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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G5, sihirli bağlantı noktası ile görüntülendi

LG G5 amiral gemi modelinin en önemli özelliklerinden birisi olması beklenen Magic Slot ek bağlantı yuvası, yeni internete sızdırılan bir görselde net olarak görülebiliyor.
3 yıl
8,7b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G5, sihirli bağlantı noktası ile görüntülendi


LG'nin yeni amiral gemi modeli G5 ile ilgili bugüne kadar onlarca sızıntı internette paylaşıldı. Cihazı farklı açılardan gözler önüne seren bu sızıntılarda, Magic Slot adındaki yeni özellik ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Yeni gündeme gelen bir görsel, LG G5 modelindeki Magic Slot yuvasının nasıl kullanıldığını gösteriyor. 

Görselde, LG G5 cihazının arka kısmına entegre edilmiş bir aygıt görülüyor. Bunun ne olduğu belli değil ancak bir batarya takviyesi, kamera modülü veya hoparlör olabileceği düşünülüyor. Zaten takılan aygıtın ne olduğu çok önemli değil ve muhtemelen lansman ile birlikte ilk aksesuarlar da kendisini gösterecektir. Önemli olan Magic Slot yuvasının konumu.

Bununla ilgili iki iddia mevcut. Birincisi bataryayı çıkarmak için kullanılan alt kısımdaki kızaklı yapının Magic Slot olarak kullanıldığı yönünde. Aksesuarın tutturulma şekli, bunu destekler nitelikte. Diğer bir iddia ise kenar kısmında yer alan bir bağlantı noktasının kullanılacağını ifade ediyor ancak bu biraz zayıf kalıyor. 

Magic Slot ile LG yeni bir ekosistem oluşturacak. Apple'ın iPad Pro modelindeki bağlantı noktasına benzer bir şekilde, hem veri hem de enerji aktarımı yapabilecek olan yuva, asıl bağlantı girişini meşgul etmeden aksesuar kullanımına imkan tanıyacak. 

LG G5 modelinde 5.4 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, çift arka kamera dizilimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, arka kısımda parmak izi okuyucu, yan kısma alınan ses kontrol tuşları, alt kısımdan çıkarılabilen batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor. 

http://www.androidheadlines.com/2016/02/lg-g5-leaks-with-a-magic-slot-module-attached-to-it.html Yorum Yaz
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gael 3 yıl en beğenilen
abi bu sızdırılan telefon fotoğraflarını neden hesap makinasıyla çekiyorlar
hep bi fluluk bi gizemlik bir anlaşılmazlık var
sanki gökyüzünde çekilen ufo görüntüleri gibi
abi bu sızdırılan telefon fotoğraflarını neden hesap makinasıyla çekiyorlarhep bi fluluk bi gizemlik bir anlaşılmazlık varsanki gökyüzünde çekilen u...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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McLaren64 3 yıl
LG, G2'den bu yana telefon işinde hep kötü işler yaptı. Tasarım yapmak çok mu zor Allah aşkına? Vestel V3 bile şundan daha çekici görünüyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Bende Kim Kardashian a benzettim, çok yoruma açık bir tasarım :)
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DH Misafiri 3 yıl
ya kardesim o cikinti gorunen takilip cikarilan aparat telfonla butunlesik deyil nekadar dikkat etmeden incelemeden konusan gencleriz
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DH Misafiri 3 yıl
o cikinti telfonla bir deyil incelemeden konusmayin sonradan takiliyor
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system electronıc 3 yıl
Artık en çok merak ettiğim telefon G5. Yaa yüzyılın en berbat telefonu gelecek, ya da fena ters köşe yapıyorlar. Genelde ters köşe işi yalan olur, öyle birşey olmaz... İnşallah yanıltırlar bekleyenleri.
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veteriner69 3 yıl
Arkadaş millet o eklentiyi telefonun normal uzantısı sanmış.
O kamburluk özel işlemler için kullanılacak, çıktığında yorum yapmak lazım.
Telefonun genel görüntüsü o kadar çirkin değil.
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OverClocK1ng 3 yıl veteriner69
veteriner69
Arkadaş millet o eklentiyi telefonun normal uzantısı sanmış.
O kamburluk özel işlemler için kullanılacak, çıktığında yorum yapmak lazım.
Telefonun genel görüntüsü o kadar çirkin değil.

Niye, salak mıyız ki o eklentiyi telefonun parçası sanalım?
Sanmadık. Ayrıca telefon çok çirkin. O parça olunca ise tam hilkat garibesi oluyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
Sevgili G5.
Dizi dizi incisin, iğrençlikte birincisin.
Yılın en çirkin telefon ödülü, Quasimodo Award...
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Pi 3 yıl
Tuslari yana almalari iyi olmamis. Adamlar kendilerince yeni bir tarz olusturmustu cihazlarda. Ve bence oldukca iyiydi. G2 kullandim. Yandan tusluya gore cok daha iyi. Ama vazgectiler bundan. Sen de herkes gibisin lg
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xconnect 3 yıl
Büyük olan deklanşör, kadran ise manüel fokus / zoom olabilir mi?
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
LG G5 Türkiye versiyonu :)
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celitano 3 yıl
YOK ARTIK BİLDİĞİMİZ TV DE 69 LİRAYA SATILAN İKSPERİYA DAN FARKI YOK HATTA ORDAKİ CİHAZLARIN TASARIMI BUNDAN DAHA GÜÇLÜ:)
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