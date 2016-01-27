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LG G5 kılıf görselleri internete düştü

LG'nin yeni amiral gemi modeli G5 ile ilgili sızıntılar hız kazandı. Bileşenler ve prototip görselleri derken, şimdi de kılıf görselleri interneti süslüyor. Bu sayede model ile ilgili pek çok ayrıntı
3 yıl
6,8b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G5 kılıf görselleri internete düştü


Genelde amiral gemi modellerinin prototip görsellerinden sonra kılıf görsellerinin de sızdırıldığına şahit oluyoruz. Üreticiler, aksesuar ortaklarına piyasaya çıkmadan önce cihazın maket tarzında şablonunu gönderdiği için, kılıf görselleri daha kolay internete sızdırılıyor. LG G5 için de durum aynı.

Mobile Fun e-ticaret sitesinde ortaya çıkan Armourdillo marka dayanıklılık odaklı kılıf, LG G5 modeli ile ilgili belli başlı detayları gün yüzüne çıkarıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, arka tarafta çift sensör yerleşimi daha net bir şekilde görülebiliyor. 16MP ve 8MP şeklinde sıralanan çift sensör dizilimi ile birlikte fotoğraflarda derinlik algısı oluşturulabiliyor, karanlık ortamlarda daha iyi performans elde edilebiliyor. Sensör grubuna lazer tabanlı otomatik odaklama ve çift tonlu LED flaş eşlik ediyor. 


Diğer taraftan geleneksel arka ses kontrol tuşlarının kenara alındığı ve yerine yuvarlak tasarımlı bir parmak izi okuyucunun yerleştirildiği görülüyor. LG G5 ile ilgili ikinci önemli yenilik, bu yeni tasarım mantığı olacak. Bazı kaynaklar, alt kısmın kızak marifetiyle açılarak bataryaya erişim sağlayacağını da ifade ediyor. Kılıf görselinde bu ayrıntı mevcut değil. Yine iddialarda yer alan ikinci ekran da görsellerde yer almamış.

LG V10 modelinden önemli tasarım detaylarını miras alacağı tahmin edilen LG G5, G serisine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Yanlara kayan ses tuşları, arka parmak izi okuyucu, çift arka kamera dizilimi, ikinci ekran, çıkarılabilir alt kısım en önemli değişiklikler arasında. Ayrıca 5.3 inçe gerileyen ekran boyutu, USB Type-C bağlantısı, Snapdragon 820 yonga seti,  4GB LPDDR4 RAM, daha uzun ancak daha dar bir yapı gibi diğer özellikler olması da bekleniyor. Model gelecek ay sonundaki MWC 2016 etkinliğinde karşımıza çıkacak. 

http://www.androidheadlines.com/2016/01/mobile-fun-lists-lg-g5-case-from-armourdillo.html Yorum Yaz
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system electronıc 3 yıl en beğenilen
LG yine tasarımda geleneği bozmayıp geri geri gitmeyi bırakmadı bir türlü.
önce g4 ü üretecekti sonra g3 ü en son g2 yi çıkarması gerekirken tam tersi oldu :)
LG yine tasarımda geleneği bozmayıp geri geri gitmeyi bırakmadı bir türlü.önce g4 ü üretecekti sonra g3 ü en son g2 yi çıkarması gerekirken tam tersi oldu :...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Firaristt 3 yıl
Telefonun aşağı yukarı nasıl olacağı belli ama son zamanlarda ondan daha önemli şeyler var.

Telefon 1mm inceliyorsa kılıflar telefondan kalın. Rahat kullanılabilecek bir sınır var ki çoğu koruma konusunda iyi denebilecek kılıf o sınırın üzerine çıkıyor. İnsanların kendileriyle çeliştiği şeyler var kılıf konusunda. Telefonu alma sebebi olarak bak çok ince, cam, metal vs diyor, telefona 1cm kalınlığında kılıfın içine koyuyor. Ne kullanılan materyalin ne de inceliğin bir önemi kalıyor. Evet, hiç birimiz telefonumuzun zarar görmesini istemeyiz ama metal kasa veya cam kasa diyerek aldığın telefonu 10 liraya aldığın ucube kılıfın içine sokacaksan o telefonun tasarımı için verdiğin paraya yazık değil mi? Yaptığınız mantıksızlık değil mi? Bir de 2.elde değer kaybetmesin muhabbeti var. 3000 lirayı telefona gömen adam 1-2 sene sonra 100 lira farkı düşünmez. Düşünüyorsa o telefon o kişinin bütçesinin üzerindedir. Milleti eleştirmekten zevk almıyorum, yanlış anlaşılmasın. İnce diye, malzemesini beğendin diye, tasarımını beğendin diye bir telefonu alıyorsan ve bir tomar parayı gömmüşsen o telefona doya doya kullanırsın, mümkün mertebe araya az ve ince şeyler koyarsın ki telefonun tasarımını ve kullanımını fazla etkilemesin diye. İnsanlar ilginç canlılar vesselam.

LG'ye gelecek olursak son dönemdeki en büyük hatası cihazları büyütmek oldu. G2 çok iyiydi ancak kasa kalitesini arttırıp aynen devam etselerdi daha da iyi giderlerdi. 5.5" ekran gerçekten herkese göre değil. Geçen gün mağazada V10'u biraz kurcalama fırsatı buldum. Alet büyük. Tek elle kullanma konusunda sıkıntı yaşayacak kadar büyük. Yapsınlar ama küçük modelini de yapsınlar. Aynı donanım ve yazılımı hem 5.5" hem 4.7-5" ekranda aynı oranlarda yapsınlar, fiyatı da maliyeti oranında fark etsin. En yüksek donanımı eşek kadar alete koyup daha küçüğünde donanımı yarı yarıya kırparlarsa olmaz. 2016'daki telefonların fiyatı gebermeden alınmaz. 2014-2015 model üst seviye telefonu olanların değiştirmesini gerektirecek düzgün bir yenilik gözükmüyor şu anda.
Telefonun aşağı yukarı nasıl olacağı belli ama son zamanlarda ondan daha önemli şeyler var.Telefon 1mm inceliyorsa kılıflar telefondan kalın. Rahat k...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Qnzxt00w 3 yıl

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Master_Evil 3 yıl
telefonu bilmem de kylyf berbat görünüyor
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Qnzxt00w 3 yıl
Allah belanı versin lg
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MalumEvinYeriniSoranAdam 3 yıl
G2 Kullanıyorum bu G5 i bekleyeyimmi V10 mu alayım kararsızım. Ekran çatlak dokunmatik sapıtıyor
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kadirirdem 3 yıl
kılıf çok çirkin olmuş g5 metalle gelmeli artık....
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Pi 3 yıl
5.3e mi gerilemis. G5ten umutluydum o da camura yatti. Ulan lg, samsunga yamuk derken sen yamuk ciktin.
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BekirHan 3 yıl
LG Nexus 5x' e baya benzer şekilde tasarlayacak anlaşılan. Tek fark köşeli değil yuvarlak hatlarla tasarlaması. Donanım aynı donanım, g2 ile Nexus 5' te olduğı gibi.
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Patren 3 yıl
bu sefer telefon incermiş
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bydoctore 3 yıl
Bu kılıf kar tipi olmuş.
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anilkoc 3 yıl
ekrem kardeş çok geriden geliyosun be
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xxxx1 3 yıl
nekadar çirkin bir kılıf,bunlarla cihaz kullanan varmı cidden...
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