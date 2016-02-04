LG G5, 21 Şubat'ta geliyor





Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi serisi için 21 Şubat tarihine gün vermesinin ardından, diğer bir Güney Koreli dev LG de kendi amiral gemisini lanse etmeye hazırlanıyor. LG G5 modeli, 21 Şubat 2016 tarihinde Barcelona'da resmiyete kavuşacak.





LG, yeni amiral gemi modeli için davetiye dağıtımına başladı. Davetiyenin mottosunda, yeni arkadaşlar ile tanışacağımız belirtiliyor. Görselde ise bir robot, zıplayan bir top ve tahta uçak yer alıyor. Lansmanda LG G5 modelinin tanıtılacağı kesin ancak beraberinde muhtemelen iki cihaz daha olacak.









LG G5 ile ilgili henüz net görseller mevcut değil. Sadece şablonlar ve kılıf görselleri mevcut. Bu bakımdan cihazın neye benzediği tam olarak bilinemiyor. Bununla birlikte arka ses tuşlarının yanlara taşındığı ve alt kısımda kızaklı bir kapak sistemi ile bataryanın çıkarılabildiği biliniyor.





İddialara göre cihazda; 5.4-5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, USB Type-C bağlantısı, parmak izi okuyucu, daha uzun ancak daha dar bir yapı, 16MP ve 8MP şeklinde sıralanan çift sensör dizilimi, ön kısımda ikinci bir ekran şeklinde özellikler olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-G5-confirmed-to-be-unveiled-on-February-21st-at-MWC-2016_id77987