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LG G3 memleketinde 5 günde 100 bin adet sattı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 memleketinde 5 günde 100 bin adet sattı

LG'nin ülkemizde de resmi bir etkinlik ile tanıttığı yeni amiral gemi modeli G3, kendi memeleketinde açılışı rekorlarla yaptı.

Firma tarafından verilen bilgilere göre Güney Kore'de ilk 5 gün LG G3 modelinin ulaştığı satış rakamı 100 bin olarak kaydedildi. Bu her gün 20 bin cihaz satıldığı anlamına geliyor. Ancak günlük bazda firmanın beklentilerinin 5000-10000 altında kaldığını belirtelim. 

Geçen yıl LG G2 ilk 5 gün toplamda 50 000 satmıştı. Bu bakımdan kendi rekorunu kırdı. Ayrıca Galaxy S5'in ilk 5 gün rakamı da 40 000 civarında ölçülmüştü. Bu bakımdan da Samsung'u geride bıraktığı belirtiliyor. 

Ancak bununla birlikte Samsung'un toplam ilk hafta satışı 2-3 milyon arasında değişirken, bugüne kadar ise yirmi milyon rakamını geçtiği tahmin ediliyor. LG G3 ise halen Güney Kore'de satışlarını devam ettiriyor.

Verilen rakamlar LG G3'ün gördüğü ilgiyi göstermesi açısından önemli. Global pazara çıktığında LG G3'ün bu ilgiyi devam ettirebileceği düşünülüyor. 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS+ ekrana sahip olan cihazda Snapdragon 801 yongaseti, 2GBRAM/16GB depolama veya 3GB RAM/32GB depolama şeklinde özelliklere sahip olan LG G3'ün ülkemizdeki fiyatı da merakla bekleniyor. 

http://androidcommunity.com/lg-g3-first-week-sales-reach-100000-in-south-korea-20140605/ Yorum Yaz
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prof.exx 4 yıl en beğenilen
Memleketinde satar tabi. Bizimkilerde memleketten çökelek getirince kapış kapış gidiyor

Kıyasladığım şeye bak. aha işte ülke olarak durumumuz ortada


Dipnot: Ekrem71 haber başlığı yanlış olmuş, doğrusu; "LG G3 memleketinde 5 günde 100 bin adet satmış olabilir ben bilmiyom öyle diyolar"

Ender abi kızma, seviyorum seni
Memleketinde satar tabi. Bizimkilerde memleketten çökelek getirince kapış kapış gidiyorKıyasladığım şeye bak. aha işte ülke olarak durumumuz ortada ...
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Yanıtla +78
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zotacing 4 yıl
Orada da asgari ücretin 2/2.5 katı fiyatına satılsın, görürüm ben o zaman kaç adet satıyor.
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yukselg 4 yıl gkn_ymz
s5 m8 note 3 z1 z2 bu cihazların hangi özelliği hangi donanımı 2000 küsür tl eder... g2 1300 civarında iken bu telefonlar 2000 küsür tl.. arada yaklaşık 1000 tl var ve bu aradaki 1000 tl ye değicek neyi var. 1000 tl edicek hangi donanımı var. 1000 tl edicek hangi özelliği var. şu şu şu özellikleri şu şu şu donanımları 1000 lira eder ve bu yüzden şu telefon alınır diyebilecek var mı... YOK.. bu telefonlar ile aralarında kesinlikle bu kadar fark olamaz bu telefonlar 2000 küsür fiyata satılıyorsa g2 ve g3 de 2000 küsür tlye satılması gerekiyor
s5 m8 note 3 z1 z2 bu cihazların hangi özelliği hangi donanımı 2000 küsür tl eder... g2 1300 civarında iken bu telefonlar 2000 küsür tl.. arada yaklaşık 1000 t...
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DH Misafiri 4 yıl
su anda ön siparis fiyatı 16 gb için 550 euro çıktığı zaman 500 euro görebiliriz 1-2 ay sonra 480-450 euro rahatlıkla bulursun 450 euro da 1300 tl yapıyor g3 radyo donanımı var ama yüklü değil vergi alınmaması için vergi kdv fln 300 tl desen fazlada 1600-1800 tl arası lg g3 kesinlikle girecek ama 32 gb fiyatı 2000 TL gecebilir arka planda çok uygulama çalıştırmayacaksanız gerek yok bence hemenalın
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ICromwelleI 4 yıl

Çok güzel noktaya değinmişsin ÖTV KDV denen şey bizim ülkemizde oldukça fiyatların iyi bir politikadan gireceğini beklemek yanlış olur diyebilirim.Bizim milletimiz 2000 tl olsa bile koşar gider alır üreticilerde ne yapsan bunlar alıyor bu fiyatta kalsın derler Valla şahsen şu yutdışından telefon getirme olayı sorun olmasa o zaman bak bakalım neler oluyordu herkez telefon değiştirirdi.
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ahmetay74 4 yıl
Xiaomi bunu 1 dakikada yaptı ?!?!?!
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Das Boot 4 yıl ahmetay74
ahmetay74

Xiaomi bunu 1 dakikada yaptı ?!?!?!

Çin'in nufusu 1.5 milyar, Güney Kore'nin 50 milyon.
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semih4444 4 yıl
Adamlar yapıyor ya :):)
Milleti Samsung'dan kurtarsa kurtarsa LG kurtarır !!!
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einhander 4 yıl
guney kore şanşlı ulke gercekten
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Kreativ 4 yıl
Teknoloji magandası oldu ya koca dünya...
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General. 4 yıl
1500tl seviyesinde gelsin burda daha çok satılır.
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ergenius 4 yıl
Nedense G.Koreyi seviyorum adamlar caliskan
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Batuist 4 yıl
Yılın telefonu üstüne telefon yok... s5 filan hikaye.. zaten amoled ile yanayana koyup bakınca ekran farkını ancak o zaman çok daha iyi anlıyorsun.. ips çok çok daha güzel görüntü veriyor.. amoled yakından bakınca süzgeç gibi arka planı...
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Master_Evil 4 yıl
ne memleketmiş herkes en tepe modeli kullanıyor
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karakorsansakal 4 yıl
benim altımda x6 var, cebimde mega 6.3, başka telefon da bakmıyorum moda gibi takip etmiyorum
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karakorsansakal 4 yıl
bizim ülkemizde 2.500 satarlar, nede olsa bu ülkenin topraklarında deniz de bol keriz de bol, anlayışı ile pazarlama taktileri sunuluyor..bizim insanımızında ayranı yok içmeye atla gider sıçmaya. gösteriş meraklısı olduğu için ekmek almaz biriktirir, cep telefonunun en yeni modeline bakar
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okan_cehapelioglu 4 yıl
elemanı eksi yağmuruna tutmuşsunuz ama doğru diyor donanımhaberin reklam almadığı firma kaldımı adamlar turkcelin 10 inc 3000 mah bataryalı tabletini bile öve öve btiremedi bu incelemerin tarafsız olmadığını herkes biliyor zaten tarafsız objectif inceleme yapan platformalarının hali ortada (teknoseyir)
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