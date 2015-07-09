LG G4 Beat (G4s) resmiyet kazandı

LG'nin bir süredir internet alemindeki sızıntılarda boy gösteren ve orta seviye segmente hitap edecek yeni akıllı telefonu LG G4 Beat veya bilinen adıyla LG G4s, bugün itibariyle resmiyete kavuşturuldu. LG orta seviye segmente premium tasarım ve en iyi özelliklerin sunulacağını belirtiyor.





5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük barındıran LG G4 Beat, 64-bitlik 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. In-Cell Touch teknolojisi ile tek katmanda dokunmatik ve cam paneli toplayan model böylece daha ince bir yapıya kavuşuyor. Ancak bu model 9.85mm kalınlığa sahip.





Modelin premium özellikleri bu şekilde. Kalan özellikleri ise 1.5GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, 2300mAh gücünde çıkarılabilir batarya, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.1, WiFi, NFC, Full HD video kaydı şeklinde sıralamak mümkün.





Model LG G4 Beat olarak Latin Amerika'da 13MP arka kamera çözünürlüğü ile satışa sunulacak. LG G4s ise Avrupa, Afrika ve Asya'da 8MP arka kamera çözünürlüğü ile gelecek. Model ay sonunda Fransa, Almanya ve Brezilya'da piyasaya sürülecek. Gelecek ay ise Türkiye, Rusya, Güney Afrika, Singapur gibi ülkelere gidecek. Fiyatı henüz belli değil.

http://www.lgnewsroom.com/2015/07/lg-g4-beat-delivers-premium-design-superior-features-in-a-mid-tier-package/