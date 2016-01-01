LG G5 modelinde LG V10 izleri





Geçen yıla G4 amiral gemi akıllı telefon modeli ile başlayan LG, V10 modeli ile de sonunu getirdi. LG G4 başarılı bir model olsa da LG V10 modeli daha çok konuşuldu diyebiliriz. İkinci ekranı ve çift ön kamerasıyla LG V10 yeni nesil modellere de yol gösterecek gibi duruyor.





Sızdırılan bilgilere göre, LG G5 modelinde de ikinci bir ekran yerleşimine rastlayabiliriz. Kısayol ataması, bildirim gösterimi, müzik oynatıcı kontrolü gibi işlere yarayan bu küçük dokunmatik ekran, LG G5 modelinde de kendisine yer bulacak. Sadece G5 değil gelecek yılın sonraki modellerinde de bu ekranı görmemiz muhtemel.





Bunun yanında ön kısımdaki çift kamera yerleşimi LG G5'te arkaya geçiyor. 16MP çözünürlüğe sahip 135 derecelik geniş açılı çift sensör yerleşimi; çift LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ayrıca renkleri algılayabilen bir RGB sensör ile daha kaliteli çekimlerin önü açılıyor.





LG G5 ile ilgili diğer bir ilginç bilgi bir genişleme yuvasına sahip olması. Magic Slot adındaki bu yuva; sanal gerçeklik gözlüğü, aksiyon kamerası, amplifikatör, klavye gibi farklı modüllerin bağlanmasına imkan tanıyacak. Henüz net bilgiler mevcut değil ancak Magic Slot yuvasının kendisine has bir ekosistem oluşturacağı tahmin ediliyor.





LG G5 modelinde ekranın biraz daha küçüleceği daha önce de dile getirilmişti. 5.3 inçlik ekran 2K çözünürlük sunarken, artan alan bu kez ikinci ekran için ayrılıyor. Batarya kapasitesi biraz daha azalarak 2800mAh seviyesine gerileyen LG G5, parmak izi okuyucusunu da unutmuyor. İşlemci tarafında ise Android tarafının en güçlüsü Snapdragon 820 yerini alıyor. Şimdilik bunlar iddia seviyesinde ancak önümüzdeki bir iki ay içerisinde daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/rumor-lg-g5-will-have-dual-displays-hardware-expansion.html