LG G3'ten yeni basın görselleri internete sızdırıldı









Artık lansmana doğru geri sayıma geçtiğimiz LG'nin yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili yavaş yavaş tüm tasarım detayları da ortaya çıkmaya başladı. İlk inceleme görsellerinin ardından basın görselleri de internete sızdı.





Evleaks tarafından sızdırılan görseller bu kez düşük bir çözünürlükte işlenmiş. Bu bakımdan ana hatlarıyla da olsa LG G3'ün neye benzediği hakkında fikir sahibiyiz. Ayrıca görsellerde cihazların kılıf içerisinde yer aldığı belirtiliyor.





G2 ile beklentileri artıran LG'nin G3 modeli ile bekleyenlerini hayal kırıklığına uğratmayacağı tahmin ediliyor. Ekranın 5.5 inç seviyesine yükseleceği konuşulurken, 2560x1440 piksel çözünürlük ise resmen doğrulanmıştı.





Snapdragon ailesinin şu anki en güçlü üyesi 8974AC versiyonundan gücünü alacak olan cihazda dört çekirdekli işlemci 2.46GHz çalışma hızına, Adreno 330 grafik birimi de 578MHz çalışma hızına sahip. Cihazda 3GB LPDDR3 RAM yer alırken, pilin 3000 miliamper olacağı belirtiliyor.





16MP çözünürlükteki OIS+ destekli kamera ile 4K çekim yapacağı ifade edilen cihazın suya ve toza en üst seviyelerde dayanıklılık sunacağı tahmin ediliyor. Arka kısımdaki kontrol tuşlarını elden geçirildiği görülürken, ön panel çerçevesi de oldukça incelmiş. Cihazın Optimus kullanıcı arayüzü de artık daha hafif ve daha sade bir tasarımla karşımıza çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/LGs-G3-flagship-smartphone-seemingly-pictured-again_id55784