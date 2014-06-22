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LG G3 ülkemiz fiyatlandırması belli oldu

4 yıl
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285
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3 ülkemiz fiyatlandırması belli oldu


Kısa süre önce görkemli bir etkinlikle ülkemizdeki lansmanı yapılan LG G3 modelinin ön sipariş fiyatları da ortaya çıktı.

Ülkemizdeki ilk 2K ekranlı akıllı telefon olma özelliğine sahip olan LG G3'ün ön sipariş fiyatları LG G2'ye göre oldukça yüksek ancak hali hazırdaki amiral gemi modelleri ile aynı seviyede seyrediyor.

An itibariyle Teknosa'da ön siparişe açılan modelin 2GB RAM ve 16GB depolama kapasiteli versiyonu 1999TL fiyat etiketine sahipken, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan versiyonun fiyatı da 2199TL olarak belirlenmiş.

Galaxy S5 ve Xperia Z2 gibi modellerle 3GB RAM taşıyan versiyon aynı fiyat seviyesinde. 2GB RAM taşıyan versiyon ise 200TL daha aşağıda konumlanmış. Modellerin sevkiyatına 7 Temmuz itibari ile başlanacak.

LG G3 modelinde hatırlanacağı üzere 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte True HD IPS ekran, Snapdragon 801 yongaseti, microSD desteği, değiştirilebilir 3000mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, Android 4.4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.

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Nehalem 4 yıl en beğenilen
Türkiye'de bir firmaya haddinden fazla değer verilirse hemen bi tarafları kalkıyor. Bakınız LG, GM vs.
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mares626 4 yıl
Olmadı bee...
Şu çinliler bir gelsede kurtulsak
2000tl'ye telefon almak yerine gider bir sistem toplarım daha iyi
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thestell 4 yıl FarukBey
FarukBey

LG samsunga yada apple rakip olamıcagnı kanıtladı lg2 bi kazayla o fiyat oldugunu gösterdi

S5le şu telefonu bi yan yana koyar mısın?
Burda eleştirilen şey LGnin ucuzluktan vazgeçmesi, kötü olması falan değil.
FarukBeyLG samsunga yada apple rakip olamıcagnı kanıtladı lg2 bi kazayla o fiyat oldugunu gösterdiS5le şu telefonu bi y...
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1 Yanıt Yanıtla +85
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Neither 4 yıl
LG yine LG yine yanılttın bence değeri 1500lerde bunun
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joyberk 4 yıl
fiyat 1750 TL'ye düşmüş! az önce 1695 TL'den sipariş verdim, 300 liralık alışverişe 55 TL indirim kampanyasından yararlandım, bilginize:
n11.com/...
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gigaerman 4 yıl
arkadaşım babasına bu telefonu alalım mı dedi,babası fiyatını sordu,söyleyincede cevabı:one be ailecek mi kullancaz oldu.hala gülüyorum
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Lightr 4 yıl
Sizdeki bu aç gözlülük olduktan sonra adamlar telefonu 5000 tl yapsada alırsınız
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genckaptan 4 yıl
Yurt dışında 1500tl (705$ amazon fiyatı) ye satılan telefon, güzelim ülkemde 2199TL. Aradaki 700 TL nin nereye gittiğini inanın hiç merak etmiyorum. Bu fiyat politikasıyla kendi ayağınıza sıktınız sadece. Özellikle G3 ü bekliyordum, G2 de ki gibi uygun fiyattan girer diye ama almam artık.
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wolfestein 4 yıl
Ne kadarı vergiye gidiyor acaba?
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Technotronic 4 yıl
Bir telefona bu kadar para verilmez şayet zengin değilsen
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maximumpower 4 yıl
;)
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abdispowerr 4 yıl
LG G2 nin fiyatları zaten düştü LG G3 ün fiyatlarını 32 lik 1899 16 lık 1799 olarak yapsaydınız bari...
LG G3 Kablosuz şarj ünitesi+Bluetoth kulaklık+kılıf+ekran jelatini+extra arka kapak olsaydı o zaman 1999 TL verirdim ;)
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lazukan 4 yıl
z2 desen kocaman çerçeveleriyle tasarım eksikliği yaratıyor, bataryası çıkarılamıyor ve telefon 2 sene sonra çöp. HTC desen kamerası berbat ve ekran /kasa oranı düşük, kocaman htc logo bandı ön tarafta kötü olmuş ve batarya çıkarılamıyor. G3 desen gereksiz 2k ekran ile batarya performansı olarak g2nin gerisinde kalıyor. 2k ekranının 1080p'den farkını ayırt edebilen görmedim inceleme videolarında ve de ekran parlaklık performansı rakiplerinin gerisinde. Bu saydıklarımın üçün de de sanal tuş zımbırtısından dolayı ekranın bir kısmı kullanılamıyor. Samsung tarafına hiç girmiyorum, o hantal arayüz ve kasa kalitesizliği ortada. Samsung reklamdan kazanıyor. Eylül'de yeni iphone / yeni nexus veya z3'ü bekleyin derim. Şu an piyasadakı bu çöplere +2000 para verilmez.
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mehmetrance 4 yıl
adamlar da haklı . diger rakiplerinden iyi olan bi telefonu daha ucuza sattılar g2 ile ama yine de samsung aldık . şimdi de adamlar madem ucuza satıp sürümden kazanamıyoruz bari herkesle aynı fiyata satalım beni bilen adam gelip yine beni alır diyor.
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