LG G3'e ait olduğu öne sürülen görsel daha sade bir arayüzün ipuçlarını veriyor





LG'nin bu yıl ki amiral gemi modeli olacak G3 hakkında henüz kesin bilgiler mevcut değil ancak yavaş yavaş bazı sızıntılar internette ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan birisi arayüz ile ilgili.





Ortaya çıkan yeni görsele göre LG'nin Optimus arayüzü yeni amiral gemi modelinde daha sade bir tasarıma yöneliyor. Hem iOS hem de Android tarafında arayüzün daha sade bir tasarıma bürünmesi yükselen bir trend haline geldi ve üçüncü taraf arayüz geliştiren firmalar da bu trende uymaya başladı.





Görselde ikonların sade ve 3D efektlerinden arındığı göze çarparken, üst kısımda bir pop-up bilgi penceresi yer alıyor. Android KitKat sürümünde gelen beyaz renkli bildirim çubuğu ve şeffaf arama çubuğu da arayüzde yerini almış.





LG G3'ün en erken yaz aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Modelin muhtemel özellikleri ise 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, OIS destekli 13MP çözünürlükte arka kamera, daha güçlü bir batarya, arka kontrol tuşları şeklinde sıralanıyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/04/alleged-leaked-screenshot-lg-g3-homescreen-shows-new-ui-design.html