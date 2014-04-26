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LG G3'ün arka profilden resmi de sızdırıldı

5 yıl
510
1
82
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G3'ün arka profilden resmi de sızdırıldı

Son dönemde internete sızan görsellerden artık sahneye çıkmaya hazır hale geldiği anlaşılan LG'nin G3 amiral gemi modeli yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Önce ön profilden resmi internete sızdırılan LG G3, bu kez arka profilde kameralara yakalandı.

LG G2'ye göre biraz daha farklı bir tasarıma sahip olan kontrol tuşları biraz daha inceltilmiş. Kameranın yanında konumlanan boşluğun ise parmak izi sensörü veya nabız ölçer olabileceği tahmin ediliyor.

LG'nin yeni amiral gemi modelinde arka kısımda bazı rötüşlar yapabileceği konuşuluyordu. Sızan görselden bunun doğru olduğu anlaşılıyor. 

LG G3'ün resmi olarak açıklanan veya sızdırılan özellikleri sıralandığında 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, 2GB RAM, 13MP/16MP çözünürlükte arka kamera, gelişmiş OIS teknolojisi, Snapdragon 801 yongaseti, 32GB artırılabilir hafıza ve sade bir tasarıma sahip yeni Optimus kullanıcı arayüzü karşımıza çıkıyor. LG'nin yeni amiral gemi modelini ise en geç Mayıs ayı sonunda lanse etmesi bekleniyor. 

http://www.bgr.in/news/lg-g3-leaked-photo-shows-the-back-mounted-buttons/ Yorum Yaz
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AppleFans 5 yıl Ahmtcnars
Ahmtcnars
LG G2 ile çok iyi bir iş çıkarmıştı ve halada devam ediyor bu başarı ama, G3 ile kendi kafasına sıkacak bu gidişle,keşke G3 ü bir fırsat olarak kullanıp,güzel donanım ve güçlü bir batarya ile birleştirip piyasaya sunsaydı ama, LG, tarihte adının ilklere yazdırmak uğruna saçma sapan bir işe kalkarak S801, 2GB RAM ve 2K ekranı bir araya getirdi, Neyse G3 çıksında en azından G2 ucuzlar.

Zamaninda g2'ye de cikmadan s600 vs 2300mah bataryaya kesin gozuyle bakiliyordu. Bir yigin sizdirma vardi bununla ilgili. Lg de yalanlamamisti bunlari. Ne oldu peki? S800 ve 3000mah batarya şok etkisi yaratti. Sizdirmalara asla guvenilmemelidir. Art niyetli yapiliyor hep bunlar. Münnecimlik yapmaya gerek yok. Benim tahminim s805, 3gb ram ve en az 3200mah batarya. Yazin bunu bir kenara.
AhmtcnarsLG G2 ile çok iyi bir iş çıkarmıştı ve halada devam ediyor bu başarı ama, G3 ile kendi kafasına sıkacak bu gidişle,keşke G3 ü bir fır...
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Ahmtcnars 5 yıl
LG G2 ile çok iyi bir iş çıkarmıştı ve halada devam ediyor bu başarı ama, G3 ile kendi kafasına sıkacak bu gidişle,keşke G3 ü bir fırsat olarak kullanıp,güzel donanım ve güçlü bir batarya ile birleştirip piyasaya sunsaydı ama, LG, tarihte adının ilklere yazdırmak uğruna saçma sapan bir işe kalkarak S801, 2GB RAM ve 2K ekranı bir araya getirdi, Neyse G3 çıksında en azından G2 ucuzlar.
LG G2 ile çok iyi bir iş çıkarmıştı ve halada devam ediyor bu başarı ama, G3 ile kendi kafasına sıkacak bu gidişle,keşke G3 ü bir fırsat olarak kullanıp,güzel d...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Guest-D7F4BA6BC 5 yıl SturdyHead
SturdyHead

O çözünürlüğe o işlemci çöp.
Tasarım çöp
Zamzung koyunca LG fanları gülmüştü. Şimdi de gülün bakalım.
Markası yüzünden ikinci elden alan olmaz, anca dayınıza verirsiniz çöpe gitmesin diye.
5.5"gereksiz büyük.
Yazılım özürlü bir firma ek olarak.

999 TL olsa belki 30-40 kişi alır

sen rahat ol kardes lgden bahsediyoruz
samsungun 5" koydugu telefona 5.5" sığdırır
SturdyHeadO çözünürlüğe o işlemci çöp.Tasarım çöpZamzung koyunca LG fanları gülmüştü. Şimdi de gülün bakalım.Markası yü...
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ouz4663 5 yıl
G2 kullanıyorum.. Lakin antiplastik bir telefon almadığıma pişmanım.
Ayrıca güncelleme konusunda da uzun vadede ışık vermiyor.
Telefonları uzun süreli kullanma taraftarı iseniz. Telefon alırken daha dikkatli tercihler yapın. Sonuçta dünyanın parası bu aletler.
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showstopper41 5 yıl
Heckler & Koch G3 kullanmayı tercih ederim.
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hardcrss 5 yıl
2k cozunurlugu 27'' monitorlere koyuyorlar.

1080p cozunurlugude uzaktan baktigin televizyonlara koyuyorlar.

5.5'' ekranda 2k cozunurluk, bokunu cikarmak olsa gerek.
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Vogue 5 yıl
2k ekran bataryayı içebilir.
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crazyzorbey33 5 yıl
Resimde birşey yeni dikkatimi çekti. Biri 2gb digeri 3gb olmak üzere 2 ram ve 16/32gb rom yazili! Gören varmı baska.
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Captain_Ivy 5 yıl
2K
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HumWE 5 yıl
bu telefonu bekliyorum kesinlikle , aluminyum alaşım gövde içinde bir harika olur s5 i öyle bekliyordum lansmandan sonra hayal kırıklığına uğradım ki hele dün birde elimde inceledim ve aklıma nasıl bir şeydir bu dan başka bir şey gelmedi s4 ü bile aratır olmuş htc m8 o kalıba gereksiz bir fiyat o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum seni g3...
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DH Misafiri 5 yıl
2k çözünürlük ve snapdragon 801 işlemci iyi olmamış basit işlemlerde sorun çıkarmaz ama oyunlarda banko kasar.
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DH Misafiri 5 yıl
Şu arkadaki deftere hiç gözü takılan yokmu ? 16gb - 32gb 2gb ram- 3gb ram yazıyor. Lg de s4 gibi türkiye - amerika ayrımı yapmasınlar ? türkiyeye 2 gb ram amerikaya 3gb ram olursa lgde gzümden düşer...
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DH Misafiri 5 yıl
Speclerin çoğu G2 ile aynı iken sadece ekran için G2'nin üzerine bu telefon alınmaz. G4 beklenmeli.
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BirkanBilen 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Speclerin çoğu G2 ile aynı iken sadece ekran için G2'nin üzerine bu telefon alınmaz. G4 beklenmeli.

Biliyorum o zamanlar sadece 600 vardı Lg akıllık edip 800 bekledi tıpkı şimdi 805 i beklediği gibi.Eğer bu ekrana 801 kullanırsa vay haline LG nin.Samsung bunu altında kalmaz S5 prime çıkarır.Yani bu yıl 801 li telefon almayın.805'li telefonlar en geç 2,3 ay içinde piyasaya çıkmaya başlar.Bi arkadaşda optik zoom olursa kalın olur diye cevap yazmış cevabına teşekkür ederim fakat 10mm kalın olsun ama 10x optik zoom olsun razıyım.(S4 zoom tipinde değil tabiki.)
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Aty. 5 yıl
Umarım 2k ekran ile gelmez.Kullanılan panel kaliteli olsun full hd en ideali.
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