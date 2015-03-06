LG G4'ün parmak izi okuyucu sensöre sahip olacağı iddia ediliyor

Cep telefonlarında bir süredir parmak izi okuyucu sensörleri görmeye alıştık. Parmak izi okuyucu sensör kullanarak dünya çapında satış yapan ilk telefonlardan birisi Motorola'nın Atrix modeli olsa da yeni nesil cihazlarda ki parmak izi okuyucu sensör modasını Apple'ın iPhone 5S modeli ile başlattığını söylemek yanlış olmaz.
2013'ün Eylül ayından piyasaya çıkan iPhone'un ardından 2014'ün nisan ayında Samsung'un Galaxy S5 modelinde de parmak izi okuyucu sensör kullandığını görmüştük. Hatta kısa bir süre önce sona eren MWC 2015 etkinliğinde yeni amiral gemisi modellerini tanıtan Samsung, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde de daha gelişmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.
Bir diğer Güney Kore'li teknoloji devi LG bir süredir bu gelişmeye uzak dursa da G4 modelinde bu akıma katılacağı iddia ediliyor. Güney Kore kaynaklı bu iddia LG'nin yeni modeline son anda bir parmak izi okuyucu ekleme kararı aldığını ve arka kısımda bulunan güç butonuna ekleneceğini belirtiyor.
Bir diğer Güney Kore'li teknoloji devi LG bir süredir bu gelişmeye uzak dursa da G4 modelinde bu akıma katılacağı iddia ediliyor. Güney Kore kaynaklı bu iddia LG'nin yeni modeline son anda bir parmak izi okuyucu ekleme kararı aldığını ve arka kısımda bulunan güç butonuna ekleneceğini belirtiyor.
Son dönemlerde üreticiler parmak izi okuyucu sensörlerle birlikte ödeme sistemlerinde de savaşa girecek gibi gözüküyor. Apple bir süredir Apple Pay ödeme sistemini zaten kullanıyordu. Samsung'un da kendi ödeme sistemini açıklaması LG'yi bu konuda adım atmaya itmiş olabilir. LG G4 modelinin bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.
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Bunun haber içeriği ile ilgisi nedir peki? Knock code dan vazgeçtiği vs. yazmıyor. Birisini ödeme diğerini de telefon içeriğini korumak için kullanabilirsiniz, Xperia lardaki gibi telefonu uyandıran ama geri uyutamayan ekran gesture larından kat kat daha kullanışlı lg nin knock code/on özelliği... Benim bu son söylediğimin de herhangi birşey ile ilgisi, içimi dökmek istedim o kadar :)
Evet Haklısınız hocam ancak parmak izi okuyucu suç işlenmek için kullanıldıgına ilişkin hiç bir haber görmedim.
Çok zorlama olur.
Gerekli bir teknoloji, güvenle alışveriş yapmamız, Banka işlemleri, Telefon hırsızlığı vs.. hayatımızı daha kaliteli yapacağına inanıyorum.
Ayrıca parmak izimiz devlette zaten mevcut ehliyet alırken, devletten ticari evrak alırken bile parmak izi zaten alınıyor. Kaldı ki bütün bilgilerimiz büyük şirketlerin zaten hardiskinde datalarında. Facebook,twitter sayesinde gizlilik özel hayat diye birşey kalmadı.
Saygılarımla
Merhaba,
Ne zaman bitmeyi düşünüyorsanız o zaman.
İyi forumlar.
Ana sayfamızdan tüm teknoloji haberlerini takip edebilirsiniz. En çok gelişen ve en göz önünde olan sektör mobil cihazlar olduğu için bu alanda çok fazla haber çıkıyor doğrudur ancak kullanıcılar da buna ilgi gösteriyor. Özellikle bilgisayar donanımı haberleri oldukça seyrek çıkıyor mobil tarafa göre. Yine de ana sayfaya göz atarsanız mobil cihaz haberleri dışında bilimsel gelişmeleri ve diğer ürünleri de ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca MWC 2015 etkinliğinin rüzgarı hala devam ediyor mobil tarafta o yüzden haberler son dönemlerde daha fazla artmış durumda.
bence g4 deki tek sıkıntı snapdragon 810 olacak gibi duruyor. umarım lg nin söylediği gibi s810 daki ısınma sorununu çözmüşlerdir
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