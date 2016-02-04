LG G5, 21 Şubat'ta geliyor

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Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi serisi için 21 Şubat tarihine gün vermesinin ardından, diğer bir Güney Koreli dev LG de kendi amiral gemisini lanse etmeye hazırlanıyor. LG G5 modeli, 21 Şubat 2016 tarihinde Barcelona'da resmiyete kavuşacak.
LG, yeni amiral gemi modeli için davetiye dağıtımına başladı. Davetiyenin mottosunda, yeni arkadaşlar ile tanışacağımız belirtiliyor. Görselde ise bir robot, zıplayan bir top ve tahta uçak yer alıyor. Lansmanda LG G5 modelinin tanıtılacağı kesin ancak beraberinde muhtemelen iki cihaz daha olacak.
LG G5 ile ilgili henüz net görseller mevcut değil. Sadece şablonlar ve kılıf görselleri mevcut. Bu bakımdan cihazın neye benzediği tam olarak bilinemiyor. Bununla birlikte arka ses tuşlarının yanlara taşındığı ve alt kısımda kızaklı bir kapak sistemi ile bataryanın çıkarılabildiği biliniyor.
İddialara göre cihazda; 5.4-5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, USB Type-C bağlantısı, parmak izi okuyucu, daha uzun ancak daha dar bir yapı, 16MP ve 8MP şeklinde sıralanan çift sensör dizilimi, ön kısımda ikinci bir ekran şeklinde özellikler olması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/LG-G5-confirmed-to-be-unveiled-on-February-21st-at-MWC-2016_id77987 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şehir efsanesimidir nedir anlamadım şu 2k ile 1080p arasında fark yok hikayesi anlamadım. Biri fark yok dedi diye herkes inanıyor. Fark bal gibi de var gerçekten objektif gözlerle bakınca, kendini zaten fark yok diye sartlandirmadan çok rahat görürsün farkı.
Note 4 ve s6 edge plus da 2k kullanan biri olarak söylüyorum. Zamanında 720p ile 1080p içinde de söylendi. Nedir kardeşim anlamadım bırakın teknoloji gelişsin 2k değil 4k gelsin cebe. Galaxy gear vr kullanıcı olarak rahatça söyleyebilirim ki 2k bile çok az .