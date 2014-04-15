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LG G3'e ait olduğu sürülen ön profil görüntüsü internete sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3'e ait olduğu sürülen ön profil görüntüsü internete sızdırıldı

Sony, HTC, Samsung gibi devlerin amiral gemilerini lanse etmesinin ardından gözler yakında sahne alması beklenen LG'ye çevrilmiş durumda. Yeni amiral gemi modeli ile resmi bilgi kırıntıları paylaşılıyor olsa da resmin büyüğü hakkında henüz net bir bilgi yok. Genelde sızıntılar donanım tarafında oluyor. 

Ancak önceki gün internete sızdırılan yeni bir görselde ise AnTuTu benchmark sonuçlarını ekranında gösteren bir LG G3 modelinin boy gösterdiği iddia edildi. LG'nin resmi olarak teyit ettiği gibi 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü test skorlarına yansımış. 

Görselden ekran boyutunu anlamak pek mümkün değil. Ancak çerçevenin LG G2'ye göre biraz daha kalın olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekran yoğunluğu da 640DPI olarak gösterilmiş. Bu ekran konusunda bir bilgi vermezken, boyutunun 5.5-6 inç arasında olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.

Cihazın grafik birimi Adreno 330. Snapdragon 800 ve 801 yongasetlerinde mevcut olan bu grafik birimi şimdilik Snapdragon 805 yongaseti kullanılma ihtimalini de zayıflatmış oluyor. Zaten daha önceki sızıntılarda da Snapdragon 800 veya 801 yongaseti ön plana çıkıyordu. 

Sızıntıdan yola çıkarak LG G3 modelinin raflara çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Snapdragon 805 yongasetli cihazların yılın ikinci yarısına hazırlandığı bilindiği için Snapdragon 800 veya 801 yongaseti kullanılması kesin gibi.

Android 4.4 KitKat ile gelen beyaz bildirim çubuğu ikonları yine dikkat çekerken, firmanın yer vereceği gündeme gelen daha sade bir arayüz tasarımını ise görselden anlayabilmek mümkün değil. 

LG G3 modelinin diğer iddia edilen özellikleri ise 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, daha gelişmiş bir OIS desteğine sahip 13MP çözünürlükte kamera şeklinde sıralanıyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/04/lg-g3-photo-confirms-2k-hd-exclusive/ Yorum Yaz
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pixelliumdh90 5 yıl en beğenilen
Fhd ekran olsa z2 yle kapısırdı ama bu senenin lideri z2 hayırlı olsun
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buraoca2 5 yıl
2k çözünürlükte Adreno 330... Gelmesin daha iyi... Optimus G ve G2'de yaptığını bu telefonda yapamayacak anlaşılan...
(Optimus G 720p çözünürlük ve Adreno 320; G2 1080p çözünürlük ve Adreno 330)
2k çözünürlükte Adreno 330... Gelmesin daha iyi... Optimus G ve G2'de yaptığını bu telefonda yapamayacak anlaşılan...(Optimus G 720p çözünürlük ve Adreno 3...
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Fenomenon 5 yıl Blood Money
Blood Money
acura07
al o zaman FHD lı s600 lu a320 lı cıhaz ? farkı yok suan ondan..

FHD ıle HD yı yan yana koy acaba dersın.



İkisinide çöpe atarım yıl olmuş 2014, hadi FullHd'yi anlarımda HD nedir?



En kısa sürede 4K'ya geçilmesi lazım.


katılıyorum. allah muhafaza kör falan olabiliriz.
zaten Zimbabve li bilim adamlarının yaptığı son araştırmaya göre 400 ppi altı insan sağlığına zararlıymış.
Blood Moneyacura07al o zaman FHD lı s600 lu a320 lı cıhaz ? farkı yok suan ondan..FHD ıle HD yı yan yana koy...
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DH Misafiri 5 yıl
G2'den G3'e geçmek çok fazla bir artı getirmeyecek zeten G2 mükemmel bir cihaz.1 sene sonra çıkacak olan G4'ü beklemek çok daha yerinde bir tercih olacaktır.
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leventalpsal 5 yıl
Nedir bu çözünürlük fetişi arkadaş, al ozaman 4234234x4535342 çözünürlükte olsun, pili de yarım saat gitsin! HD yeterli, Full HD fazlasıyla yeterli,

Çözünürlüğü arttıracaklarına parlaklığı daha da arttırsınlar, pil ömrü uzasın. Ben hiç bir zaman ah bu ekranın çözünürlüğü bana yetmiyor diyeni görmedim, ama güneş altında ekrandakileri okuyamayan, gün sonuna pili yetişmeyen çok kullanıcı gördüm.
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aziz77 5 yıl
Adreno 330 ve 2k komedisin yav lg...
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hackman193 5 yıl
Lg telefonu böyle çıkarırsa nalları toplar bence lg g Pro 2 nin zayıf kalmasını istemiyor bu yüzden nalları toplıcak??
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hackman193 5 yıl
Lg g3 böyle çıkarsa onu bekleyip harcadığım zamana yazık olur neyse biran önce tanıtılsın neymiş görelim ona göre telefon seçeriz
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tekno_gus 5 yıl
Haber deki cihaz ın ekran boyutu 4,6 inç cıkıryoe cihaz demo bence ppi çök yüksek
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Geçmiş olsun.
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kucukyenici 5 yıl
LG G2'de konuşma esnasında sesin boğuk gelmesi ve bazen karşıya sesin gitmemesi gibi problem yaşayan var mı? Avea hat kullanıyorum. Hattan mı, telefondan mı anlayamadım?
Ayrıca 2K ekran abartı. Ne pil yeter ne de performanslı olur. Şu yarıştan firmalar bir vazgeçseler çok iyi olacak.
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huseyincarnege 5 yıl
eğer bu gerçekse lg g3 akar samsung bakar dicem adam gene satı gene satıyo :S
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isimsiz34 5 yıl
640 dpi...
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