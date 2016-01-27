LG G5 kılıf görselleri internete düştü





Genelde amiral gemi modellerinin prototip görsellerinden sonra kılıf görsellerinin de sızdırıldığına şahit oluyoruz. Üreticiler, aksesuar ortaklarına piyasaya çıkmadan önce cihazın maket tarzında şablonunu gönderdiği için, kılıf görselleri daha kolay internete sızdırılıyor. LG G5 için de durum aynı.





Mobile Fun e-ticaret sitesinde ortaya çıkan Armourdillo marka dayanıklılık odaklı kılıf, LG G5 modeli ile ilgili belli başlı detayları gün yüzüne çıkarıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, arka tarafta çift sensör yerleşimi daha net bir şekilde görülebiliyor. 16MP ve 8MP şeklinde sıralanan çift sensör dizilimi ile birlikte fotoğraflarda derinlik algısı oluşturulabiliyor, karanlık ortamlarda daha iyi performans elde edilebiliyor. Sensör grubuna lazer tabanlı otomatik odaklama ve çift tonlu LED flaş eşlik ediyor.









Diğer taraftan geleneksel arka ses kontrol tuşlarının kenara alındığı ve yerine yuvarlak tasarımlı bir parmak izi okuyucunun yerleştirildiği görülüyor. LG G5 ile ilgili ikinci önemli yenilik, bu yeni tasarım mantığı olacak. Bazı kaynaklar, alt kısmın kızak marifetiyle açılarak bataryaya erişim sağlayacağını da ifade ediyor. Kılıf görselinde bu ayrıntı mevcut değil. Yine iddialarda yer alan ikinci ekran da görsellerde yer almamış.





LG V10 modelinden önemli tasarım detaylarını miras alacağı tahmin edilen LG G5, G serisine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Yanlara kayan ses tuşları, arka parmak izi okuyucu, çift arka kamera dizilimi, ikinci ekran, çıkarılabilir alt kısım en önemli değişiklikler arasında. Ayrıca 5.3 inçe gerileyen ekran boyutu, USB Type-C bağlantısı, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, daha uzun ancak daha dar bir yapı gibi diğer özellikler olması da bekleniyor. Model gelecek ay sonundaki MWC 2016 etkinliğinde karşımıza çıkacak.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/mobile-fun-lists-lg-g5-case-from-armourdillo.html