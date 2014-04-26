LG G3'ün arka profilden resmi de sızdırıldı





Son dönemde internete sızan görsellerden artık sahneye çıkmaya hazır hale geldiği anlaşılan LG'nin G3 amiral gemi modeli yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Önce ön profilden resmi internete sızdırılan LG G3, bu kez arka profilde kameralara yakalandı.





LG G2'ye göre biraz daha farklı bir tasarıma sahip olan kontrol tuşları biraz daha inceltilmiş. Kameranın yanında konumlanan boşluğun ise parmak izi sensörü veya nabız ölçer olabileceği tahmin ediliyor.





LG'nin yeni amiral gemi modelinde arka kısımda bazı rötüşlar yapabileceği konuşuluyordu. Sızan görselden bunun doğru olduğu anlaşılıyor.





LG G3'ün resmi olarak açıklanan veya sızdırılan özellikleri sıralandığında 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, 2GB RAM, 13MP/16MP çözünürlükte arka kamera, gelişmiş OIS teknolojisi, Snapdragon 801 yongaseti, 32GB artırılabilir hafıza ve sade bir tasarıma sahip yeni Optimus kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. LG'nin yeni amiral gemi modelini ise en geç Mayıs ayı sonunda lanse etmesi bekleniyor.

http://www.bgr.in/news/lg-g3-leaked-photo-shows-the-back-mounted-buttons/