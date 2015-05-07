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LG G4c internete sızdırıldı

4 yıl
6,9b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G4c internete sızdırıldı

LG’nin tartışmalara neden olan yeni amiral gemisi G4’ü lanse etmesinden sonra sıra modelin daha ucuz yollu farklı versiyonlarına geldi. İlk görücüye çıkan LG G4c adında orta seviye bir model oldu.

Geçen yıl olduğu gibi LG bu yıl da “mini” takısını kullanmaktan kaçınıyor. Daha çok LG G3 Beat modelinden hatırlayacağımız farklı isimlendirmeler olacak gibi görünüyor. 

Dış tasarım ve görünüm itibariyle LG G4c abisinden farklı değil. Ancak elbette asıl değişim donanım kısmında yaşanıyor. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan modele 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongaseti gücünü veriyor. 

1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Ayrıca Android 5.0 işletim sistemi, LG UX 4.0 kullanıcı arayüzü ve 2540mAH gücünde batarya diğer özellikler arasında.

LG G4c modeli hali hazırda 280-300 Avro arasında değişen fiyatlarla Avrupalı perakendecilerde boy göstermeye başladı. Ancak fiyat konusunda biraz eleştiri alacağı düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Image-specs-and-price-of-an-LG-G4c-leak-out-its-a-smaller-less-powerful-G4_id69034 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 4 yıl en beğenilen
Sony den başkası C SEGMENTİ TELEFON YAPMASIN LÜTFEN

.Adamların Z3c si benim diyen markanın amiral gemisine kafa tutacak türden.
2 Yanıt Yanıtla +14
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mail_er 4 yıl mu5tafa
mu5tafa
Snapdrogan 410 kadar başınıza taş düşsün.

O çok küçük bi taş olur, akıllanmazlar kanımca

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acura07 4 yıl
koy 615 ı ortalık senlensın. kac $ fark edecek kı?

anlamak zor bu sırketlerı...
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Guest-1E8273177 3 yıl
10 numara telefon olmuş. Çok sevdim ben.
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DH Misafiri 3 yıl
Verimsiz G4 ü 2.200 gibi fahiş bir fiyattan sürdüler şimdi daha verimsizine kaç para isterler acaba G3 le aynen devam kesinlikle yükseltmeye değmez.G3 ile yapılamayacak hiçbir uygulama olmadı hepsi akıcı çalışıyor, G4 ü bekledim ama berbat edilmiş ön çerçeve renk ve dokusu ile daraltılmış ekranı görünce G3 ün en beğendiğim black gold rengini ithal 1,358 tl ye aldım gayet memnunum.Neyi bekledik neyi bulduk.
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Arka Destroyer 3 yıl
yeni nesil çöp
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okan_cehapelioglu 4 yıl
komedi
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MoRTaLSouL 4 yıl
Simdiye kadar Mini/Compact adi altinda uretilen cihazlarin hic biri Sony'nin compact serisi kadar donanimli ve guncel olamadi.
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ismaily465 4 yıl
Çöp
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emre_fan_club 4 yıl
koskoca g4ün kompaktına sd 410 ve 1 ram koymak....
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Aynı fiyatlar aynı donanım ve gerçekten sıktıkar iyice.
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serty23 4 yıl
Yok daha neler , ne 1 gb mı
G3 beat ile arasında bi fark yok ki aynı pokun laciverti.....
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Pi 4 yıl
Lg iyice bkunu cikarmaya basladi bu isin. Severdim seni lg. Ama sende onlardan farkli degilsin.
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sercandk 4 yıl
Snapdragon 4xx seriler beleş heralde. Ne var bunda her telefonda bunları görüyoruz arkadaş. Koy Snapdragon 615 i 2 gb da ram koy mis gibi telefon olsun.
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ALBAY 4 yıl
1 GB RAM- 8GB ROM = 300 EURO???

Kim sızdırdıysa Allah belasını versin..
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huseyincarnege 4 yıl
YIL olmuş 2015 lg halen 1gbram diyon android için yeterli dehil anla artık yaw:S
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m.can123 4 yıl
Artik orta seviye s610 olmasi ne sevgiymis 400 lu seriler. Copun onde gideni anatla dayiyorlar. Ucuz olsa yine anlarim giris seviyesine konumlandir yine tamam. Gidip orta seviyeye 1 gb ram ve s400 serisi bildiginiz adam kaziklamak.
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