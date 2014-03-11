LG G3 toza ve suya dayanıklılık sertifikası taşıyabilir





Son iki yıldır üst seviye mobil cihazlarda farklı seviyelerde suya ve toza dayanıklılık özelliğinin artık standart haline geldiğine şahit oluyoruz. Galaxy S5 modelinden sonra LG de yeni amiral gemi modelinde bu sertifikaları sunabilir.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre LG G3 modeli suya ve toza dayanıklılık konusunda rakiplerinden geri kalmayacak. LG G2 modelinde bu sertifikaya yer vermeyen LG, artan ilgi üzerine yeni amiral gemi modeline bu özelliği yerleştirecek.





Dayanıklılık kavramı sertifikaya göre değişiyor. Bazı modeller su sıçramasına karşı koruma sunarken, bazı modeller su altında belirli bir süre kalsa da çalışabiliyor. LG G3'ün hangi seviyede dayanıklılık sunacağı bilinmiyor.





Bunun yanında LG G3 modeline ait bazı yeni iddialar da mevcut. İddialara göre LG G3 modelinin 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, 13MP çözünürlükte kamera, OIS desteği, 4K video çekimi ve 3GB RAM sunacak olması kuvvetle muhtemel. Cihazın yine yaz sonlarında tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Report-LG-G3-will-be-waterproof-and-dustproof_id53665