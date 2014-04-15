LG G3'e ait olduğu sürülen ön profil görüntüsü internete sızdırıldı





Sony, HTC, Samsung gibi devlerin amiral gemilerini lanse etmesinin ardından gözler yakında sahne alması beklenen LG'ye çevrilmiş durumda. Yeni amiral gemi modeli ile resmi bilgi kırıntıları paylaşılıyor olsa da resmin büyüğü hakkında henüz net bir bilgi yok. Genelde sızıntılar donanım tarafında oluyor.





Ancak önceki gün internete sızdırılan yeni bir görselde ise AnTuTu benchmark sonuçlarını ekranında gösteren bir LG G3 modelinin boy gösterdiği iddia edildi. LG'nin resmi olarak teyit ettiği gibi 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü test skorlarına yansımış.





Görselden ekran boyutunu anlamak pek mümkün değil. Ancak çerçevenin LG G2'ye göre biraz daha kalın olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekran yoğunluğu da 640DPI olarak gösterilmiş. Bu ekran konusunda bir bilgi vermezken, boyutunun 5.5-6 inç arasında olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.





Cihazın grafik birimi Adreno 330. Snapdragon 800 ve 801 yongasetlerinde mevcut olan bu grafik birimi şimdilik Snapdragon 805 yongaseti kullanılma ihtimalini de zayıflatmış oluyor. Zaten daha önceki sızıntılarda da Snapdragon 800 veya 801 yongaseti ön plana çıkıyordu.





Sızıntıdan yola çıkarak LG G3 modelinin raflara çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Snapdragon 805 yongasetli cihazların yılın ikinci yarısına hazırlandığı bilindiği için Snapdragon 800 veya 801 yongaseti kullanılması kesin gibi.





Android 4.4 KitKat ile gelen beyaz bildirim çubuğu ikonları yine dikkat çekerken, firmanın yer vereceği gündeme gelen daha sade bir arayüz tasarımını ise görselden anlayabilmek mümkün değil.





LG G3 modelinin diğer iddia edilen özellikleri ise 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, microSD desteği, daha gelişmiş bir OIS desteğine sahip 13MP çözünürlükte kamera şeklinde sıralanıyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/04/lg-g3-photo-confirms-2k-hd-exclusive/