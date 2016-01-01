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LG G5 modelinde LG V10 izleri

Yeni yılın muhtemel amiral gemi modelleri arasında göreceğimiz LG G5 için sızıntılar giderek artıyor. İddialar doğruysa yeni model LG V10'a ait izler taşıyacak.
3 yıl
14,7b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G5 modelinde LG V10 izleri


Geçen yıla G4 amiral gemi akıllı telefon modeli ile başlayan LG, V10 modeli ile de sonunu getirdi. LG G4 başarılı bir model olsa da LG V10 modeli daha çok konuşuldu diyebiliriz. İkinci ekranı ve çift ön kamerasıyla LG V10 yeni nesil modellere de yol gösterecek gibi duruyor. 

Sızdırılan bilgilere göre, LG G5 modelinde de ikinci bir ekran yerleşimine rastlayabiliriz. Kısayol ataması, bildirim gösterimi, müzik oynatıcı kontrolü gibi işlere yarayan bu küçük dokunmatik ekran, LG G5 modelinde de kendisine yer bulacak. Sadece G5 değil gelecek yılın sonraki modellerinde de bu ekranı görmemiz muhtemel. 

Bunun yanında ön kısımdaki çift kamera yerleşimi LG G5'te arkaya geçiyor. 16MP çözünürlüğe sahip 135 derecelik geniş açılı çift sensör yerleşimi; çift LED flaş ve lazer tabanlı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ayrıca renkleri algılayabilen bir RGB sensör ile daha kaliteli çekimlerin önü açılıyor. 

LG G5 ile ilgili diğer bir ilginç bilgi bir genişleme yuvasına sahip olması. Magic Slot adındaki bu yuva; sanal gerçeklik gözlüğü, aksiyon kamerası, amplifikatör, klavye gibi farklı modüllerin bağlanmasına imkan tanıyacak. Henüz net bilgiler mevcut değil ancak Magic Slot yuvasının kendisine has bir ekosistem oluşturacağı tahmin ediliyor. 

LG G5 modelinde ekranın biraz daha küçüleceği daha önce de dile getirilmişti. 5.3 inçlik ekran 2K çözünürlük sunarken, artan alan bu kez ikinci ekran için ayrılıyor. Batarya kapasitesi biraz daha azalarak 2800mAh seviyesine gerileyen LG G5, parmak izi okuyucusunu da unutmuyor. İşlemci tarafında ise Android tarafının en güçlüsü Snapdragon 820 yerini alıyor. Şimdilik bunlar iddia seviyesinde ancak önümüzdeki bir iki ay içerisinde daha detaylı bilgilere ulaşabileceğiz. 

http://www.androidheadlines.com/2015/12/rumor-lg-g5-will-have-dual-displays-hardware-expansion.html Yorum Yaz
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4hill 3 yıl en beğenilen
sıkı bir g2 hayranı olarak once 5,2"lik ekranı oranı da dusurerek 5,5"a çıkarttılar ve kullanım konforunu bitirdiler, sonra ekran kasa oranını daha da rezilleşitirip g4u çıkardılar. o guzelim g2 ile oluşan lg uygun fiyatta optimum işlevsellik imajını bitirmeyi başardılar, yazıklar olsun. yahu sen 5,2"lik ekranı nispeten 5"e alıştığımız bir kasaya sığdırıp ergonomide çığır açmışsın. donemin en iyi işlemcisini hiç saçma sapan tasarımlara bulaşmadan duz, sade bir kasada toplamışsın ve piyasada karşılığını almışsın. 3a.h pil ve akıcı yazılım deneyimiyle takdir toplamışsın. şimdi aptalca hamlelerle kendi oluşturduğun imajı sıfırlamakla kalmadın surekli geriye gidiyorsun. oysa 2014 mart ayında henuz g3 duyurulmadan herkesin ilk başa yazdığı marka sendin.



g3ten beklenilen neydi?



- 1080plik 5,2inch ekran, ekran kasa oranı g2den daha iyi ya da aynı

-daha ince bir kasa g2 8,9du g3 de 7,9 olmalıydı

-pil artmasa dahi 3a.h korunmalıydı( bu kağıt ustunde korundu ama 2k ve 5,5" saçmalığı 2a.h performansı bile vermedi)

-onlu arkalı daha iyi ve yeterli bir kamera (bu sağlandı)

-hiç maceraya girmeden g2 gibi duz ve sade bir tasarım malzeme kalitesi artırılabilir tabi.



bunları yapsan g3 ile aynı ozellikleri ve tasarımı hiç bozmadan hatta ufak ufak geliştirerek donemin en iyi işlemcisitle devam etsen ve bunu tum g serilerinde bir politija haline getirsen ne s6 kalırdı piyasada ne xperia z. bu kadar basitti be lg, sana çok kızgınım. g2yle kullanıcılarının hemen hemen en onem verdiği şeylere karşılık vermiştin. aptalca buyuk ekran sevdasına tutulup bir de 2k ile çıktın, ustune de o ekran kasa oranı ve pil avantajını bitirdin. geri ne kaldı lg? vallahi yazık. g3 ve g4 boyle mi olmalıydı?

en azından şimdi bekliyoruz lg!

-2k 5.2" ekran
-ekran/kasa oranı en az g2 gibi
-3,2a.h pl
-en az g4 seviyesinde kamera
-sade duz ve gosterissiz bir tasarım, g2 siyah gibi dumduz bir siyah renk seçeneği
-s820 işlemci, 4gb ram
-daha optimize bir yazılum
-max 7,5mm kalunlığında kaliteli bir kasa.
-rakiplerinden min 500 lira daha ucuz olmalısın.
-aynı donemin g2si gibi...
bu sese kulak ver lg, bekliyoruz...

sıkı bir g2 hayranı olarak once 5,2"lik ekranı oranı da dusurerek 5,5"a çıkarttılar ve kullanım konforunu bitirdiler, sonra ekran kasa oranını daha da rezilleş...
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OverClocK1ng 3 yıl
G5 de G4 gibi büyük olursa, yine LG almam. Zira G2 kullanıyorum. Arada da Lenovo Vibe X2 kullandım. Çok büyük telefon istemiyorum. G4 bile biraz büyük geliyordu. Zira G2 de ekran-kasa oranı G4 e göre daha iyi. O yüzden G2 ucu ucuna tam geliyor. G5 de ekran-kasa oranını yüksek tutup, 5.5 veya 5.3 inç yaparlarsa, boyutu epey küçülür ve alabilirim. Yoksa yine başka modellere bakarım...
G5 de G4 gibi büyük olursa, yine LG almam. Zira G2 kullanıyorum. Arada da Lenovo Vibe X2 kullandım. Çok büyük telefon istemiyorum. G4 bile biraz büyük geliyordu...
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FRAPS_TR 3 yıl kesbi
kesbi
Yine kocaman, ağır, kalın hantal bir takoz daha geliyor desenize. Her sürümde pili ve ekran kasa oranı daha kötüye gidiyor. Kasa büyüdükçe pil sabit kalıyor veya azalıyor. Bunun sonu nereye varacak merak ediyorum. 4,7" %80 üzeri ekran kasa oranı olan ve pili en az G2 kadar giden telefon ne zaman yapılacak.

z3 compact
kesbiYine kocaman, ağır, kalın hantal bir takoz daha geliyor desenize. Her sürümde pili ve ekran kasa oranı daha kötüye gidiyor. Kasa büyüdük...
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DH Misafiri 3 yıl
V10 Kullanıyorum oldukça memnunum g5'te v10 dan üstün olamıyacak Ne samsung ne apple nede bir başka marka değil Kesinlikle LG ile devam etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum İkinci ekran olayıda harika bişey tek el ile kullanmayı hem basitleştiriyor hemde Görsel açısı fevkülade
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DH Misafiri 3 yıl
G2 kullanıyorum bu batarya ve ekran yüzünden lgg2 ye devam edeceğim sanırım 2 sene oldu sadece batarya degisecdk :)
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DH Misafiri 3 yıl
2800 mah batarya mi olur.
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DH Misafiri 3 yıl
G4 LE BİR FARKI YOK BENDE G4 VAR NE YAZIKKİ DURDU :LDB UYARISI VERİYOR BUNUNLA İLGİLİ BİR FİKRİ OLAN VARMI? V10 DADA AYNI SORUN YAŞANACAKSA HİÇ ALMAYALIM.BENCE!
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TIMERIDER 3 yıl
5 inç e kadar üst sınıf çıkana kadar telefon almıyom.apple tekrar 4 inç cihaz çıkaracak çünkü potansiyeli gördü (6c) diğerleri hala telefonları uçandaire boyutlarına getirmekle meşgul.apple kullanmıyorum ama herifler gerçekten piyasayı iyi okuyor,müşterinin ne istediğini iyi biliyor,
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aspirin_00 3 yıl
v10 daki 2. ekranı hiç beğenmedim sanki yan sanayi gibi duruyor g5 koyarsalar yazık ederler koyacaksan samsung edge gibi kenara yada üste koyacaksan adam gibi uzun koy yarısı ekran yarısı kamera şeklinde koymak mantıksız...
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gurkanse 3 yıl
gogolag90
sıkı bir g2 hayranı olarak once 5,2lik ekranı oranı da dusurerek 5,5a çıkarttılar ve kullanım konforunu bitirdiler, sonra ekran kasa oranını daha da rezilleşitirip g4u çıkardılar. o guzelim g2 ile oluşan lg uygun fiyatta optimum işlevsellik imajını bitirmeyi başardılar, yazıklar olsun. yahu sen 5,2lik ekranı nispeten 5e alıştığımız bir kasaya sığdırıp ergonomide çığır açmışsın. donemin en iyi işlemcisini hiç saçma sapan tasarımlara bulaşmadan duz, sade bir kasada toplamışsın ve piyasada karşılığını almışsın. 3a.h pil ve akıcı yazılım deneyimiyle takdir toplamışsın. şimdi aptalca hamlelerle kendi oluşturduğun imajı sıfırlamakla kalmadın surekli geriye gidiyorsun. oysa 2014 mart ayında henuz g3 duyurulmadan herkesin ilk başa yazdığı marka sendin. g3ten beklenilen neydi? - 1080plik 5,2inch ekran, ekran kasa oranı g2den daha iyi ya da aynı -daha ince bir kasa g2 8,9du g3 de 7,9 olmalıydı -pil artmasa dahi 3a.h korunmalıydı( bu kağıt ustunde korundu ama 2k ve 5,5 saçmalığı 2a.h performansı bile vermedi) -onlu arkalı daha iyi ve yeterli bir kamera (bu sağlandı) -hiç maceraya girmeden g2 gibi duz ve sade bir tasarım malzeme kalitesi artırılabilir tabi. bunları yapsan g3 ile aynı ozellikleri ve tasarımı hiç bozmadan hatta ufak ufak geliştirerek donemin en iyi işlemcisitle devam etsen ve bunu tum g serilerinde bir politija haline getirsen ne s6 kalırdı piyasada ne xperia z. bu kadar basitti be lg, sana çok kızgınım. g2yle kullanıcılarının hemen hemen en onem verdiği şeylere karşılık vermiştin. aptalca buyuk ekran sevdasına tutulup bir de 2k ile çıktın, ustune de o ekran kasa oranı ve pil avantajını bitirdin. geri ne kaldı lg? vallahi yazık. g3 ve g4 boyle mi olmalıydı? en azından şimdi bekliyoruz lg! -2k 5.2 ekran -ekran/kasa oranı en az g2 gibi -3,2a.h pl -en az g4 seviyesinde kamera -sade duz ve gosterissiz bir tasarım, g2 siyah gibi dumduz bir siyah renk seçeneği -s820 işlemci, 4gb ram -daha optimize bir yazılum -max 7,5mm kalunlığında kaliteli bir kasa. -rakiplerinden min 500 lira daha ucuz olmalısın. -aynı donemin g2si gibi... bu sese kulak ver lg, bekliyoruz...

profil fotosu ve mesaj ironisi.
ayrıca hem bunları koyacak hemde bedavayamı satıcak
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kılıç-61 3 yıl
5.2 den buyugu benim için tablettir yani kullanim dışı bide o usteki 2. Ekran tam rezalet
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Umutcan 3 yıl
Ekran konusunda geri adım atmazlar boşa beklemeyin, piyasada büyük ekran konusunda daha fazla talep var.
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Reverans! 3 yıl
Yetersiz olmuş umarım geliştirilmiş olarak piayasaya çıkar
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Mrxy81 3 yıl
Aslinda koskoca markalara akil vermek yerine kendi akliniza uyan modeli gidip alip kullansaniz herkes rahat edicek . Benim bildigim 15-20 tane uretici var . Birinden biri illaki uyar alip severek kullanirsiniz .
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