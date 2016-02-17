LG G5, sihirli bağlantı noktası ile görüntülendi





LG'nin yeni amiral gemi modeli G5 ile ilgili bugüne kadar onlarca sızıntı internette paylaşıldı. Cihazı farklı açılardan gözler önüne seren bu sızıntılarda, Magic Slot adındaki yeni özellik ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Yeni gündeme gelen bir görsel, LG G5 modelindeki Magic Slot yuvasının nasıl kullanıldığını gösteriyor.





Görselde, LG G5 cihazının arka kısmına entegre edilmiş bir aygıt görülüyor. Bunun ne olduğu belli değil ancak bir batarya takviyesi, kamera modülü veya hoparlör olabileceği düşünülüyor. Zaten takılan aygıtın ne olduğu çok önemli değil ve muhtemelen lansman ile birlikte ilk aksesuarlar da kendisini gösterecektir. Önemli olan Magic Slot yuvasının konumu.





Bununla ilgili iki iddia mevcut. Birincisi bataryayı çıkarmak için kullanılan alt kısımdaki kızaklı yapının Magic Slot olarak kullanıldığı yönünde. Aksesuarın tutturulma şekli, bunu destekler nitelikte. Diğer bir iddia ise kenar kısmında yer alan bir bağlantı noktasının kullanılacağını ifade ediyor ancak bu biraz zayıf kalıyor.





Magic Slot ile LG yeni bir ekosistem oluşturacak. Apple'ın iPad Pro modelindeki bağlantı noktasına benzer bir şekilde, hem veri hem de enerji aktarımı yapabilecek olan yuva, asıl bağlantı girişini meşgul etmeden aksesuar kullanımına imkan tanıyacak.





LG G5 modelinde 5.4 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, çift arka kamera dizilimi, 32GB/64GB depolama kapasitesi, arka kısımda parmak izi okuyucu, yan kısma alınan ses kontrol tuşları, alt kısımdan çıkarılabilen batarya şeklinde özellikler olması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/02/lg-g5-leaks-with-a-magic-slot-module-attached-to-it.html