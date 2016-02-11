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LG G5 Quick Cover resmiyet kazandı

LG G5 amiral gemi modeli henüz resmiyet kazanmış değil ancak firma aksesuar tanıtımına başladı. LG G5 Quick Cover kılıf aksesuarı, bazı bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.
3 yıl
4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G5 Quick Cover resmiyet kazandı


LG G5 ile ilgili sızıntılar o kadar hız kazandı ki, firma daha fazla dayanamadı ve yavaştan yeni amiral gemisini tanıtmaya başladı. LG'nin resmiyete kavuşturduğu ilk bileşen, G5 amiral gemi modeli için hazırlanmış olan dokunmatik pencereli Quick Cover kılıf aksesuarı. 

LG'nin uzun yıllardır amiral gemi modelleri için hazırladığı Quick Cover kılıfları, ön kısımdaki dokunmatik ekrandan bildirimler sunuyor ve bazı uygulamalara erişim imkanı veriyor. LG G5 Quick Cover dörtgen bir ekrana sahip. Ayrıca ağ şeklinde örülmüş yarı şeffaf bir ön kapağa da sahip. Kılıfın köşelerinde parlak bir metal alaşım kullanılmış. Cihazın Always On özelliği bu ekrandan görülebiliyor. Anlaşılan LG V10'daki gibi ikinci bir ekrana ihtiyaç duyulmayacak. 


LG G5 modeli dün de Geekbench 3 skorlarına yansımıştı. Cihazda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM ve Android 6.0.1 işletim sistemi özellikleri kesinleşmiş oldu. Puanlar ise, tek çekirdek için 2248, çok çekirdek için 5061 şeklinde sıralanıyor. Benchmark testlerine sızan farklı cihazlarda da benzer skorlar elde ediliyordu. 

LG G5'in ekran boyutu konusunda henüz net bilgiler yok. 2K çözünürlüğe sahip olacağı biliniyor ancak ekran boyutunun 5.3-5.5 inç arasında olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca her zaman açık özelliği nedeniyle AMOLED ekran paneli kullanacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-shows-off-Quick-Cover-case-for-LG-G5-confirms-metal-build-for-the-new-flagship_id78220 Yorum Yaz
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zaferaa 3 yıl en beğenilen
bu ne arkadaş, çinden gelip eminönünde satılan kılıflar gibi
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kadirirdem 3 yıl
çok sıradan duruyor...
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strathmorea 3 yıl
Artık telefondan önce kılıfı çıkar oldu.
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ffgul 3 yıl
Kimse yanlış anlamasın savunduğumda yok ama, cover kapak htc de vardı.
Ayrıca ekranın açık kalma olayıda wp 8.1 lerde zaten bir kaç yıldır var.
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kraix 3 yıl
HTC yeniliklerin mimarı şuan ki telefon tasarımlarında onun büüyük katkısı olduğu aşikar ve Dot View ile de kapak konusunda devrim yaptılar ama gel gelelim sürdürülebilirliği başaramadılar macera aradılar kendileri kaybettiler...
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Sylargray 3 yıl
Görünüşe göre 2016'nın furyası da her zaman açık ekranlar olacak.
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0MG90 3 yıl
HTC Dot View resmen.
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zaferaa 3 yıl en beğenilen
bu ne arkadaş, çinden gelip eminönünde satılan kılıflar gibi
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dokuzcanlicanavar 3 yıl
"The latest LG Quick Cover offers the advantages of previous Quick Covers but with added features. The touch function, recently introduced on the K10's Quick Cover View, is now available on the G5 Quick Cover's semitransparent mesh cover. The touch function enables users to take calls and control alarm settings without having to open the case for the ultimate in convenience"


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