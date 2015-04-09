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LG G4 kamera modülü de detaylandı

4 yıl
3,2b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 kamera modülü de detaylandı

LG'nin 28 Nisan tarihinde tanıtacağı amiral gemisi LG G4 için gelenek olduğu üzere bileşenleri görücüye çıkarmaya başladı. Ekran, arayüz derken şimdi sıra kamera modülüne geldi. 

LG Innotek tarafından geliştirilen yeni kamera modülü 16MP çözünürlüğe sahip ve önceki modelden yüzde 80 daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında en iyi fotoğraf deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Ayrıca hareketli nesnelerde de bulanıklığın önüne geçiliyor. 

Kamerasında f/1.8 diyafram aralığı kullanan LG Innotek, bugüne kadar akıllı telefonlardaki en geniş diyafram aralığına ulaştıklarını belirtiyor. Bu aralıkta modüller büyüdüğü için akıllı telefonlara entegre etmek zorlaşıyor. Ancak LG bunun üstesinden gelmeyi başarmış.

LG'nin diğer bir yeniliği de ön kamerada olacak. 8MP çözünürlüğündeki ön kamera 0.11mm kalınlığında bir kızılötesi ışın filtresi barındırıyor. Filtre kızılötesi ışınların lense girmesini önlüyor ve ön kamera ile daha doğal renkler elde ediliyor. 

G serisi ile kamera konusunda büyük atılımlar yapan LG, başlangıçtan bu yana OIS, gelişmiş OIS, lazer odaklamalı sistem gibi pek çok katma değerli özelliği kullanıcılarına sunuyor. LG G4 ile bu geleneği devam ettirecek gibi görünen firmanın yeni teknolojilerini lansman sonrasında epey konuşacağa benziyoruz. 

http://www.androidcentral.com/lg-details-g4-cameras-secret-weapon-80-more-light Yorum Yaz
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ekrem71 4 yıl en beğenilen
LG'den basın duyurusu yeni geldi
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Apple Specialist 4 yıl
Lgmi aman ellerden uzak.
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doctor_bey 4 yıl
Heyecanlandırdı
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aycanata 4 yıl
F1.8 iyi de sensör boyutu hakkında bilgi yok, Sony 1:2.3'e geçmişken 1:3'de kalıpda yazık etmezler inşallah, ciddi olumsuzluk olur benim için. Ayrıca pil min. 3000 mah olmalı. Ekran/kasa oranı da yüksek olmalı ki G3 çok başarılıydı zaten bu konuda. Ayrıca bence de 2k'ya falan hiç gerek yok, diğer herşey aynı olsun, fiyatı da daha uygun olsun full hd'li modeli tecih ederim şahsen.

2 sene oldu S4'ümü emekli edeceğim, g4 ve z4'ü takip ediyorum.
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MyWorldLife 4 yıl
LG Kamera konusunda hep rakiplerinden geride oldu.

Artık adam gibi bir kamera koysunlar yeter.

Özellikle selfie kamerası rezalet.
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aktorun 4 yıl
Eufloria
yahu bunlardan birisi dikey piksel sayısı diğer yatay piksel sayısı değil mi dikeyler: 2k ekran için 1440 full hd için 1080 yataylar 2k ekran için 2560 full hd için 1920 yatayları ve dikeyleri birbirinden çıkarınca 1440-1080=360 2560-1920=640 360x640 değilmi fark? o da 230400 piksel yapıyor işte Edit: 16:9 ekran olduğu için 16-9=7 eder 230400*7=1612800 yapaaar ve 2k ekran hayırlı olsun İŞTE MATEMATİK İŞTE İLİM

Eufloria, ilkokulda matematik dersinde işlem önceliği diye bir konu vardı :)
5x5=25
Senin söylediğin gibi olsaydı 5x5 den 1x1 i çıkarsaydık 4x4 kalırdı :
5x5 - 1x1 =?= 4x4
25 -1 =?= 16
24 =?= 16
tabi ki değil.
Çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmadan önceliklidir.
Bunu excelde yeterli sayıda yatay ve dikey de hücre kullanarak görselleştirebilirsin. Böylelikle bilgi daha kalıcı olur.
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mcebi001 4 yıl
vivo nun küçük olduğunu nerden çıkardın canım kardeşim ? Lg senin ulkende büyük tıpkı vivo nun çinde büyük olduğu gibi..

oppo-vivo ile aynı adamların..
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mcebi001 4 yıl
vivo xshot'ta da var o diyafram hatta 1/2.3 inç sensör, optik stabilizer de mevcut...su anda gsmarenada incelemesinde mevcut .. neyin kafasını yaşıyor bunlar
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Das Boot 4 yıl
g3'ün kamerası çok başarılıydı zaten. bunun üzerine koyarak geliştirebilmeyi başarırlarsa ne iyi olur.
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MyWorldLife 4 yıl mcebi001
mcebi001

vivo xshot'ta da var o diyafram hatta 1/2.3 inç sensör, optik stabilizer de mevcut...su anda gsmarenada incelemesinde mevcut .. neyin kafasını yaşıyor bunlar


Canım kardeşim.

Adı sanı duyulmamış firmaların kullanması bir anlam ifade etmiyor.

Büyük firmalar kullandığı zaman "ilk" olur.

Mesela daha önceden 4gb ram kullanan başka firmalar olmasına rağmen "Asus Zenfone 2 4GB Ram kullanan ilk telefon" tabiri kullanıyoruz.

Yani daha önce büyük firmalar kullanmamışsa (apple-samsung-sony-htc) ilk demektir bu.
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AkselEsEs 4 yıl
Araştırmadan haber yapmayın.Hali hazırda UMİ Zero'da da F/1.8 kamera bulunuyor.Yani bunu sanki telefonlarda yeni teknolijiymiş gibi lanse etmeyin.Çinliler çok önceden yapmış.Aynısını parmak izi sensörü içinde yapmıştınız.Motorola Atrixte kullanılan teknolojiyi Apple 5S'te yeni teknoliji gibi lanse ettiniz.
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VioLee 4 yıl
Bence LG fiyat odakli bi atak yapicak g2 de baya bi patlama olmustu g3 de baya sikinti mevcuttu g4 ile yeniden yukselicek batarya konusunda bence 3500 mah uzeri bisey ile gelicek
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okan_cehapelioglu 4 yıl
lg yine fiyat odaklı gelirse iyi iş yapar
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DraGonS 4 yıl
şu salak 2K dayatmasındanda vazgeçseler çok iyi olacak. Ya da FULL HD opsiyonu sunsalar yeterli. Zirâ FULL HD sürümünü çıkarsalar %100 eminim FULL HD daha fazla satacaktır. Bazı konularda niye bu kadar aptal olabiliyorlar hiç anlamıyorum. 3GB 32GB vs 2GB 16GB gibi bir opsiyon sunuyorsunda ekranda mı o opsiyonu sunamıyorsun.
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swat882 4 yıl DraGonS
DraGonS
şu salak 2K dayatmasındanda vazgeçseler çok iyi olacak. Ya da FULL HD opsiyonu sunsalar yeterli. Zirâ FULL HD sürümünü çıkarsalar %100 eminim FULL HD daha fazla satacaktır. Bazı konularda niye bu kadar aptal olabiliyorlar hiç anlamıyorum. 3GB 32GB vs 2GB 16GB gibi bir opsiyon sunuyorsunda ekranda mı o opsiyonu sunamıyorsun.

Aptallık ile alakası yok rekabet bunu gerektiriyor
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yukselg 4 yıl DraGonS
ekranı degisik sekilde sunmasi demek maliyeti arttirmasi demek . fulhd nin devri kapaniyor ve 2k 4k 8k ekranları görüyoruz
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