LG G3 memleketinde 5 günde 100 bin adet sattı





LG'nin ülkemizde de resmi bir etkinlik ile tanıttığı yeni amiral gemi modeli G3, kendi memeleketinde açılışı rekorlarla yaptı.





Firma tarafından verilen bilgilere göre Güney Kore'de ilk 5 gün LG G3 modelinin ulaştığı satış rakamı 100 bin olarak kaydedildi. Bu her gün 20 bin cihaz satıldığı anlamına geliyor. Ancak günlük bazda firmanın beklentilerinin 5000-10000 altında kaldığını belirtelim.





Geçen yıl LG G2 ilk 5 gün toplamda 50 000 satmıştı. Bu bakımdan kendi rekorunu kırdı. Ayrıca Galaxy S5'in ilk 5 gün rakamı da 40 000 civarında ölçülmüştü. Bu bakımdan da Samsung'u geride bıraktığı belirtiliyor.





Ancak bununla birlikte Samsung'un toplam ilk hafta satışı 2-3 milyon arasında değişirken, bugüne kadar ise yirmi milyon rakamını geçtiği tahmin ediliyor. LG G3 ise halen Güney Kore'de satışlarını devam ettiriyor.





Verilen rakamlar LG G3'ün gördüğü ilgiyi göstermesi açısından önemli. Global pazara çıktığında LG G3'ün bu ilgiyi devam ettirebileceği düşünülüyor. 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekrana sahip olan cihazda Snapdragon 801 yongaseti, 2GBRAM/16GB depolama veya 3GB RAM/32GB depolama şeklinde özelliklere sahip olan LG G3'ün ülkemizdeki fiyatı da merakla bekleniyor.

http://androidcommunity.com/lg-g3-first-week-sales-reach-100000-in-south-korea-20140605/