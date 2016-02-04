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LG G5, 21 Şubat'ta geliyor

LG'nin daha çok yaz aylarına doğru tanıtmayı adet edindiği G amiral gemi serisi, bu yıl çok daha erken piyasaya çıkıyor. Takvimlerinizi 21 Şubat 2016 tarihine ayarlayın.
3 yıl
5,8b
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38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G5, 21 Şubat'ta geliyor


Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi serisi için 21 Şubat tarihine gün vermesinin ardından, diğer bir Güney Koreli dev LG de kendi amiral gemisini lanse etmeye hazırlanıyor. LG G5 modeli, 21 Şubat 2016 tarihinde Barcelona'da resmiyete kavuşacak. 

LG, yeni amiral gemi modeli için davetiye dağıtımına başladı. Davetiyenin mottosunda, yeni arkadaşlar ile tanışacağımız belirtiliyor. Görselde ise bir robot, zıplayan bir top ve tahta uçak yer alıyor. Lansmanda LG G5 modelinin tanıtılacağı kesin ancak beraberinde muhtemelen iki cihaz daha olacak. 


LG G5 ile ilgili henüz net görseller mevcut değil. Sadece şablonlar ve kılıf görselleri mevcut. Bu bakımdan cihazın neye benzediği tam olarak bilinemiyor. Bununla birlikte arka ses tuşlarının yanlara taşındığı ve alt kısımda kızaklı bir kapak sistemi ile bataryanın çıkarılabildiği biliniyor. 

İddialara göre cihazda; 5.4-5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, USB Type-C bağlantısı, parmak izi okuyucu, daha uzun ancak daha dar bir yapı, 16MP ve 8MP şeklinde sıralanan çift sensör dizilimi, ön kısımda ikinci bir ekran şeklinde özellikler olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G5-confirmed-to-be-unveiled-on-February-21st-at-MWC-2016_id77987 Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
Lg gene kaliteli ve makul fiyatlı bir telefon piyasaya sürer diye umud ediyorum
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ozgurulke 3 yıl LastShip
LastShip
Bitmedi 2k sevdaniz bitmedi... Tekrardan ayni panel ile 1080p ye donseler yine 2k diye pazarlasar telefonu eline alan adamin anlamasina imkan yok anca screenshot falan alinca ortaya cikacak bi durum.
Yap 1080p, reklaminida 2k ekranin cok pil tukettigini ve yeni urettigimiz 1080p panelin eskisini aratmiyacagini falan soyle 4 saatten 6 saate cikan pil omruyle millet nasil g4 ten g5 e geciyor otur izle.. Bu haliyle 1/1.5" sensorle f1.7 yle gelsede cop

Şehir efsanesimidir nedir anlamadım şu 2k ile 1080p arasında fark yok hikayesi anlamadım. Biri fark yok dedi diye herkes inanıyor. Fark bal gibi de var gerçekten objektif gözlerle bakınca, kendini zaten fark yok diye sartlandirmadan çok rahat görürsün farkı.
Note 4 ve s6 edge plus da 2k kullanan biri olarak söylüyorum. Zamanında 720p ile 1080p içinde de söylendi. Nedir kardeşim anlamadım bırakın teknoloji gelişsin 2k değil 4k gelsin cebe. Galaxy gear vr kullanıcı olarak rahatça söyleyebilirim ki 2k bile çok az .
LastShipBitmedi 2k sevdaniz bitmedi... Tekrardan ayni panel ile 1080p ye donseler yine 2k diye pazarlasar telefonu eline alan adamin anlamasin...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Orgeneral 3 yıl
LG'yi kullanıcı dostu fiyat politikası izlediği için seviyorum. Ayrıca kullandıkları arayüz çok güzel. Alışınca bırakmak istemiyorsunuz.

2K ekranı ben de lüzumsuz görüyorum. Sony'de 4K çıkardı. Hiç bir fark olmadığına eminim. Elimdeki Note3 ile mağazadaki Note5 arasında hiç bir fark göremiyorum.
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DARBE 3 yıl
2016 SD 820 ile Qualcomm'un yılı olacak gibi görünüyor.
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hakangündüz 3 yıl
21 şubatta tanıtılsa ne zaman satışa sunulur keşke samsung un note 5 s6 edge plusta yaptığı gibi tanıtımdan 1 hafta sonra satışa çıksa eğer bu özelliklerde gelirse v10 dan geçebilirim
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MahalleAndroidi 3 yıl
başka bi çöp daha geliyor
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wolf silver 3 yıl
ÇIKARILABİLİR BATARYA ile gelirse mükemmel olur... Hadi LG YAP BİR GÜZELLİK :D
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kadirirdem 3 yıl
lg nin fiyat politikasını seviyorum fiyatlar hem daha uygun çıkıyor hemde zamanla düşüyor....
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Spiderhip 3 yıl
Bencede ufacık 5 inchlerde 2K ekranlar çokta gerekli değil. 1K fazla fazla yeterli. Daha kaçımızın 22-25inch lik monitörleri 2K ve üzeri, daha kaçımızın evindeki 32-55 inchlik televizyonlar 2K ve üzeri. Gerçi üzeri olsa ne olacak sanki 1K üzeri doğru düzgün yayın var.

Hayır telefonun 2K olacaksa, evinde baktığın monitör doğru orantıdan en az 10K falan olmalı aynı kaliteyi yakalamak için. Hele tvler 14K falan olmalı. Dev gibi ekrana 1K'da bak, küçücük telefona 2K da.

Sonra bir de gözüm farkı farkediyor, 2K çok daha iyi diyorlar. O zaman 1K lık ev tvsinde gözünüz bozulmalı, telefonunuzdan 14 kat daha kalitesiz görüntüye göz dayanmamalı.
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Veins 3 yıl
2k ekran ve FHD ekran arasında fark olmadığını söyleyen en yakın zamanda göz doktoruna gitmeli. Ya bi S6'nın ekrana bakın bir de G2'nin, G2'nin ekranı en güzel FHD ips ekran olmasına rağmen, s6'nın yanında çamur gibi duruyor.
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Mr. Jingles 3 yıl
Daha düne kadar QVGA ekran kullananlar şimdi FHD'ye burun kıvırıyor görmemiş gibi.
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dobrasam 3 yıl
kötü denk geldi isim gebeş ne abi şimdi ben bu cihazı alsam vatandaş bana sorsa ne o telefonun markası gebeş
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Master_Evil 3 yıl
paralel ithalat ile yine f/p bir cihaz olacaktır
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reactor1111 3 yıl dobrasam
dobrasam
kötü denk geldi isim gebeş ne abi şimdi ben bu cihazı alsam vatandaş bana sorsa ne o telefonun markası gebeş

Cifayf dersin sende
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SERDARbdrm 3 yıl
Htc m10 u, Sony z6 yi tanitirsa 21 subatta, oturup karar verebilirdik objektif olarak :) Ne guzel olurdu aslinda.
LG araya sure koyup once s7 yi incelemek ister diye dusunmustum. Demek ki g5 e gercekten guveniyor ve hazir oldugunu dusunuyor. 21 Subatta dananin kuyrugu kopar arkadaslar, cok heyecanli :)
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Golovusum 3 yıl
Askerden önce Samsung S4 kullanıyordum askerlik dolayısı ile kardeşime verdim.
Askerden sonra sanal home butonu gibi tereddütlere rağmen gittim lg g3 32 gb gold aldım. İnanın askerden önce telefon kullanmıyormuşum :) Okadar rahat okadar kullanışlı ki. Dondu diye reset atma sorunum yok. Bazen linux diyorum arka planda şişiyodur vs diyerek 10 15 günde bir yeniden başlatıyorum bilinçli olarak.
G4 almadım bilerek ama g5 çıktıktan bir müddet sonra telefonumu yükseltmek istiyorum :)
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