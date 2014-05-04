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LG G3'ten yeni basın görselleri internete sızdırıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3'ten yeni basın görselleri internete sızdırıldı

Artık lansmana doğru geri sayıma geçtiğimiz LG'nin yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili yavaş yavaş tüm tasarım detayları da ortaya çıkmaya başladı. İlk inceleme görsellerinin ardından basın görselleri de internete sızdı.

Evleaks tarafından sızdırılan görseller bu kez düşük bir çözünürlükte işlenmiş. Bu bakımdan ana hatlarıyla da olsa LG G3'ün neye benzediği hakkında fikir sahibiyiz. Ayrıca görsellerde cihazların kılıf içerisinde yer aldığı belirtiliyor. 

G2 ile beklentileri artıran LG'nin G3 modeli ile bekleyenlerini hayal kırıklığına uğratmayacağı tahmin ediliyor. Ekranın 5.5 inç seviyesine yükseleceği konuşulurken, 2560x1440 piksel çözünürlük ise resmen doğrulanmıştı. 

Snapdragon ailesinin şu anki en güçlü üyesi 8974AC versiyonundan gücünü alacak olan cihazda dört çekirdekli işlemci 2.46GHz çalışma hızına, Adreno 330 grafik birimi de 578MHz çalışma hızına sahip. Cihazda 3GB LPDDR3 RAM yer alırken, pilin 3000 miliamper olacağı belirtiliyor. 

16MP çözünürlükteki OIS+ destekli kamera ile 4K çekim yapacağı ifade edilen cihazın suya ve toza en üst seviyelerde dayanıklılık sunacağı tahmin ediliyor. Arka kısımdaki kontrol tuşlarını elden geçirildiği görülürken, ön panel çerçevesi de oldukça incelmiş. Cihazın Optimus kullanıcı arayüzü de artık daha hafif ve daha sade bir tasarımla karşımıza çıkacak. 
LG G3'ten yeni basın görselleri internete sızdırıldı
 

http://www.phonearena.com/news/LGs-G3-flagship-smartphone-seemingly-pictured-again_id55784 Yorum Yaz
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EvoRoncatto 5 yıl en beğenilen OyunDelisi
OyunDelisi

Eğer 2K ekran ve s801ac ile gelirse G2 almak daha mantıklı olur

Nereden biliyorsunuz ? Kaç tane S801 & 2K ekran kullanan telefon gördünüz/kullandınız/incelediniz
OyunDelisiEğer 2K ekran ve s801ac ile gelirse G2 almak daha mantıklı olurNereden biliyorsunuz ? Kaç tane S801 & 2K ekra...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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AppleFans 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Yine plastik, neden kimse eleştirmiyor ? samsungu maşallah herkes eleştiriyordu.

Çünkü her yeni sızıntıda metal kasa olacak deniyor ama malesef hep de adi plastik çıkıyor. Metal görünümlü plastik, deri görünümlü plastik, yara bandı görünümlü plastik vs vs... Tasarımları çöp.
12 Angry MenYine plastik, neden kimse eleştirmiyor ? samsungu maşallah herkes eleştiriyordu.Çünkü her yeni sızıntıda metal kas...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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OyunDelisi 5 yıl
Eğer 2K ekran ve s801ac ile gelirse G2 almak daha mantıklı olur
3 Yanıt Yanıtla +19
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1 Avatar
sanalyer 5 yıl
arkadaş nasıl bir sızdırmaysa resmen poz vermiş telefon :) :)
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MxFxOx 5 yıl
bence 4k yapsınlar en azından çekilen videoları telefondan izlerdik :d
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kucukyenici 5 yıl
Alıntı Haber:
27 Mayıs'ta tanılmayı bekleyen Güney Koreli teknoloji üreticisin yeni amiral gemisi modeli LG G3 hakkında iddialar gelmeye devam ediyor . Yeni gelen bilgilere göre cihazın donanım tarafında değişimler olabilir.
LG'ye yakın bir kaynağın Techmaniacs.gr sitesi ile temasa geçmesi sonucu verilen bilgilere göre LG G3 Snapdragon 805 işlemciye sahip olacak. Ayrıca 5.5 inç Quad HD (1440 × 2560) ekran bulunan cihazın kamera sensörü ise Sony'e ait. LG G3'te kullanılacak olan 13 MP Sony IMX 214 Exmor RS lens geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus One'da da bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici, PTD + olmak üzere kamera düşük ışık koşullarında iyi performans sağlayan f/2.0 diyafram aralığına sahip bulunuyor. Öte yandan MicroSD ile genişletilebilen 32GB dahili hafızası olan cihazda 3200 mAh gücünde bir batarya bulunacak.
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Blackcodetech 5 yıl
Herkes ekrana takilmis ama henuz testi bile yok orta da. Ayrica sonucta optimizasyonunu yapmayi da dusunmuslerdir herhalde fullhd ekranlar kullanilmadan once de ayni tartismalar vardi suanda kullaniliyorlar ve kimse de ben almam demiyor. Sonucta gunu cikarsin yeter note3, s5 htc one m8, z2 de bir hafta batarya suresi vermiyor gunu cikarmak mesele artik ki G3 un bu konuda sikinti yasayacagini zannetmiyorum
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Mitran 5 yıl
Yıl olmuş 2014 o hoparlörün yeri nedir arkadaş.
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DH Misafiri 5 yıl
2 k ekranı neden beğenmiyorsunuz ki siz
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muratkaya 5 yıl
g2'yi çıkaran bir markanın 2k'ya yetmeyecek bir işlemci koyup da piyasaya süreceğine inananlar var. Adamlar ekran geçişinde video oynatırken falan zorlanan bir telefon çıkarır mı akıl var mantık var. G3'le ilgili bütün haberlerin altında aynı saçma yorum bol artı oyla tepede duruyor: 's801ac 2k'yı kaldırmaz'.
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X@ndeR 5 yıl
Bence gayet güzel olmuş.
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LokmanCglyn 5 yıl
2k ekrana karşı değiliz fakat erken, erken derken pil teknolojisiyle performans oranı çok ters gidiyor pil olmadıktan sonra snapdragon 1 milyon gelse nolacak , bu yüzden 2k ekrana 3000 mah yeter fazlasıyla diyecek bir kişi tanımıyorum 5000 mah olmalı 2k ekrana en az
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turker03 5 yıl
yalnız g2 düşük fiyatı ile bayağı popüler olmuştu.Şu an da 1100 tlye kadar geriledi sanırım. Bu da yine 1600'den filan girerse aynı etkiyi yapar.
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