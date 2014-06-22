LG G3 ülkemiz fiyatlandırması belli oldu









Kısa süre önce görkemli bir etkinlikle ülkemizdeki lansmanı yapılan LG G3 modelinin ön sipariş fiyatları da ortaya çıktı.





Ülkemizdeki ilk 2K ekranlı akıllı telefon olma özelliğine sahip olan LG G3'ün ön sipariş fiyatları LG G2'ye göre oldukça yüksek ancak hali hazırdaki amiral gemi modelleri ile aynı seviyede seyrediyor.





An itibariyle Teknosa'da ön siparişe açılan modelin 2GB RAM ve 16GB depolama kapasiteli versiyonu 1999TL fiyat etiketine sahipken, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan versiyonun fiyatı da 2199TL olarak belirlenmiş.





Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi modellerle 3GB RAM taşıyan versiyon aynı fiyat seviyesinde. 2GB RAM taşıyan versiyon ise 200TL daha aşağıda konumlanmış. Modellerin sevkiyatına 7 Temmuz itibari ile başlanacak.





LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS ekran, Snapdragon 801 yongaseti, microSD desteği, değiştirilebilir 3000mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.