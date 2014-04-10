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LG G3'e ait olduğu öne sürülen görsel daha sade bir arayüzün ipuçlarını veriyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3'e ait olduğu öne sürülen görsel daha sade bir arayüzün ipuçlarını veriyor

LG'nin bu yıl ki amiral gemi modeli olacak G3 hakkında henüz kesin bilgiler mevcut değil ancak yavaş yavaş bazı sızıntılar internette ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi arayüz ile ilgili.

Ortaya çıkan yeni görsele göre LG'nin Optimus arayüzü yeni amiral gemi modelinde daha sade bir tasarıma yöneliyor. Hem iOS hem de Android tarafında arayüzün daha sade bir tasarıma bürünmesi yükselen bir trend haline geldi ve üçüncü taraf arayüz geliştiren firmalar da bu trende uymaya başladı.

Görselde ikonların sade ve 3D efektlerinden arındığı göze çarparken, üst kısımda bir pop-up bilgi penceresi yer alıyor. Android KitKat sürümünde gelen beyaz renkli bildirim çubuğu ve şeffaf arama çubuğu da arayüzde yerini almış.

LG G3'ün en erken yaz aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Modelin muhtemel özellikleri ise 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera, daha güçlü bir batarya, arka kontrol tuşları şeklinde sıralanıyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/04/alleged-leaked-screenshot-lg-g3-homescreen-shows-new-ui-design.html Yorum Yaz
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thestell 5 yıl en beğenilen daimbey
daimbey

Samsung ayağına sıkıyorda Lg kendine pansuman mı yapıyor? İnsan taşıyacak bunu...
5.5 ekranla nası bir amiral gemisi oluyor anlayan beri gelsin...


Diğerlerinin 5.2" koyduğu büyüklüğe lg 5.5" koyar. Bu kadar basit.
daimbeySamsung ayağına sıkıyorda Lg kendine pansuman mı yapıyor? İnsan taşıyacak bunu...5.5 ekranla nası bir amiral gemisi ...
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giogo 5 yıl
Samsung kendi bacağına sıktı.Bundan sonrada Samsung böyle devam ederse android tarafında ibrenin LG`ye ve Sony`ye kayması içten bile değil.

Geçen dönem G2 piyasayı bir yokladı.Ben burdayım dedi.Ve çoğu kitle tarafından çok beğenildi.Fiyatı şişirme değil,tasarım,batarya gibi özelllikleriyle sevildi.Şimdi bu dönem yine ilk hamle Samsungdan geldi ve S5 i çıkarttı.Şuan hiçbir kitle tarafından beğenilmiyor.G3`te G2`nin başarısını yakalarsa ki bana göre yakalayacak,S5`in yüzüne bakan olmaz heralde.

Hele hele Xperia Z2 varken ve G3 çıktıktan sonra S5`i alanın aklından şaşarım.
Samsung kendi bacağına sıktı.Bundan sonrada Samsung böyle devam ederse android tarafında ibrenin LG`ye ve Sony`ye kayması içten bile değil.Geçen dö...
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1 Yanıt Yanıtla +54
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sniko1 5 yıl
Her yıl ellerimiz büyümüyor ki bu telefonlar her yıl büyüyor
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DH Misafiri 5 yıl
g3 kesinlikle akıllı telefonların en iyisi özellikleri kamerası mükemmel LG yine teknolojisini ve kalitesini konuşturmuş.
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alp0007 5 yıl
Bunun neresi sade?
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yhackup 5 yıl
Eğer bu ekran çözünürlüğünde gelirse bu senenin galibi tartışmasız Z2 olacak
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FlyingUnderpants 5 yıl
Snapdragon 810 çıkmadan telefon alınmaz. 805'lerin ömrü altı ay sürecek ve 810 ile arasında ciddi performans farkı var.
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downsoon 5 yıl
G Pro 5.5" ekrana sahipti. O yüzden bu ekranın altında bi boyutlandırma yapacağını düşünüyorum.
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crazywinner3 5 yıl
Şu yüksek çözünürlük işine ısınamadım bir türlü ne gerek var ?
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orka55 5 yıl
En iyisi
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4hill 5 yıl
g2 arayüzü android'te gördüğüm en güzel arayüzdü. g3 resmen çin malı arayüze dönmüş yazık.
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ender ahmet 5 yıl
lg g3 ekran büyüklüğü konusunda sınır ölçülerini çizecek akıllı telefonlar için.bakalım 5.5 '' i hangi boyutlarda sunacak.bu bence sınır olacaktır.
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ouzqan 5 yıl
Çok büyük olmuş ama bakalım daha net bir şey yok belki phone-tablet melez karışımı birşeyde sürebilir piyasaya .
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nepasvior 5 yıl
bıktık bu sadelik olayından, sade arayüz istiyorsan git nokia 3310 al, ne sadesi kardeşim işlevsellik istiyoruz çok fonksiyon istiyoruz biz, hala daha bir telefon pc yerine geçmiyor kullanılamıyor adam gibi, sadelik isteyen apple alsın, zaten android telefon, alan adam üstündeki arayüzü mü romu mu kullanacak, android telefon üretip de arayüzle uğraşan firmaları anlamıyorum, zaten kimse kullanmayacak o arayüzleri teknolojiden bihaber adamlar dışında, xda forumunda binlerce rom arayüz var, sadelik arayan adam neden takılan yavaş çalışan android alsın ki, gerçeği varken apple varken? Daha çok menü daha çok işlevsellik aynı bir pc deneyimi gibi yapın ki stock romu arayüzü kullanalım
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pop-up 5 yıl
1080 yapsalarmış ya şunu...
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acura07 5 yıl nepasvior
nepasvior

bıktık bu sadelik olayından, sade arayüz istiyorsan git nokia 3310 al, ne sadesi kardeşim işlevsellik istiyoruz çok fonksiyon istiyoruz biz, hala daha bir telefon pc yerine geçmiyor kullanılamıyor adam gibi, sadelik isteyen apple alsın, zaten android telefon, alan adam üstündeki arayüzü mü romu mu kullanacak, android telefon üretip de arayüzle uğraşan firmaları anlamıyorum, zaten kimse kullanmayacak o arayüzleri teknolojiden bihaber adamlar dışında, xda forumunda binlerce rom arayüz var, sadelik arayan adam neden takılan yavaş çalışan android alsın ki, gerçeği varken apple varken? Daha çok menü daha çok işlevsellik aynı bir pc deneyimi gibi yapın ki stock romu arayüzü kullanalım

Zamzung yapti tw yi sacma sapan takilmalar kasmalar yuppppiiiii adamlar yapiyorrr
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