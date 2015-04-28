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LG G4'ün Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
56
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG G4'ün Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı
 
G4 modeli için hazırlıklarını tamamlayan LG sayılı saatler sonra aralarında İstanbul'un da yer aldığı 6 farklı şehirde yeni modelini dünyaya tanıtacak. Ancak son dönemlerde sıkça yaşandığı gibi bu model için de bir çok sızıntı yeni cihazla ilgili detayları önceden öğrenmemize sebep oldu. LG G4 ile ilgili bilinen detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Cihazın detaylarının yanında son sızdırılan bilgi ise fiyatı oldu. G4 Almanya'da faaliyet gösteren bazı satış sitelerinde listelenenirken , Avrupa fiyatı da bu şekilde kendini göstermiş oldu. Deri veya plastik arka kapak seçenekleri ile geleceği bilinen cihazın iki varyasyonlarının da fiyatı listede yer aldı. 32 GB LG G4 modeli için fiyatlar 680-690 Euro civarlarında görünüyor. Bu fiyatlara bakarsak ortalama olarak günümüz kuruyla Almanya fiyatının 2000TL olduğunu söyleyebiliriz. S6 modelinin Almanya satış fiyatı ise 699 Euro seviyesinde. Bu açıdan G4'ün ülkemizde de S6 modelinden daha düşük fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Galaxy S6 32GB modellerin ülkemiz fiyatının 2499 TL olduğunu hatırlatalım.
Diğer yandan gerçek deri arka kapaklı G4 tercih edecekler için ise fiyatlar 730-740 Euro civarına yükseliyor. Yine günümüz kuruyla çevirdğimizde ise ortalama 2130 TL civarında bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu da arka kapağın deri olmasını isteyecek kullanıcıların ülkemizde ortalama 150 TL civarında bir farkı gözden çıkarmak zorunda olacağını gösteriyor.

Yarın akşam (29 Nisan) İstanbul'da düzenlenecek G4 lansmanının ardından cihaz ile ilgili açıklanan tüm detayları yine Donanimhaber.com adresinden takip edebilirsiniz.
LG G4'ün Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı


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Mar00N 4 yıl
Bu devirde telefon almak araba almaktan daha zor
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rorschach_ 4 yıl
Amiral denizaltısı gibi fiyat
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Witcher3 4 yıl
Bende lg g2 kullaniyorum ama kimse kusura bakmasin s6 ile ayni fiyattan gelirse g4 almanin her hangi bir mantigi yok. Lg kendi kendini vurdu..
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DtMt7 4 yıl
Ne bekliyorsunuz ki g3 un cikis tarihi belli oldugunda dolar 2.1 tl iken bugun dolar 2,6 tl ediyor.. boru degil yani %25 oraninda bir artis soz konusu sorun bizde lgde degil...
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TIRPAN 4 yıl
bu kurlarla telefon falan alınmaz bizi vestele mecbur etmeye çalışıyorlar galiba
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E_Aydin35 4 yıl
Uçuk bir başlangıç fiyatı yok ancak bir kaç ay sonra 200TL-500TL gibi bir oynama yaparsa büyük ihtimal alma girişiminde bulunurum.. :)
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burActive 4 yıl
Bir LG G2 kullanıcısı olarak söylüyorum. 2400 verip G4 alana kadar Iphone 6 alırım.
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talib kweli 4 yıl
Çok fazla
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Fiyatta ayrı bir fiyasko oldu.

İşlemci hazır değilken qhd de ne oluyor.

Bir tanıdık lolipop güncellemesinden sonra daha fazla pil harcadığını söyledi.

G2 nin yerini dolduramadı g4 te de aynı şeyler olacak.

Bu firmanın en iyi yaptığı şey ekranın kasaya olan boyutu.
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Bonafide 4 yıl
Fiyat aşırı pahalı bu fiyatların yüksek olmasında apple ın büyük payı var.
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AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 4 yıl
Gecen sene 1050tl ye lg g2 aldim. Android 5.0 guncellemesiyle telefon yeniden doğdu resmen. En az 2sene daha götürür gibi . g5 önemli benim için
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Lg g3 çıktığında kamera ve ekrana vurgu yaptılar.

Tek eksiği telefonun full hd olmaması idi.

Onun dışında sd kart çıkan pile vurgu yapılmasıda güzel.

Fakat qhd ekran kurtarmıyor.

İşlemcinin tam performansını ölçmeden telefon mu çıkarıyor anlaşılır gibi değil.

Ne olursa olsun full hd de kalmaları gerektiğini bir gün öğrenirler.
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KediTartaklayanBodyciFare 4 yıl AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM
Terminator28
Gecen sene 1050tl ye lg g2 aldim. Android 5.0 guncellemesiyle telefon yeniden doğdu resmen. En az 2sene daha götürür gibi . g5 önemli benim için


Hocam zaten Kitkat'ta da iyiydi performansı.
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AÇILIN-BEN-MÜHENDİSİM 4 yıl
2199-2299 bandında olur %99
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BekirTemel 4 yıl
Fiyatları uçurdun be apple,LG bile 3000 e dayandıracak utanmasa.
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