8 gibi rakiplerinden daha ucuz piyasaya çıkmış olacak. Üst seviye versiyon ise hemen hemen aynı seviyede olacak. Kesin fiyatlandırmanın ise yarın belli olması bekleniyor.





LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC, 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekran, 13MP çözünürlükte lazer odaklamalı ve OIS destekli kamera, 2MP çözünürlükte geniş açılı ön kamera, 8.9mm kalınlık, 150gr ağırlık şeklinde özellikler yer almaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/LG-G3-price-and-release-date_id56548