LG G5 Quick Cover resmiyet kazandı





LG G5 ile ilgili sızıntılar o kadar hız kazandı ki, firma daha fazla dayanamadı ve yavaştan yeni amiral gemisini tanıtmaya başladı. LG'nin resmiyete kavuşturduğu ilk bileşen, G5 amiral gemi modeli için hazırlanmış olan dokunmatik pencereli Quick Cover kılıf aksesuarı.





LG'nin uzun yıllardır amiral gemi modelleri için hazırladığı Quick Cover kılıfları, ön kısımdaki dokunmatik ekrandan bildirimler sunuyor ve bazı uygulamalara erişim imkanı veriyor. LG G5 Quick Cover dörtgen bir ekrana sahip. Ayrıca ağ şeklinde örülmüş yarı şeffaf bir ön kapağa da sahip. Kılıfın köşelerinde parlak bir metal alaşım kullanılmış. Cihazın Always On özelliği bu ekrandan görülebiliyor. Anlaşılan LG V10'daki gibi ikinci bir ekrana ihtiyaç duyulmayacak.









LG G5 modeli dün de Geekbench 3 skorlarına yansımıştı. Cihazda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM ve Android 6.0.1 işletim sistemi özellikleri kesinleşmiş oldu. Puanlar ise, tek çekirdek için 2248, çok çekirdek için 5061 şeklinde sıralanıyor. Benchmark testlerine sızan farklı cihazlarda da benzer skorlar elde ediliyordu.





LG G5'in ekran boyutu konusunda henüz net bilgiler yok. 2K çözünürlüğe sahip olacağı biliniyor ancak ekran boyutunun 5.3-5.5 inç arasında olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca her zaman açık özelliği nedeniyle AMOLED ekran paneli kullanacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-shows-off-Quick-Cover-case-for-LG-G5-confirms-metal-build-for-the-new-flagship_id78220