Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G4'te kullanılacak panel tanıtıldı

4 yıl
6,6b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G4'te kullanılacak panel tanıtıldı

LG'nin ay sonunda İstanbul dahil pek çok şehirde eş zamanlı tanıtacağı LG G4 modeli için hazırlıklar son aşamaya gelmişken, alıştığımız üzere modelde kullanılacak bileşenlerin de ön tanıtımı başladı. Bunlardan ilki ekran. 

LG Display tarafından geliştirilen 5.5 inçlik IPS LCD panel yine 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyor. Boyut ve çözünürlük LG G3 ile aynı görünüyor ancak LG enerji tüketimini koruyarak panelde önemli iyileştirmeler yapmış. 

Bunlardan ilki renk yelpazesinin genişletilmesi. LG panelde mavi bir LED yongasını kırmızı ve yeşil fosfor ile birleştirmiş. Standart LCD panellerde mavi LED yongası sarı fosfor ile birleştiriliyor. Bu sayede standart LCD panellerden yüzde 20 daha fazla renk gamı yakalanmış.

Diğer iyileştirme kontrast oranı konusunda. UV ışınları ile panelde likit kristal hizalama katmanı oluşturuluyor ve likit kristaller ışık sızıntısını azaltarak kontrast oranını artırıyor. Böylece siyahlar daha siyah ve görüntüler daha keskin hale geliyor. LG güç tüketiminde bir değişim yaşanmadan parlaklık konusunda da yüzde 30 artış yakalamayı elde etmiş. Yeni panel parlak ışık altında en iyi sonuç veren panellerden birisi olacak. 

LG ayrıca incelik konusunda da aşama kaydetmiş. Gelişmiş hücre içi dokunmatik - AIT teknolojisi sayesinde LCD panelin üzerine dokunmatik sensörler entegre ediliyor. Böylece tek katmanda dokunmatik panel ve LCD panel bir araya gelirken, su sıçramasında bile ekranın rahatça kullanılması sağlanıyor. Ayrıca inceliğe de katkı yapılıyor. 

Panel konusu açıklığa kavuştuğu için LG G4 yine LG G3 ile aynı boyut ve çözünürlüğü paylaşacak. Ancak kavis konusunda bir açıklama yok. Daha önce modelin çok az bir kavise sahip olacağı dile getiriliyordu. Bu bakımdan 28 Nisan tarihini beklemek gerekecek.  

http://www.slashgear.com/new-lg-display-5-5-inch-qhd-panel-headed-to-the-lg-g4-02377204/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
ben lg g3 kullanıyorum hiç problemde yaşamadım şarjımda iyi gidiyor.g4 e gerek duymuyorum şuanda ama g3 e fiyasko diyenler yok şarjı gitmiyor ekranı soluk falan diyenler gözünüzün yagını yiyeyim salak salak konuşmayın aynı resmi tv den telden pc den açınca bile telefondaki cillop gibi duruyor soluk dediginiz ekran sony de oluyor yanlış yazıyorsunuz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 4 yıl
LG'nin panellerinin kalitesinin ve performansının iyi olduğu benim tarafimdan kabul edilmiş bir gerçek. Panel üzerinden geliştirme, güncelleme çalışmaları yapmaları kadar doğal bir durum yok. Ben fazlasıyla başarılı buluyorum LG'nin panellerini gerek TV gerek akıllı telefonlarındaki paneller ve kaliteleri ortada.
Gelişimini devam etmeside itimadimizi arttırmış oluyor. Tabiki tartışılabilir hizmet politikaları olabilir ancak çamur atmak yerine olumlu bir ağız birliği daha etkili olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan0101 4 yıl
Şu g3 teki gibi biri soluk biri parlak panelleri millete yedirmesin, g2 deki gibi sararan ekranlar yapmasın yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
lg, devrime kalkışıyor sanki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
minur 4 yıl
özellik olarak g3 den fazla bir fark görmüyorum işlemci dışında ama tasarımı merak ediyorum doğrusu:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 4 yıl
Ellerinde tuttukları aslında G4 müş :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonicar 4 yıl sangreal_1905
sangreal_1905

Ellerinde tuttukları aslında G4 müş :)

en öndeki olabilir. diğerlerine göre üstte az da olsa bir kavis var, alt çerçevesi de diğerlerinden az da olsa ince. ama yanlış görüyor da olabilirim. kriptolu bir resim olabilir. sanki G3 ün geliştirilmiş tasarımı gibi duruyor. belki, sanki, olabilir... sonicarleaks detected :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Amoled ekranı taklit etme çabaları. Yok renk yelpazesini genişletme falan. LG ekran konusunda iyi ama bakalım o çıkan 2k ekran s6'nın ekranı kadar az enerji harcayacak mı? G3 fiyaskosu gibi olmasın da.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 4 yıl darkdiva
darkdiva
Amoled ekranı taklit etme çabaları. Yok renk yelpazesini genişletme falan. LG ekran konusunda iyi ama bakalım o çıkan 2k ekran s6'nın ekranı kadar az enerji harcayacak mı? G3 fiyaskosu gibi olmasın da.

LGnin paneli gelistirmesi hirsizlik mi oldu. Yok artik

Napsinlar renk paletini gelistirmeden mi panellerini guncellesinler hocam
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crauls 4 yıl
S6 nin.ekranından daha iyi olmasi smboylarin zoruna gitmis yazik ya laa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Lgyi çekemeyenler toplanmış yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
enerji tüketimini korumaları birşey ifade etmiyor, daha az enerji tüketen panel üretmeleri gerekir. G3'ün şarjı G2 kadar dayanmıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyahbeyaz 4 yıl
Lg g3 kullanıyorum ve bu kadar saçma bir panel görmedim. Yahu cihazı alalı 5 ay oldu, iki defa servise bitti panel yüzünden. Ekranda boydan boya sarı leke oluşuyor. İki defa değişti hala aynı durum. Yine oldu aynı hata ve bu defa iade veya değişim isteyeceğim. LG pişmanlıktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
Mavi LED olduğuna göre Quantum Dot mı?

Şu abuk sabuk yorumu da silin mümkünse. Konu çöplüğe dönmüş.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6634 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve LG g4
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Deneysel" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Android 5.1'i inceledik "Yeni özellikler ve dahası bu videomuzda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim