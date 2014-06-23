LG G3 mini olduğu sanılan bir cihaz kargo veritabanında görüntülendi





LG'nin bu yıl başlarında G2 amiral gemi modeline eşlik etmesi bakımından lanse ettiği G2 mini akıllı telefonu bir türlü beklenen tüketici ilgisini yakalayamamıştı. 4.7 inçlik ekran boyutu ve donanım açısından eleştirilen cihazın yeni nesli ise ilk ipuçlarını vermeye başladı.





Hintli kargo veritabanı Zauba'da ortaya çıkan ve LG G3 mini olduğu düşünülen LGD722 model numarasına sahip cihaz, firmanın ekran boyutunda tersine doğru bir süreç izleyebileceğini gösteriyor.





Bilgilere göre LG G3 mini modelinde 4.5 inçlik bir ekran yer alırken, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 5MP çözünürlükte arka kamera, 8GB depolama kapasitesi ve 2100mAh gücünde batarya diğer özellikleri arasında.





Ekranın küçük olmasının yanında batarya ve kamera G2 mini modelinden biraz daha düşük. İşlemci ise aynı kalmış. Bu bakımdan G3 mini de önceki versiyondan büyük farklara sahip olmayacak.





Şimdilik G3 mini ile ilgili bilgiler bunlardan ibaret. Genelde Zauba veritabanında yer alan cihazların bir süre sonra lanse edildiğine şahit oluyoruz. Ancak yine de resmi lansmana kadar bazı özelliklerin değişebilme ihtimali var.

https://www.zauba.com/import-lgd722-hs-code.html