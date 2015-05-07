LG G4c internete sızdırıldı

LG’nin tartışmalara neden olan yeni amiral gemisi G4’ü lanse etmesinden sonra sıra modelin daha ucuz yollu farklı versiyonlarına geldi. İlk görücüye çıkan LG G4c adında orta seviye bir model oldu.





Geçen yıl olduğu gibi LG bu yıl da “mini” takısını kullanmaktan kaçınıyor. Daha çok LG G3 Beat modelinden hatırlayacağımız farklı isimlendirmeler olacak gibi görünüyor.





Dış tasarım ve görünüm itibariyle LG G4c abisinden farklı değil. Ancak elbette asıl değişim donanım kısmında yaşanıyor. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan modele 64-bitlik 4 çekirdekli Snapdragon 410 yongaseti gücünü veriyor.





1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Ayrıca Android 5.0 işletim sistemi, LG UX 4.0 kullanıcı arayüzü ve 2540mAH gücünde batarya diğer özellikler arasında.





LG G4c modeli hali hazırda 280-300 Avro arasında değişen fiyatlarla Avrupalı perakendecilerde boy göstermeye başladı. Ancak fiyat konusunda biraz eleştiri alacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Image-specs-and-price-of-an-LG-G4c-leak-out-its-a-smaller-less-powerful-G4_id69034