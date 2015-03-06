LG G4'ün parmak izi okuyucu sensöre sahip olacağı iddia ediliyor

Cep telefonlarında bir süredir parmak izi okuyucu sensörleri görmeye alıştık. Parmak izi okuyucu sensör kullanarak dünya çapında satış yapan ilk telefonlardan birisi Motorola'nın Atrix modeli olsa da yeni nesil cihazlarda ki parmak izi okuyucu sensör modasını Apple'ın iPhone 5S modeli ile başlattığını söylemek yanlış olmaz.

Son dönemlerde üreticiler parmak izi okuyucu sensörlerle birlikte ödeme sistemlerinde de savaşa girecek gibi gözüküyor. Apple bir süredir Apple Pay ödeme sistemini zaten kullanıyordu. Samsung'un da kendi ödeme sistemini açıklaması LG'yi bu konuda adım atmaya itmiş olabilir. LG G4 modelinin bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

2013'ün Eylül ayından piyasaya çıkan iPhone'un ardından 2014'ün nisan ayında Samsung'un Galaxy S5 modelinde de parmak izi okuyucu sensör kullandığını görmüştük. Hatta kısa bir süre önce sona eren MWC 2015 etkinliğinde yeni amiral gemisi modellerini tanıtan Samsung, Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modellerinde de daha gelişmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.Bir diğer Güney Kore'li teknoloji devi LG bir süredir bu gelişmeye uzak dursa da G4 modelinde bu akıma katılacağı iddia ediliyor. Güney Kore kaynaklı bu iddia LG'nin yeni modeline son anda bir parmak izi okuyucu ekleme kararı aldığını ve arka kısımda bulunan güç butonuna ekleneceğini belirtiyor.