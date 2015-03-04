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LG G4 modeli LG G3'den radikal derecede farklı olacak

4 yıl
15,4b
1
76
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4 modeli LG G3'den radikal derecede farklı olacak

Samsung ve HTC'nin tabiri yerindeyse eteklerindekileri dökmelerinden sonra gözler LG'ye çevrildi. G2 ve G3 amiral gemi modelleri ile başarılı bir çizgi yakalayan LG, bu çizgiyi G4 ile devam ettirmeye çalışacak. Firmanın bununla ilgili farklı planları mevcut.
Bir röportajda konuşan LG Mobile patronu Cho Juno, LG G4 amiral gemi modelinin LG G3'ten oldukça farklı olacağını söyledi. Ayrıca firma LG UX 4.0 kullanıcı arayüzünün tanıtımını gerçekleştirdikten sonra LG G4 tanıtımını yapacak.
LG G4 ile ilgili ne tür farklılıklar olacağı bilinmiyor ancak 2K ekran ve 3GB RAM değerlerinin sabit kalacağı düşünülüyor. Tahminler ise kasa alaşımı ve yongaseti konusunda radikal adımların atılabileceği yönünde.
LG'nin 64-bitlik bir yongaseti üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. NUCLUN adlı 32-bitlik ilk işlemci denemesinde hayal kırıklığı yaşayan firmanın yeni yongasetine çok önem verdiği belirtiliyor. LG de aynı Samsung gibi üst seviyede Qualcomm'un hegemonyasından kurtulmak istiyor. Bununla birlikte firma Qualcomm ile yola devam edeceklerini açıklamıştı. Şu an için Snapdragon 810 yongaseti ihtimali yüksek diyebiliriz.
Kasa konusunda ise firmanın yavaş yavaş metal alaşıma yöneleceği düşünülüyor. HTC ve Samsung gibi firmaların metal alaşıma daha fazla önem vermesi LG'yi de harekete geçirmiş durumda. Zira Juno, Galaxy S6 ile hemşehrisinin iyi bir iş çıkardığını belirtiyor. Bu da LG'nin artık metal alaşıma olan ilgiyi fark ettiğini gösteriyor. Bu bakımdan ilk adımı LG G4 ile atacak.
Juno yeni amiral gemi modelleri için büyük bir kaynak ayırdıklarını ve beklentinin de yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan her anlamda üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmış bir cihaz bizi bekliyor olacak. LG G4'ün gelecek ay tanıtılması bekleniyor.



http://www.phonearena.com/news/LG-bigwig-LG-G4-to-be-radically-different-from-the-G3-will-be-unveiled-after-Aprils-debut-of-LG-UX-4_id66815 Yorum Yaz
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ahmetgox 4 yıl en beğenilen
Şimdi bir arkadaş bana 32 bit işlemciden 64 bit işlemciye geçince ne olduğunu söyleyebilir mi?snapdragon 800 ile benim yapamayacağım ne olacak mesela???
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likeable1 4 yıl
pil sorunu çözülsün yeter... g3 su gibi içiyor
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HanDar05 4 yıl
Fiyatı uygun olur umarım
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JessieJ 4 yıl
Ne kadar farklı olacak acaba çok merak ediyorum.
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doctor_bey 4 yıl
Tasarıma ufak dokunuşlar gerekiyor bence, cihaz güzel yoksa şu haliyle bile güzel
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung yaptığı reklamlarla,genç yaşlı herkese tanıtılmış bilinen bi firma olmasına rağmen,ikinci ürünü satabilen,müşteri memnuniyetine sahip bi firma olduğu tartışlır,Apple ve samsung kendi aralarında çekişe dursunlar,Lg yükseliyor bi yandan ve bunun yorumları bile bazı şeylerin bizlerin elinde olduğunu anlatmalı her geçen gün tekelleştiklerini ilan ederek fiyatları keyfi yükseltiyorlar,bu sayede yükselen fiyatların kaymağını yediklerini düşünen htc ve sony de aslında apple ın ekmeğine istediği yağı çalıp,ülkemizin havayolu firmasını bile satın alabilcek finansal güce ulaştırıyorlar.
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Obsidian 4 yıl
LG G4 32 GB SD card'lı veya 64 GB 1.999 TL olsun anında alırım. Umarım bu fiyatı geçmez. Apple'a, Samsung'a, HTC'ye hak etmedikleri paraları vermek istemiyorum.
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Oyun Bilgisayar 4 yıl
Bu bu size bilinçaltı olarak işlenen tüketim zihniyeti işlemci bu çıkmış yok kamerası böyle olmuş hep al al al al para çıksın cebinizden
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turkeytv 4 yıl
Sürekli yeni model çıkarmasalarda şu pil mevzusuna bir yoğunlaşsalar bir ara..... telefonlara pili bitecek diye dokunamıyoruz.!
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Karaçay 4 yıl
akilli telefon piyasasi pikini yapti artik duraganlasti. Hepsi birbirinin aynisi telefonlar tekrar tekrar yepyeni bir telefonmus gibi piyasaya suruluyor. Su an gelistirilmesi gereken pil teknolojisi. Argeyi pile yatirip o devasa pilleri ilk ureten firma ucacak tabiri caizse.

Su saatten sonra da samsung dur sony dir htc dir son demlerini yasiyor bence, bu fahis fiyatlarla cinlilere kaybedecekler musterilerini. Ben niye 999 a meizu almak varken gidip sony e htc ye 2bin lira vereyim ki? Keriz mi zannediyor acaba bunlar bizi?
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mab4ever 4 yıl
eleştirin eleştirin önünüze ne konursa yiyeceksiniz ne de olsa
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SpesifikBrush 4 yıl mab4ever
mab4ever
eleştirin eleştirin önünüze ne konursa yiyeceksiniz ne de olsa

+++++
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tenturdiot 4 yıl
Ses ve güç butonunu ekranın alt tarafında kalan boşluğa koysa mükemmel olur bence. Şöyle güzel bi tuş tasarımı da yaptım mı tamamdır.
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hsunay 4 yıl
Bu zamana kadar kullanmadıgım marka kamadı galiba ama samsungu hic denememistim.kullandigi dusuk malzeme kalitesi ve touchwiz arayuzun cihazdaki donanimin hakkini verememesi Hemde yurtdisi pazarina sd islemciyi turkiyeye exynos vermesinden dolayi uzak durdum. Yalniz daha once samsung kullanan yada kullanmayan kim varsa note 4 denemesini tavsiye ediyorum. 5433 muhtesem bir is cikarmis tabi bunda touchwiz in kendini duzeltmesinin buyuk faydasi var. Alpha , note 3 yada s5 kullanan arkadaslardan memnun olmayan olabilir ama samsungun degistigini anlamak istiyorsaniz note 4 denemeniz gerekiyor ve bu sefer snapdragon olani degil exynos olani. Cunku bu sefer isler tersine dondu ve exynos bariz bir farkla one gecmis.lg ye gelirsek fanatik bir lg kullanicisi olmama ragmen lg bana gore g2 den sonra stabiliteyi kaybetti.g2 kullanmadan g3 alan biri bunu belki farketmez ama g2 den g3 e gecen biri kesinlikle g2 ye donmek ister.son 2 sene icerisindeki en stabil ve fp urunu cihaz g2 idi ama su andaki kafa cihazlarin arasinda m8 , z3 , g3 , s5 , alpha , note 3 ve bu seviyedeki cihazlari note 4 bariz farkla gecti ve bana kalirsa gelecek olan z4 , m9 , flex 2 ve belkide g4 bile s6 edge geride birakacak. Bunu soylememin sebebi ise 32 bit lollipop ile 20nm 5433 un cikardigi mukkemmel sonucun 64 bit lollipop ile 14nm 7420 ile kat kat artacagini ve note 4 de antutudan aldigim 54 bin skorun s6 edge de 65 bin olarak test edilmis olmasi. Isinma konusuna gelince. Kimse m8 , g2 , g3 yada z3 isinmiyor demesin iddaa edende note 4 u denesin ve farki anlasin bence. Fanatik lg kullanicisi olarak soyluyorum ki note 4 u 1 saat denemem ayni hafta icerisinde satin almama sebep oldu. Ve kesinlikle alpha yada s5 gibi sanmayin.bence deneyin.
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