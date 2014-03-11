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LG G3 toza ve suya dayanıklılık sertifikası taşıyabilir

5 yıl
13,1b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 toza ve suya dayanıklılık sertifikası taşıyabilir

Son iki yıldır üst seviye mobil cihazlarda farklı seviyelerde suya ve toza dayanıklılık özelliğinin artık standart haline geldiğine şahit oluyoruz. Galaxy S5 modelinden sonra LG de yeni amiral gemi modelinde bu sertifikaları sunabilir.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG G3 modeli suya ve toza dayanıklılık konusunda rakiplerinden geri kalmayacak. LG G2 modelinde bu sertifikaya yer vermeyen LG, artan ilgi üzerine yeni amiral gemi modeline bu özelliği yerleştirecek.

Dayanıklılık kavramı sertifikaya göre değişiyor. Bazı modeller su sıçramasına karşı koruma sunarken, bazı modeller su altında belirli bir süre kalsa da çalışabiliyor. LG G3'ün hangi seviyede dayanıklılık sunacağı bilinmiyor.

Bunun yanında LG G3 modeline ait bazı yeni iddialar da mevcut. İddialara göre LG G3 modelinin 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, 13MP çözünürlükte kamera, OIS desteği, 4K video çekimi ve 3GB RAM sunacak olması kuvvetle muhtemel. Cihazın yine yaz sonlarında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Report-LG-G3-will-be-waterproof-and-dustproof_id53665 Yorum Yaz
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greenk 5 yıl
Sony suya ve toza dayanıklı telefon ürettiği zaman gereksiz deniliyordu.
Lafım bunu diyenlere gelsin.
Paylaşım için teşekkürler.
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acura07 5 yıl
ıyı guzel ama hem cerceve artıp hemde su gırdıgınde kullanıcı hatası denıcekse hıc bulasmasın.. g2 dekı ınce cerceve den yurumelı.. eger bunu su gecırmezlıkle bırlestırebılırse o zaman muazzam bırsey olur.
ıyı guzel ama hem cerceve artıp hemde su gırdıgınde kullanıcı hatası denıcekse hıc bulasmasın.. g2 dekı ınce cerceve den yurumelı.. eger bunu su gecırmezlıkle ...
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-BraveHeart- 5 yıl
Bu cihazda kesinlikle sd kart slotu olmalı.Çünkü g2 nin en büyük handikapı sd kart slotu olmamasıydı.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
suya dayanıklı olsa nolur arkadaşın xperia z telefonuna su kactı serviste sıvı kaçmış garanti dışı dedi
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yhackup 5 yıl
bence o ekranla gelmemeli hata eder 1080p bile fazla bence ekranda yazık o işlemciye S4 sp800ac'ye o ekranı koydu kasım kasım kasılıyor telefon

- hatta bazıları hoplayacak ama sp800'e 720p koysunlar hızı o zaman görsünler Sony Z1Cye koydu 720p ekranı benchmark test programları test edemiyor hızını
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BKrmn 5 yıl yhackup
aynen 1080p maximum olmalıydı ! yanlış yapıldı böyle
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DH Misafiri 5 yıl
2k çözünürlük ile gelecekse g2 en iyi cihaz :)
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Solo__TuRk_- 5 yıl
İlla fak yapıcamdiye 2k ekran koymazlar inşallah.
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zingfth 5 yıl
bunlar da çok geriden geliyor yaa. Sony yi takip etmeye devam
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Hasan07-36 5 yıl
Ben teknoloji haberleri okumaya gelmiştim. En son LG G3 ile ilgili bir haber vardı ve ona tıklamıştım. Arada LG G3 ile ilgili şeyler de gördüm ama sanırım ben yanlış yere geldim. Adres çubuğunda siyasethaber.com gibi bir şey de yazmıyor. Allah Allah!...
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freudunpiposu 5 yıl
G3 suya toza sertifikalı ama insanlar değil.
Çıkıp "hırsızım ben" dese "yok sen yapmazsın öyle şeyler" dersiniz.
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gokhangokhan33 5 yıl
2k ekran olursa ağır bir çöp
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kımyasal 5 yıl
Mobil sektörün dayanıklılığa da önem vermesi güzel.Bu gün suya-toza dayanıklılık standartlara oturmaya doğru gidiyorsa,ilerleyen zamanlarda kırılmaya dayanıklı telefonlar görmemiz uzak değil.
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aspirin_00 5 yıl
hafızası arttırabilir yapacaklar mı acaba ? g2 de 16 yada 32 gb lık bellekle geliyordu ki tavsiye 32 gb alınmasında yanaydı herkes.
lg g3 hafızası arttırabilir olması iyi olacak bu arada lg telefonlarında lg tv leri kontrol etmek için kumanda yerine de kullanılabiliyordu acaba bunu farklı model tv lerde de yapma imkanı var mı samsung, sony gibi?
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TheNewAtilla 5 yıl aspirin_00
aspirin_00
hafızası arttırabilir yapacaklar mı acaba ? g2 de 16 yada 32 gb lık bellekle geliyordu ki tavsiye 32 gb alınmasında yanaydı herkes.
lg g3 hafızası arttırabilir olması iyi olacak bu arada lg telefonlarında lg tv leri kontrol etmek için kumanda yerine de kullanılabiliyordu acaba bunu farklı model tv lerde de yapma imkanı var mı samsung, sony gibi?

G2 ile sony lcd tvyi yonetebiliyorum
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