LG G4 kamera modülü de detaylandı

LG'nin 28 Nisan tarihinde tanıtacağı amiral gemisi LG G4 için gelenek olduğu üzere bileşenleri görücüye çıkarmaya başladı. Ekran, arayüz derken şimdi sıra kamera modülüne geldi.





LG Innotek tarafından geliştirilen yeni kamera modülü 16MP çözünürlüğe sahip ve önceki modelden yüzde 80 daha fazla ışık alarak düşük ışık koşullarında en iyi fotoğraf deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Ayrıca hareketli nesnelerde de bulanıklığın önüne geçiliyor.





Kamerasında f/1.8 diyafram aralığı kullanan LG Innotek, bugüne kadar akıllı telefonlardaki en geniş diyafram aralığına ulaştıklarını belirtiyor. Bu aralıkta modüller büyüdüğü için akıllı telefonlara entegre etmek zorlaşıyor. Ancak LG bunun üstesinden gelmeyi başarmış.





LG'nin diğer bir yeniliği de ön kamerada olacak. 8MP çözünürlüğündeki ön kamera 0.11mm kalınlığında bir kızılötesi ışın filtresi barındırıyor. Filtre kızılötesi ışınların lense girmesini önlüyor ve ön kamera ile daha doğal renkler elde ediliyor.





G serisi ile kamera konusunda büyük atılımlar yapan LG, başlangıçtan bu yana OIS, gelişmiş OIS, lazer odaklamalı sistem gibi pek çok katma değerli özelliği kullanıcılarına sunuyor. LG G4 ile bu geleneği devam ettirecek gibi görünen firmanın yeni teknolojilerini lansman sonrasında epey konuşacağa benziyoruz.

http://www.androidcentral.com/lg-details-g4-cameras-secret-weapon-80-more-light