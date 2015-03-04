LG G4 modeli LG G3'den radikal derecede farklı olacak





Samsung ve HTC'nin tabiri yerindeyse eteklerindekileri dökmelerinden sonra gözler LG'ye çevrildi. G2 ve G3 amiral gemi modelleri ile başarılı bir çizgi yakalayan LG, bu çizgiyi G4 ile devam ettirmeye çalışacak. Firmanın bununla ilgili farklı planları mevcut.

Bir röportajda konuşan LG Mobile patronu Cho Juno, LG G4 amiral gemi modelinin LG G3'ten oldukça farklı olacağını söyledi. Ayrıca firma LG UX 4.0 kullanıcı arayüzünün tanıtımını gerçekleştirdikten sonra LG G4 tanıtımını yapacak.

LG G4 ile ilgili ne tür farklılıklar olacağı bilinmiyor ancak 2K ekran ve 3GB RAM değerlerinin sabit kalacağı düşünülüyor. Tahminler ise kasa alaşımı ve yongaseti konusunda radikal adımların atılabileceği yönünde.

LG'nin 64-bitlik bir yongaseti üzerinde çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. NUCLUN adlı 32-bitlik ilk işlemci denemesinde hayal kırıklığı yaşayan firmanın yeni yongasetine çok önem verdiği belirtiliyor. LG de aynı Samsung gibi üst seviyede Qualcomm'un hegemonyasından kurtulmak istiyor. Bununla birlikte firma Qualcomm ile yola devam edeceklerini açıklamıştı. Şu an için Snapdragon 810 yongaseti ihtimali yüksek diyebiliriz.

Kasa konusunda ise firmanın yavaş yavaş metal alaşıma yöneleceği düşünülüyor. HTC ve Samsung gibi firmaların metal alaşıma daha fazla önem vermesi LG'yi de harekete geçirmiş durumda. Zira Juno, Galaxy S6 ile hemşehrisinin iyi bir iş çıkardığını belirtiyor. Bu da LG'nin artık metal alaşıma olan ilgiyi fark ettiğini gösteriyor. Bu bakımdan ilk adımı LG G4 ile atacak.

Juno yeni amiral gemi modelleri için büyük bir kaynak ayırdıklarını ve beklentinin de yüksek olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan her anlamda üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmış bir cihaz bizi bekliyor olacak. LG G4'ün gelecek ay tanıtılması bekleniyor.









http://www.phonearena.com/news/LG-bigwig-LG-G4-to-be-radically-different-from-the-G3-will-be-unveiled-after-Aprils-debut-of-LG-UX-4_id66815