LG G4'ün Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı

G4 modeli için hazırlıklarını tamamlayan LG sayılı saatler sonra aralarında İstanbul'un da yer aldığı 6 farklı şehirde yeni modelini dünyaya tanıtacak. Ancak son dönemlerde sıkça yaşandığı gibi bu model için de bir çok sızıntı yeni cihazla ilgili detayları önceden öğrenmemize sebep oldu. LG G4 ile ilgili bilinen detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Cihazın detaylarının yanında son sızdırılan bilgi ise fiyatı oldu. G4 Almanya'da faaliyet gösteren bazı satış sitelerinde listelenenirken , Avrupa fiyatı da bu şekilde kendini göstermiş oldu. Deri veya plastik arka kapak seçenekleri ile geleceği bilinen cihazın iki varyasyonlarının da fiyatı listede yer aldı. 32 GB LG G4 modeli için fiyatlar 680-690 Euro civarlarında görünüyor. Bu fiyatlara bakarsak ortalama olarak günümüz kuruyla Almanya fiyatının 2000TL olduğunu söyleyebiliriz. S6 modelinin Almanya satış fiyatı ise 699 Euro seviyesinde. Bu açıdan G4'ün ülkemizde de S6 modelinden daha düşük fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Galaxy S6 32GB modellerin ülkemiz fiyatının 2499 TL olduğunu hatırlatalım.







Yarın akşam (29 Nisan) İstanbul'da düzenlenecek G4 lansmanının ardından cihaz ile ilgili açıklanan tüm detayları yine Donanimhaber.com adresinden takip edebilirsiniz.

Diğer yandan gerçek deri arka kapaklı G4 tercih edecekler için ise fiyatlar 730-740 Euro civarına yükseliyor. Yine günümüz kuruyla çevirdğimizde ise ortalama 2130 TL civarında bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu da arka kapağın deri olmasını isteyecek kullanıcıların ülkemizde ortalama 150 TL civarında bir farkı gözden çıkarmak zorunda olacağını gösteriyor.