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LG G4 Beat (G4s) resmiyet kazandı

3 yıl
23,9b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 Beat (G4s) resmiyet kazandı

LG'nin bir süredir internet alemindeki sızıntılarda boy gösteren ve orta seviye segmente hitap edecek yeni akıllı telefonu LG G4 Beat veya bilinen adıyla LG G4s,  bugün itibariyle resmiyete kavuşturuldu. LG orta seviye segmente premium tasarım ve en iyi özelliklerin sunulacağını belirtiyor. 

5.2 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük barındıran LG G4 Beat, 64-bitlik 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. In-Cell Touch teknolojisi ile tek katmanda dokunmatik ve cam paneli toplayan model böylece daha ince bir yapıya kavuşuyor. Ancak bu model 9.85mm kalınlığa sahip. 

Modelin premium özellikleri bu şekilde. Kalan özellikleri ise 1.5GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, 2300mAh gücünde çıkarılabilir batarya, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, Bluetooth 4.1, WiFi, NFC, Full HD video kaydı şeklinde sıralamak mümkün. 

Model LG G4 Beat olarak Latin Amerika'da 13MP arka kamera çözünürlüğü ile satışa sunulacak. LG G4s ise Avrupa, Afrika ve Asya'da 8MP arka kamera çözünürlüğü ile gelecek. Model ay sonunda Fransa, Almanya ve Brezilya'da piyasaya sürülecek. Gelecek ay ise Türkiye, Rusya, Güney Afrika, Singapur gibi ülkelere gidecek. Fiyatı henüz belli değil.  

http://www.lgnewsroom.com/2015/07/lg-g4-beat-delivers-premium-design-superior-features-in-a-mid-tier-package/ Yorum Yaz
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cosica 3 yıl en beğenilen
bir sürü gereksiz model var. eski telefonlara güncelleme vermek yerine her güncelleme için yeni model çıkarıyorlar sanki.
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Mihrali Bey 3 yıl
GM 4G'nin fiyatından (700TL), Xperia Z2'nin fiyatına kadar (1350 TL) bir sürü vihaz var. Çarşı pazar karışmışken LG zayıf bi oyuncuyla geliyor gibi.
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Snnrvp 3 yıl
Yine beklenen gibi olmadı maalesef..
16 GB + 2 GB Ram olmaması..
5.2 inc olup üstüne bide kalın olmasına rağmen anca 2300 bataryaya sahip olması..
Ve yine 13e 5 mp kamera dururken 8e 5 olması..
Bu telefonu almayın diye bağırıyo resmen LG.. Kötülemek istemem ama bu kalınlığa razı olacaksanz Lenovo P70 alın derim.. En azından şarj etmeyi unutturacak bi potansiyeli var.. :)
Yine beklenen gibi olmadı maalesef..16 GB + 2 GB Ram olmaması..5.2 inc olup üstüne bide kalın olmasına rağmen anca 2300 bataryaya sahip olması..V...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Ryan.Cooper 3 yıl
Ben android 6 'nın geldiğini an itibariyle öğrendim ve kurdum. Telefon facebook u falan sd karta tasiyinca biraz daha rahatladı gibi ana tam olarak tum uygulamaları sd karta taşıma yapamıyoruz galiba. Mortal kombat~ denedim 200mb lık bir faydası oldu o kadar. Bu işi bilen var mı? Neleri tasiyabiliyoruz acaba?
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DH Misafiri 3 yıl
Banada hediye gelecek bu telefon acaba nasıl çok merak ediyorum çok fazla oyun oynarım bataryası dayanır mı sizce ?
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erhanercan 3 yıl
Duzgun ayarlari yapinca sarji guzel gidiyor
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DH Misafiri 3 yıl
ben bu telefonu beğenerek aldım fakat 10 gün içinde hemen sattım çünkü bu kadar çabuk biten bir batarya görmedim. üstelik telefonu fazla kurcalamadığım halde sabah %100 şarzla başlıyorum ama daha eve gitmeden şarzı bitiyordu.
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DH Misafiri 3 yıl
3G var goruntulu konusma yok yada bulamadim. Radyosu yok. Kardesimle birlikte 2 adet aldik turkcellden tanesi 1080 tl'ye belki hafiza yetersizliginden donma var telefonlarda kardesime sordum ayni sikinti onda da var. Hic oyun oynamiyorum yuklemedim bile Bu parayi haketmiyor memnun degiliz. Biri samsung a hakaret etmis mantar diye tavsiye etmiyorum bu telefonu eski samsung kullanicisiyim telefon almayi dusunen arkadaslara tavsiyemdir bu paralara mantar modellere bakin emeginiz donmasin
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DH Misafiri 3 yıl
sizce bu telefonu alsam mı almasam mı
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DH Misafiri 3 yıl
Size 1000 gb hafızada yetmez telefon alıyosunuz sonuçta oyun oynayacaksanız tabletle gezin yada gidin mantargibi türeyen samsunglardan alın 16 gb hafızay 1.5 ram koymuş adamlar hafıza ram in açığını örtüyo 3000 MHAZ pillede gözü güzel kapatıyolar kasmaya gelince açık ara önde anlaşılan paranız bol ıpone lar var 3000 lira olsa ucuzdur yaada 5000 telefonun özelliklerine bakarsak şu mantarlarla kafa kafaya geliyo çoğu ama adı var ıpone parasını hak ediyo sizce bize telefon deil kardeşim gösteriş lazım yazık yazık emeğe saygı diye bişe var duymadınızmı gidin bir telefon üretin kurulumunu yapın önce elimize gelene kadar kaç kişinin hakkının olduğunu bu hakla ekmeğini nasıl kazandığını öğrenin ....Valla şuanda aramızda vesteli duyunca bileee aaaaaa oda telefonmu diyenler bile var git kardeşim bide sen yap şu telefonlarıda görelim. elimde vestel venüsün 5.0 v bile olsa benim için lükstür sizin o paha biçemediğiniz telefonlarıda siler atar gözümde unutmayın ülkemizde bugün hala asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız var sizin o bir seferde 1200 tl para sayıpaldığınız ve yerden yere vurduğunuz telefon parası için 1 ay çalışıp o praylada 1 ayı çıkarmaya çalışan çocuğuna ekmek götüren işçilerimiz var 40 yaşındayım ilk defa andoid telefonum olcak Allah nasip ederse kısmette ne varsa hamd edip şanslı sayarım amma öncelikle ben zaten şanslıyım çünkü sağlıklıyım enbüyük servet sağlıktır gerisi boşlaf
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar yaklaşık 1 aydır telefon araştıyorum ve hepsini yerden yere vurdunuz android lerden soğudum valla sizin için en iyi telefon nasıldır nasıl olmalıdır ülkemizdeki açlık sınırını unutmuş olcaksınızki 1000 tl aldığınız telefonu öldürdünüz herkesimde bu bütçede olmayabilir lütfen duyarlı olun istediğiniz telfonun bence özelliklerini nasılolacağını yazılı olarak sipariş edin fiyatının uçuk olması telefonun iyi olmasıdır dimi sizce
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DH Misafiri 3 yıl
Tek kelime ile mukemmel ... Tabi not 5 alicak paraniz yok ise ... Hos not 5 alick param oldugu halde bu tlfonu aldim iyiki almisim ... Tek bir olumsuzluk ekran isigini ortama gore kendisi ayarlamiyo... Ama ekrannisigi fuldeki hali ile bir gunu rahat cikariyor ... Hadi sewiliyosunuz allaha emanetsiniz...
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unpop 3 yıl
android 6 gelirse hafıza sorunu kalmaz guzel olur
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^^navi^^ 3 yıl
Ben sabah kalkinca aliyorum sajdan aksam yatarken takiyorum, %10/15 falan kalmis oluyor. 4 saat falan kullaniyorum, aktif sayilir, %35 parlaklikta gayet yeterli oluyor. Kullanim surene bağlı normal gibi 10 ssat gitmesi...
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