LG G4'te kullanılacak panel tanıtıldı

LG'nin ay sonunda İstanbul dahil pek çok şehirde eş zamanlı tanıtacağı LG G4 modeli için hazırlıklar son aşamaya gelmişken, alıştığımız üzere modelde kullanılacak bileşenlerin de ön tanıtımı başladı. Bunlardan ilki ekran.





LG Display tarafından geliştirilen 5.5 inçlik IPS LCD panel yine 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyor. Boyut ve çözünürlük LG G3 ile aynı görünüyor ancak LG enerji tüketimini koruyarak panelde önemli iyileştirmeler yapmış.





Bunlardan ilki renk yelpazesinin genişletilmesi. LG panelde mavi bir LED yongasını kırmızı ve yeşil fosfor ile birleştirmiş. Standart LCD panellerde mavi LED yongası sarı fosfor ile birleştiriliyor. Bu sayede standart LCD panellerden yüzde 20 daha fazla renk gamı yakalanmış.





Diğer iyileştirme kontrast oranı konusunda. UV ışınları ile panelde likit kristal hizalama katmanı oluşturuluyor ve likit kristaller ışık sızıntısını azaltarak kontrast oranını artırıyor. Böylece siyahlar daha siyah ve görüntüler daha keskin hale geliyor. LG güç tüketiminde bir değişim yaşanmadan parlaklık konusunda da yüzde 30 artış yakalamayı elde etmiş. Yeni panel parlak ışık altında en iyi sonuç veren panellerden birisi olacak.





LG ayrıca incelik konusunda da aşama kaydetmiş. Gelişmiş hücre içi dokunmatik - AIT teknolojisi sayesinde LCD panelin üzerine dokunmatik sensörler entegre ediliyor. Böylece tek katmanda dokunmatik panel ve LCD panel bir araya gelirken, su sıçramasında bile ekranın rahatça kullanılması sağlanıyor. Ayrıca inceliğe de katkı yapılıyor.





Panel konusu açıklığa kavuştuğu için LG G4 yine LG G3 ile aynı boyut ve çözünürlüğü paylaşacak. Ancak kavis konusunda bir açıklama yok. Daha önce modelin çok az bir kavise sahip olacağı dile getiriliyordu. Bu bakımdan 28 Nisan tarihini beklemek gerekecek.

http://www.slashgear.com/new-lg-display-5-5-inch-qhd-panel-headed-to-the-lg-g4-02377204/