LG G5 modelinde LG V10 izleri

Haber Editörü
Geçen yıla G4 amiral gemi akıllı telefon modeli ile başlayan LG, V10 modeli ile de sonunu getirdi. LG G4 başarılı bir model olsa da LG V10 modeli daha çok konuşuldu diyebiliriz. İkinci ekranı ve çift ön kamerasıyla LG V10 yeni nesil modellere de yol gösterecek gibi duruyor.
Sızdırılan bilgilere göre, LG G5 modelinde de ikinci bir ekran yerleşimine rastlayabiliriz. Kısayol ataması, bildirim gösterimi, müzik oynatıcı kontrolü gibi işlere yarayan bu küçük dokunmatik ekran, LG G5 modelinde de kendisine yer bulacak. Sadece G5 değil gelecek yılın sonraki modellerinde de bu ekranı görmemiz muhtemel.
Bunun yanında ön kısımdaki çift kamera yerleşimi LG G5'te arkaya geçiyor. 16MP çözünürlüğe sahip 135 derecelik geniş açılı çift sensör yerleşimi; çift LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ayrıca renkleri algılayabilen bir RGB sensör ile daha kaliteli çekimlerin önü açılıyor.
LG G5 ile ilgili diğer bir ilginç bilgi bir genişleme yuvasına sahip olması. Magic Slot adındaki bu yuva; sanal gerçeklik gözlüğü, aksiyon kamerası, amplifikatör, klavye gibi farklı modüllerin bağlanmasına imkan tanıyacak. Henüz net bilgiler mevcut değil ancak Magic Slot yuvasının kendisine has bir ekosistem oluşturacağı tahmin ediliyor.
LG G5 modelinde ekranın biraz daha küçüleceği daha önce de dile getirilmişti. 5.3 inçlik ekran 2K çözünürlük sunarken, artan alan bu kez ikinci ekran için ayrılıyor. Batarya kapasitesi biraz daha azalarak 2800mAh seviyesine gerileyen LG G5, parmak izi okuyucusunu da unutmuyor. İşlemci tarafında ise Android tarafının en güçlüsü Snapdragon 820 yerini alıyor. Şimdilik bunlar iddia seviyesinde ancak önümüzdeki bir iki ay içerisinde daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz.
http://www.androidheadlines.com/2015/12/rumor-lg-g5-will-have-dual-displays-hardware-expansion.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
g3ten beklenilen neydi?
- 1080plik 5,2inch ekran, ekran kasa oranı g2den daha iyi ya da aynı
-daha ince bir kasa g2 8,9du g3 de 7,9 olmalıydı
-pil artmasa dahi 3a.h korunmalıydı( bu kağıt ustunde korundu ama 2k ve 5,5" saçmalığı 2a.h performansı bile vermedi)
-onlu arkalı daha iyi ve yeterli bir kamera (bu sağlandı)
-hiç maceraya girmeden g2 gibi duz ve sade bir tasarım malzeme kalitesi artırılabilir tabi.
bunları yapsan g3 ile aynı ozellikleri ve tasarımı hiç bozmadan hatta ufak ufak geliştirerek donemin en iyi işlemcisitle devam etsen ve bunu tum g serilerinde bir politija haline getirsen ne s6 kalırdı piyasada ne xperia z. bu kadar basitti be lg, sana çok kızgınım. g2yle kullanıcılarının hemen hemen en onem verdiği şeylere karşılık vermiştin. aptalca buyuk ekran sevdasına tutulup bir de 2k ile çıktın, ustune de o ekran kasa oranı ve pil avantajını bitirdin. geri ne kaldı lg? vallahi yazık. g3 ve g4 boyle mi olmalıydı?
en azından şimdi bekliyoruz lg!
-2k 5.2" ekran
-ekran/kasa oranı en az g2 gibi
-3,2a.h pl
-en az g4 seviyesinde kamera
-sade duz ve gosterissiz bir tasarım, g2 siyah gibi dumduz bir siyah renk seçeneği
-s820 işlemci, 4gb ram
-daha optimize bir yazılum
-max 7,5mm kalunlığında kaliteli bir kasa.
-rakiplerinden min 500 lira daha ucuz olmalısın.
-aynı donemin g2si gibi...
bu sese kulak ver lg, bekliyoruz...
z3 compact